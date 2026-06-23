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Nepočujúci sa v predajniach dm dohovoria bez bariér
Tagy: Nepočujúci PR
Dm drogerie markt spustila službu Online tlmočník, ktorá ľuďom so sluchovým znevýhodnením uľahčí komunikáciu v predajniach. V dm funguje komunikácia bez bariér. dm drogerie markt vo svojich ...
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23.6.2026 (SITA.sk) - Dm drogerie markt spustila službu Online tlmočník, ktorá ľuďom so sluchovým znevýhodnením uľahčí komunikáciu v predajniach.
V dm funguje komunikácia bez bariér. dm drogerie markt vo svojich predajniach spustila službu Online tlmočník, ktorá pomáha Nepočujúcim jednoducho, bezplatne a v reálnom čase komunikovať so spolupracovníkmi prostredníctvom tlmočníka slovenského posunkového jazyka.
Nepočujúci zákazníci, ale rovnako aj spolupracovníci dm, sa môžu priamo v predajniach dm spojiť prostredníctvom svojho smartfónu so živým tlmočníkom slovenského posunkového jazyka. Ten následne plynulo sprostredkuje komunikáciu.
Služba vznikla v spolupráci s Centrom bezbariérovej komunikácie a je k dispozícii bezplatne každý pracovný deň v čase od 8:00 do 17:00. Viac informácií nájdete na stránke onlinetlmocnik.sk
"V dm dlhodobo vytvárame prostredie založené na rešpekte, porozumení a rovnakých príležitostiach pre všetkých. Snaha o odstraňovanie bariér vychádza z našich reálnych skúseností a kultúry. Súčasťou našich tímov sú aj Nepočujúci, ktorí pôsobia vo vybraných predajniach dm, v sídle spoločnosti aj v centrálnom sklade. Preto si uvedomujeme, aké dôležité je vytvárať prostredie, v ktorom sa každý cíti vítaný a v ktorom komunikácia nepredstavuje prekážku. V dm si naozaj všetci rozumieme," uviedla Zuzana Vinklerová, prokuristka dm drogerie markt.
Zavedenie Online tlmočníka je dôležitým doplnkom k technologickým novinkám dm, ktorá nedávno tiež predstavila AI prekladač na prekonávanie cudzojazyčných bariér. Prostredníctvom aplikácie vyvinutej dcérskou spoločnosťou dmTECH môžu spolupracovníci jednoducho a bezpečne komunikovať so zákazníkmi až v 31 jazykoch.
Zdroj: event2all
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nepočujúci sa v predajniach dm dohovoria bez bariér © SITA Všetky práva vyhradené.
V dm funguje komunikácia bez bariér. dm drogerie markt vo svojich predajniach spustila službu Online tlmočník, ktorá pomáha Nepočujúcim jednoducho, bezplatne a v reálnom čase komunikovať so spolupracovníkmi prostredníctvom tlmočníka slovenského posunkového jazyka.
Nepočujúci zákazníci, ale rovnako aj spolupracovníci dm, sa môžu priamo v predajniach dm spojiť prostredníctvom svojho smartfónu so živým tlmočníkom slovenského posunkového jazyka. Ten následne plynulo sprostredkuje komunikáciu.
Postup je rýchly a intuitívny:
- Zákazník sa v predajni pripojí k bezplatnej Wi-Fi sieti dm.
- Prostredníctvom smartfónu naskenuje QR kód služby Online tlmočník.
- Klikne na tlačidlo "Začať tlmočenie".
- Počká na spojenie s profesionálnym tlmočníkom slovenského posunkového jazyka.
Služba vznikla v spolupráci s Centrom bezbariérovej komunikácie a je k dispozícii bezplatne každý pracovný deň v čase od 8:00 do 17:00. Viac informácií nájdete na stránke onlinetlmocnik.sk
"V dm dlhodobo vytvárame prostredie založené na rešpekte, porozumení a rovnakých príležitostiach pre všetkých. Snaha o odstraňovanie bariér vychádza z našich reálnych skúseností a kultúry. Súčasťou našich tímov sú aj Nepočujúci, ktorí pôsobia vo vybraných predajniach dm, v sídle spoločnosti aj v centrálnom sklade. Preto si uvedomujeme, aké dôležité je vytvárať prostredie, v ktorom sa každý cíti vítaný a v ktorom komunikácia nepredstavuje prekážku. V dm si naozaj všetci rozumieme," uviedla Zuzana Vinklerová, prokuristka dm drogerie markt.
Komunikácia bez bariér
Zavedenie Online tlmočníka je dôležitým doplnkom k technologickým novinkám dm, ktorá nedávno tiež predstavila AI prekladač na prekonávanie cudzojazyčných bariér. Prostredníctvom aplikácie vyvinutej dcérskou spoločnosťou dmTECH môžu spolupracovníci jednoducho a bezpečne komunikovať so zákazníkmi až v 31 jazykoch.
Zdroj: event2all
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nepočujúci sa v predajniach dm dohovoria bez bariér © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Nepočujúci PR
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