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01. júla 2026
Dominanciu a nátlak Francúzov ustáli takmer do konca polčasu. Švédi si balia kufre, no tréner zverencov chválil – VIDEO
Tagy: MS vo futbale 2026 Postup
Kylian Mbappé otvoril skóre koncom prvého polčasu a v druhom dejstve pridal ďalší presný zásah. Doplnil ho spoluhráč Bradley Barcola. Kylian Mbappé povedal, že Francúzsko sa po smrti matky zjednotilo ...
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1.7.2026 (SITA.sk) - Kylian Mbappé otvoril skóre koncom prvého polčasu a v druhom dejstve pridal ďalší presný zásah. Doplnil ho spoluhráč Bradley Barcola.
Kylian Mbappé povedal, že Francúzsko sa po smrti matky zjednotilo okolo trénera Didiera Deschampsa. Náladu sa mu snažili zlepšiť dominantným víťazstvom 3:0 nad Švédskom a postupom do osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale.
Hviezdny útočník strelil ďalšie dva góly a na tomto svetovom šampionáte ich už má šesť, celkovo 18 - o jeden menej ako Argentínčan Lionel Messi.
Útočník Realu Madrid otvoril skóre koncom prvého polčasu a v druhom dejstve pridal ďalší presný zásah. Doplnil ho spoluhráč Bradley Barcola.
"Myslím si, že to odráža ducha tejto skupiny – je to súčasť našej DNA. Všetci držíme spolu," uviedol Mbappé pre francúzsku televíziu beIN Sports.
"Vieme, že si tréner prešiel ťažkou skúsenosťou. Bohužiaľ, každý si tým niekedy prejde a je to veľmi ťažké. Sú veci, ktoré sú dôležitejšie ako futbal, ale on potrebuje vedieť – a už to vie – že vďaka tomuto gestu od celého tímu vidí, že s nami nikdy nebude sám a nech sa stane čokoľvek, budeme tam, aby sme ho podporili," krásne sa vyjadril 27-ročný rodák z Paríža.
Deschamps minulý týždeň zmeškal víťazstvo 4:1 nad Nórskom po tom, čo odletel späť do Francúzska. Počas jeho neprítomnosti sa vedenia ujal asistent trénera Guy Stéphan, rovnako ako v zápase Ligy národov UEFA v roku 2022 po smrti Deschampsovho otca.
Bývalý kapitán Francúzska, ktorý po 14 rokoch na čele odstúpi z funkcie trénera "Les Bleus" po konci týchto MS, priblížil, že ho reakcia tímu dojala.
"Na osobnej úrovni ma Kylianovo gesto samozrejme veľmi dojalo. Je naším kapitánom a bol príkladný od prvého dňa. Skupina zostala jednotná, robili, čo bolo potrebné, keď som tam nebol. A od chvíle, keď som sa vrátil, vedeli, že som s nimi," dodal Deschamps.
Kouč Švédska Graham Potter priznal, že jeho tím nedokázal konkurovať brilantnému protivníkovi. "Vyhral lepší tím, gratulujem Francúzsku. Museli sme byť perfektní, a aj keby sme boli, nie som si istý, či by to stačilo, pretože súper bol na vysokej úrovni," povedal Angličan.
Nenašiel žiadne negatívne slová voči výkonu svojich zverencov. Podľa neho nie je hanba prehrať s tímom, akým sú dvojnásobní finalisti z ostatných dvoch MS.
"Ak sa pozriete na kariéry a životopisy francúzskeho tímu a porovnáte ich s našimi, sme mladý, rozvíjajúci sa tím, ktorý dúfajme má pred sebou veľa dobrých vecí," uvažoval o budúcnosti 51-ročný Brit.
Švédsko sa dostalo do vyraďovacej fázy ako jeden z najlepších tímov na treťom mieste v skupinovej fáze. Najskôr rozdrvilo Tunisko 5:1, rovnakým skóre im to vrátilo Holandsko a potom prišla remíza 1:1 s Japonskom. Všetky národy z tejto skupiny už na šampionáte skončili.
Už len samotná účasť na MS je veľkým úspechom, keďže v kvalifikačnej skupine skončili Severania poslední bez víťazstva a len vďaka výkonom v Lige národov sa dostali do play-off o "mundial".
"Myslím si, že sme mali skvelý turnaj. Rástli sme a učili sa, zotavili sa po Holandsku, získali bod, ktorý sme potrebovali proti Japonsku. Pre hráčov to bolo fantastické. Musíme na tom stavať. Máme tieto skúsenosti, rastieme ako tím, ako jednotlivec. Myslím si, že takto sa na to musíme pozerať," doplnil Potter, ktorý má zmluvu s národným tímom Švédska do roku 2030.
