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01. júla 2026
Neuer bol smutný po zápase s Paraguajom, ale jeho manželka ukázal tehotenské bruško
Anika Neuerová si naživo pozrela posledný zápas kariéry svojho manžela v reprezentácii Nemecka. Manuel Neuer odchytal proti Paraguaju 128. a zároveň posledný zápas v reprezentačnom drese ...
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1.7.2026 (SITA.sk) - Anika Neuerová si naživo pozrela posledný zápas kariéry svojho manžela v reprezentácii Nemecka.
Manuel Neuer odchytal proti Paraguaju 128. a zároveň posledný zápas v reprezentačnom drese Nemecka.
Neuer oznámil odchod do reprezentačného dôchodku už po ME 2024, ale tréner Julian Nagelsmann ho presvedčil na návrat špeciálne pre svetový šampionát v Severnej Amerike a Mexiku.
Risk so 40-ročným brankárom nevyšiel a štvornásobný majster sveta sa rozlúčil už po prvom kole vyraďovacej fázy. V penaltovej lotérii Nemci nestačili na hráčov Paraguaja 3:4.
Majster sveta z roku 2014 Neuer inkasoval gól v každom zo štyroch vystúpení Nemecka na MS 2026. A hoci jeden paraguajský pokus z bieleho bodu zneškodnil, nestačilo to. Problém však neboli jeho nedostatočné zákroky, ako skôr nepremenené šance jeho spoluhráčov.
"Všetci sú sklamaní a smutní z vypadnutia. Dnes sme jednoducho nemali silu, aby sme rozhodli zápas v náš prospech. A chýbalo nám aj povestné šťastíčko. Bol to môj posledný zápas v drese Nemecka," vyhlásil Neuer v rozhovore pre MagentaTV.
Neuer mal po smutnom konci v tíme NationalElf aspoň osobný dôvod na radosť. Jeho manželka sledovala zápas Nemecko - Paraguaj naživo v hľadisku v Bostone a nemecký dres mala uviazaný na hrudníku tak, aby bolo vidno rastúce tehotenské bruško.
Bývalá profesionálna hádzanárka, 26-ročná Anika Bissellová, je vo vzťahu s Manuelom Neuerom od roku 2020. Pár sa zosobášil civilne v novembri 2023 a v lete 2025 nasledovala veľká oslava s rodinou a priateľmi v Južnom Tirolsku.
"V tom čase už bol prítomný aj ich syn Luca. Chlapček sa narodil 14. marca 2024. Len pred pár týždňami sa ukázalo, že je presnou kópiou svojho otca Manuela. Na posledný zápas uplynulej sezóny I. bundesligy dlhoročný brankár Bayernu Mníchov vzal na ihrisku Allianz Areny aj svoje bejby. Luca mal na sebe malý neónovozelený brankársky dres s nápisom Papa," informoval web magazínu Bunte.
Zdroj: SITA.sk - Neuer bol smutný po zápase s Paraguajom, ale jeho manželka ukázal tehotenské bruško © SITA Všetky práva vyhradené.
Manuel Neuer odchytal proti Paraguaju 128. a zároveň posledný zápas v reprezentačnom drese Nemecka.
Neuer oznámil odchod do reprezentačného dôchodku už po ME 2024, ale tréner Julian Nagelsmann ho presvedčil na návrat špeciálne pre svetový šampionát v Severnej Amerike a Mexiku.
Risk so 40-ročným brankárom nevyšiel a štvornásobný majster sveta sa rozlúčil už po prvom kole vyraďovacej fázy. V penaltovej lotérii Nemci nestačili na hráčov Paraguaja 3:4.
Smutní a sklamaní
Majster sveta z roku 2014 Neuer inkasoval gól v každom zo štyroch vystúpení Nemecka na MS 2026. A hoci jeden paraguajský pokus z bieleho bodu zneškodnil, nestačilo to. Problém však neboli jeho nedostatočné zákroky, ako skôr nepremenené šance jeho spoluhráčov.
"Všetci sú sklamaní a smutní z vypadnutia. Dnes sme jednoducho nemali silu, aby sme rozhodli zápas v náš prospech. A chýbalo nám aj povestné šťastíčko. Bol to môj posledný zápas v drese Nemecka," vyhlásil Neuer v rozhovore pre MagentaTV.
Neuer mal po smutnom konci v tíme NationalElf aspoň osobný dôvod na radosť. Jeho manželka sledovala zápas Nemecko - Paraguaj naživo v hľadisku v Bostone a nemecký dres mala uviazaný na hrudníku tak, aby bolo vidno rastúce tehotenské bruško.
Už majú synčeka
Bývalá profesionálna hádzanárka, 26-ročná Anika Bissellová, je vo vzťahu s Manuelom Neuerom od roku 2020. Pár sa zosobášil civilne v novembri 2023 a v lete 2025 nasledovala veľká oslava s rodinou a priateľmi v Južnom Tirolsku.
"V tom čase už bol prítomný aj ich syn Luca. Chlapček sa narodil 14. marca 2024. Len pred pár týždňami sa ukázalo, že je presnou kópiou svojho otca Manuela. Na posledný zápas uplynulej sezóny I. bundesligy dlhoročný brankár Bayernu Mníchov vzal na ihrisku Allianz Areny aj svoje bejby. Luca mal na sebe malý neónovozelený brankársky dres s nápisom Papa," informoval web magazínu Bunte.
Zdroj: SITA.sk - Neuer bol smutný po zápase s Paraguajom, ale jeho manželka ukázal tehotenské bruško © SITA Všetky práva vyhradené.
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