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01. júla 2026
Oslavy postupu vystriedali slzy z nešťastia. Búrlivý mexický žúr sa skončil smrťou najmenej dvoch osôb
Podľa odhadov sa v uliciach Mexico City, najmä okolo pamätníka Anjela nezávislosti, zhromaždilo viac ako milión ľudí. Podľa miestnej samosprávy zomreli dvaja ľudia v stredu 1. júla počas masívnych ...
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1.7.2026 (SITA.sk) - Podľa odhadov sa v uliciach Mexico City, najmä okolo pamätníka Anjela nezávislosti, zhromaždilo viac ako milión ľudí.
Podľa miestnej samosprávy zomreli dvaja ľudia v stredu 1. júla počas masívnych osláv v Mexico City, keď národný tím postúpil do osemfinále majstrovstiev sveta.
Podľa ministra zdravotníctvo na následky udusenia zahynuli 19-ročná žena a 44-ročný muž. Úrady zatiaľ nepotvrdili smrť tretej osoby, informovali miestne médiá.
Podľa odhadov sa v uliciach Mexico City, najmä okolo pamätníka Anjela nezávislosti, zhromaždilo viac ako milión ľudí.
Oslavy sa konali po tom, čo Mexiko zdolalo Ekvádor a zaznamenalo svoje prvé víťazstvo vo vyraďovacej fáze na MS od roku 1986, čím sa spoluorganizátori dostali do osemfinále. Stretnú sa tam s víťazom súboja medzi Anglickom a DR Kongo.
Zdroj: SITA.sk - Oslavy postupu vystriedali slzy z nešťastia. Búrlivý mexický žúr sa skončil smrťou najmenej dvoch osôb © SITA Všetky práva vyhradené.
Podľa miestnej samosprávy zomreli dvaja ľudia v stredu 1. júla počas masívnych osláv v Mexico City, keď národný tím postúpil do osemfinále majstrovstiev sveta.
Podľa ministra zdravotníctvo na následky udusenia zahynuli 19-ročná žena a 44-ročný muž. Úrady zatiaľ nepotvrdili smrť tretej osoby, informovali miestne médiá.
Podľa odhadov sa v uliciach Mexico City, najmä okolo pamätníka Anjela nezávislosti, zhromaždilo viac ako milión ľudí.
Oslavy sa konali po tom, čo Mexiko zdolalo Ekvádor a zaznamenalo svoje prvé víťazstvo vo vyraďovacej fáze na MS od roku 1986, čím sa spoluorganizátori dostali do osemfinále. Stretnú sa tam s víťazom súboja medzi Anglickom a DR Kongo.
Zdroj: SITA.sk - Oslavy postupu vystriedali slzy z nešťastia. Búrlivý mexický žúr sa skončil smrťou najmenej dvoch osôb © SITA Všetky práva vyhradené.
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