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05. augusta 2026
Domov sa začalo vracať vyše 800-tisíc Libanončanov vysídlených v dôsledku konfliktu s Izraelom
Viac ako 360-tisíc ľudí však naďalej zostáva mimo svojich domovov. Izrael a Libanon medzitým začali v Ríme nové rokovania. Viac ako 800-tisíc ľudí vysídlených vojnou v
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5.8.2026 (SITA.sk) - Viac ako 360-tisíc ľudí však naďalej zostáva mimo svojich domovov. Izrael a Libanon medzitým začali v Ríme nové rokovania.
Viac ako 800-tisíc ľudí vysídlených vojnou v Libanone sa po zmiernení bojov medzi Izraelom a hnutím Hizballáh začalo vracať do svojich domovov, oznámila Organizácia Spojených národov (OSN).
Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) uviedol, že od 30. júla „sa do oblastí svojho pôvodu začalo vracať 821 077 ľudí“.
Viac ako 360-tisíc ľudí však zostáva vysídlených, pričom približne 26-tisíc z nich žije v štátnych núdzových ubytovacích zariadeniach.
Oznámenie prišlo v čase, keď Libanon a Izrael začali v Ríme nové kolo rokovaní sprostredkovaných Spojenými štátmi, ktorých cieľom je ukončenie bojov. Rokovania majú trvať do štvrtka.
Boje od marca podľa libanonských úradov pripravili o život viac ako 4 300 ľudí a na ich vrchole bolo vysídlených vyše milióna obyvateľov. Napriek júnovému prímeriu Libanon naďalej hlási sporadické izraelské útoky.
Vojna zároveň vážne poškodila vodárenskú a energetickú infraštruktúru. Podľa OCHA má preto na juhu Libanonu obmedzený prístup k vode viac ako 700-tisíc ľudí.
Súčasťou pripravovanej dohody má byť odzbrojenie Hizballáhu, postupné stiahnutie izraelských síl a nasadenie libanonskej armády na juhu krajiny. Hizballáh podporovaný Iránom však odzbrojenie odmieta.
Zdroj: SITA.sk - Domov sa začalo vracať vyše 800-tisíc Libanončanov vysídlených v dôsledku konfliktu s Izraelom © SITA Všetky práva vyhradené.
Viac ako 800-tisíc ľudí vysídlených vojnou v Libanone sa po zmiernení bojov medzi Izraelom a hnutím Hizballáh začalo vracať do svojich domovov, oznámila Organizácia Spojených národov (OSN).
Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) uviedol, že od 30. júla „sa do oblastí svojho pôvodu začalo vracať 821 077 ľudí“.
Nie všetci sa vracajú
Viac ako 360-tisíc ľudí však zostáva vysídlených, pričom približne 26-tisíc z nich žije v štátnych núdzových ubytovacích zariadeniach.
Oznámenie prišlo v čase, keď Libanon a Izrael začali v Ríme nové kolo rokovaní sprostredkovaných Spojenými štátmi, ktorých cieľom je ukončenie bojov. Rokovania majú trvať do štvrtka.
Boje od marca podľa libanonských úradov pripravili o život viac ako 4 300 ľudí a na ich vrchole bolo vysídlených vyše milióna obyvateľov. Napriek júnovému prímeriu Libanon naďalej hlási sporadické izraelské útoky.
Odzbrojenie Hizballáhu
Vojna zároveň vážne poškodila vodárenskú a energetickú infraštruktúru. Podľa OCHA má preto na juhu Libanonu obmedzený prístup k vode viac ako 700-tisíc ľudí.
Súčasťou pripravovanej dohody má byť odzbrojenie Hizballáhu, postupné stiahnutie izraelských síl a nasadenie libanonskej armády na juhu krajiny. Hizballáh podporovaný Iránom však odzbrojenie odmieta.
Zdroj: SITA.sk - Domov sa začalo vracať vyše 800-tisíc Libanončanov vysídlených v dôsledku konfliktu s Izraelom © SITA Všetky práva vyhradené.
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