Zdroj: SITA.sk - Dominanciu a nátlak Francúzov ustáli takmer do konca polčasu. Švédi si balia kufre, no tréner zverencov chválil – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Kylian Mbappé povedal, že Francúzsko sa po smrti matky zjednotilo okolo trénera Didiera Deschampsa. Náladu sa mu snažili zlepšiť dominantným víťazstvom 3:0 nad Švédskom a postupom do osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale.
Hviezdny útočník strelil ďalšie dva góly a na tomto svetovom šampionáte ich už má šesť, celkovo 18 - o jeden menej ako Argentínčan Lionel Messi.
Útočník Realu Madrid otvoril skóre koncom prvého polčasu a v druhom dejstve pridal ďalší presný zásah. Doplnil ho spoluhráč Bradley Barcola.
Slová plné podpory
"Myslím si, že to odráža ducha tejto skupiny – je to súčasť našej DNA. Všetci držíme spolu," uviedol Mbappé pre francúzsku televíziu beIN Sports.
"Vieme, že si tréner prešiel ťažkou skúsenosťou. Bohužiaľ, každý si tým niekedy prejde a je to veľmi ťažké. Sú veci, ktoré sú dôležitejšie ako futbal, ale on potrebuje vedieť – a už to vie – že vďaka tomuto gestu od celého tímu vidí, že s nami nikdy nebude sám a nech sa stane čokoľvek, budeme tam, aby sme ho podporili," krásne sa vyjadril 27-ročný rodák z Paríža.
Deschamps minulý týždeň zmeškal víťazstvo 4:1 nad Nórskom po tom, čo odletel späť do Francúzska. Počas jeho neprítomnosti sa vedenia ujal asistent trénera Guy Stéphan, rovnako ako v zápase Ligy národov UEFA v roku 2022 po smrti Deschampsovho otca.
Bývalý kapitán Francúzska, ktorý po 14 rokoch na čele odstúpi z funkcie trénera "Les Bleus" po konci týchto MS, priblížil, že ho reakcia tímu dojala.
"Na osobnej úrovni ma Kylianovo gesto samozrejme veľmi dojalo. Je naším kapitánom a bol príkladný od prvého dňa. Skupina zostala jednotná, robili, čo bolo potrebné, keď som tam nebol. A od chvíle, keď som sa vrátil, vedeli, že som s nimi," dodal Deschamps.
Bez konkurencie
Kouč Švédska Graham Potter priznal, že jeho tím nedokázal konkurovať brilantnému protivníkovi. "Vyhral lepší tím, gratulujem Francúzsku. Museli sme byť perfektní, a aj keby sme boli, nie som si istý, či by to stačilo, pretože súper bol na vysokej úrovni," povedal Angličan.
Nenašiel žiadne negatívne slová voči výkonu svojich zverencov. Podľa neho nie je hanba prehrať s tímom, akým sú dvojnásobní finalisti z ostatných dvoch MS.
"Ak sa pozriete na kariéry a životopisy francúzskeho tímu a porovnáte ich s našimi, sme mladý, rozvíjajúci sa tím, ktorý dúfajme má pred sebou veľa dobrých vecí," uvažoval o budúcnosti 51-ročný Brit.
Vízia do budúcnosti
Švédsko sa dostalo do vyraďovacej fázy ako jeden z najlepších tímov na treťom mieste v skupinovej fáze. Najskôr rozdrvilo Tunisko 5:1, rovnakým skóre im to vrátilo Holandsko a potom prišla remíza 1:1 s Japonskom. Všetky národy z tejto skupiny už na šampionáte skončili.
Už len samotná účasť na MS je veľkým úspechom, keďže v kvalifikačnej skupine skončili Severania poslední bez víťazstva a len vďaka výkonom v Lige národov sa dostali do play-off o "mundial".
"Myslím si, že sme mali skvelý turnaj. Rástli sme a učili sa, zotavili sa po Holandsku, získali bod, ktorý sme potrebovali proti Japonsku. Pre hráčov to bolo fantastické. Musíme na tom stavať. Máme tieto skúsenosti, rastieme ako tím, ako jednotlivec. Myslím si, že takto sa na to musíme pozerať," doplnil Potter, ktorý má zmluvu s národným tímom Švédska do roku 2030.
Zdroj: SITA.sk - Dominanciu a nátlak Francúzov ustáli takmer do konca polčasu. Švédi si balia kufre, no tréner zverencov chválil – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026 Postup
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