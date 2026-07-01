Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 1.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Diana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

01. júla 2026

Neuer bol smutný po zápase s Paraguajom, ale jeho manželka ukázal tehotenské bruško


Tagy: MS vo futbale 2026 Nemecký futbal Tehotná žena tesná prehra

Anika Neuerová si naživo pozrela posledný zápas kariéry svojho manžela v reprezentácii Nemecka. Manuel Neuer odchytal proti Paraguaju 128. a zároveň posledný zápas v reprezentačnom drese ...



Zdieľať
paraguay_germany_wcup_soccer_59529 676x451 1.7.2026 (SITA.sk) - Anika Neuerová si naživo pozrela posledný zápas kariéry svojho manžela v reprezentácii Nemecka.


Manuel Neuer odchytal proti Paraguaju 128. a zároveň posledný zápas v reprezentačnom drese Nemecka.

Neuer oznámil odchod do reprezentačného dôchodku už po ME 2024, ale tréner Julian Nagelsmann ho presvedčil na návrat špeciálne pre svetový šampionát v Severnej Amerike a Mexiku.

Risk so 40-ročným brankárom nevyšiel a štvornásobný majster sveta sa rozlúčil už po prvom kole vyraďovacej fázy. V penaltovej lotérii Nemci nestačili na hráčov Paraguaja 3:4.

Smutní a sklamaní


Majster sveta z roku 2014 Neuer inkasoval gól v každom zo štyroch vystúpení Nemecka na MS 2026. A hoci jeden paraguajský pokus z bieleho bodu zneškodnil, nestačilo to. Problém však neboli jeho nedostatočné zákroky, ako skôr nepremenené šance jeho spoluhráčov.

"Všetci sú sklamaní a smutní z vypadnutia. Dnes sme jednoducho nemali silu, aby sme rozhodli zápas v náš prospech. A chýbalo nám aj povestné šťastíčko. Bol to môj posledný zápas v drese Nemecka," vyhlásil Neuer v rozhovore pre MagentaTV.



Neuer mal po smutnom konci v tíme NationalElf aspoň osobný dôvod na radosť. Jeho manželka sledovala zápas Nemecko - Paraguaj naživo v hľadisku v Bostone a nemecký dres mala uviazaný na hrudníku tak, aby bolo vidno rastúce tehotenské bruško.

Už majú synčeka


Bývalá profesionálna hádzanárka, 26-ročná Anika Bissellová, je vo vzťahu s Manuelom Neuerom od roku 2020. Pár sa zosobášil civilne v novembri 2023 a v lete 2025 nasledovala veľká oslava s rodinou a priateľmi v Južnom Tirolsku.

"V tom čase už bol prítomný aj ich syn Luca. Chlapček sa narodil 14. marca 2024. Len pred pár týždňami sa ukázalo, že je presnou kópiou svojho otca Manuela. Na posledný zápas uplynulej sezóny I. bundesligy dlhoročný brankár Bayernu Mníchov vzal na ihrisku Allianz Areny aj svoje bejby. Luca mal na sebe malý neónovozelený brankársky dres s nápisom Papa," informoval web magazínu Bunte.


Zdroj: SITA.sk - Neuer bol smutný po zápase s Paraguajom, ale jeho manželka ukázal tehotenské bruško © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026 Nemecký futbal Tehotná žena tesná prehra
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Dominanciu a nátlak Francúzov ustáli takmer do konca polčasu. Švédi si balia kufre, no tréner zverencov chválil – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Haaland poslal Nórsko do osemfinále s Brazíliou. Spoluhráči sa mu snažia vytvoriť čo najviac šancí na skórovanie – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 