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Kedy je potrebný úradný preklad úmrtného listu? Prehľad pre pozostalých
Strata blízkeho človeka patrí k najťažším životným chvíľam a posledné, na čo máme v tejto chvíli energiu, je behanie po úradoch.
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Ak však mal zosnulý väzby na zahraničie, či už tam žil, vlastnil majetok alebo mal rodinu, môže byť potrebné predložiť úmrtný list aj zahraničným úradom či inštitúciám.
Úradný preklad však nie je potrebný automaticky v každom prípade. Rozhodujúce je, v ktorej krajine sa dokument predkladá, v akom jazyku bol vydaný a aké požiadavky má konkrétny úrad, súd, notár, banka, poisťovňa alebo iná inštitúcia.
Repatriácia tela
Ak k úmrtiu dôjde v cudzine a rodina si želá prevoz tela alebo urny domov na Slovensko, je potrebné splniť administratívne podmienky krajiny úmrtia, prípadných tranzitných štátov aj dopravcu. Požadované dokumenty sa môžu líšiť podľa konkrétnej krajiny a spôsobu prepravy.
Medzi často požadované doklady patria najmä:
- úmrtný list,
- sprievodný list na prepravu ľudských pozostatkov (tzv. umrlčí pas / Corpse Passport),
- lekársku správu o príčine smrti a list o prehliadke mŕtveho,
- potvrdenie o balzamovaní alebo bezpečnom uzatvorení rakvy (ak to vyžadujú predpisy danej krajiny alebo leteckej spoločnosti),
- prípadne ďalšie zdravotné, colné alebo prepravné dokumenty.
Nie všetky dokumenty sa musia vždy úradne prekladať. Potrebu prekladu a požadovaný jazyk je vhodné overiť u pohrebnej služby, príslušného úradu, leteckej spoločnosti alebo zastupiteľského úradu. V praxi prevoz často zabezpečuje špecializovaná pohrebná služba, ktorá vie rodine oznámiť, aké dokumenty a overenia sú v konkrétnom prípade potrebné.
Dedičské konanie v zahraničí
Ak mal zosnulý nehnuteľnosť, bankový účet, cenné papiere alebo iný majetok v zahraničí, zahraničný súd, notár, banka alebo register môže požadovať predloženie úmrtného listu. To, či bude potrebný aj úradný preklad, závisí od pravidiel konkrétnej krajiny a prijímajúcej inštitúcie. Mali by ste však vedieť aj o dôležitých úľavách:
- Viacjazyčný úmrtný list (Formulár EÚ): Ak človek zomrel v krajine Európskej únie, tamojšia matrika vám vie na požiadanie vydať úmrtný list spolu s viacjazyčným štandardným formulárom. Tento dokument slúži ako pomôcka na pochopenie jeho obsahu v inom členskom štáte, nie je však samostatným úmrtným listom, len sa prikladá k pôvodnému dokumentu a môže odstrániť potrebu zabezpečiť samostatný úradný preklad. Prijímajúci orgán môže však výnimočne požadovať úradný preklad, ak ani s formulárom nedokáže úplne porozumieť obsahu dokumentu.
- Mimo EÚ je preklad nutnosťou: Ak sa majetok nachádza mimo Únie (napr. v USA, Veľkej Británii či Švajčiarsku), klasickému súdnemu prekladu sa nevyhnete. Banky a úrady budú striktne vyžadovať úradný preklad do ich jazyka, často aj s vyšším overením (Apostilou).
- Európske osvedčenie o dedičstve: Pre zjednodušenie celého procesu v EÚ existuje jednotný dokument (tzv. European Certificate of Succession). Vydáva ho notár, ktorý na Slovensku prejednáva dedičstvo, a dedičovi umožňuje rýchlo preukázať svoje práva k účtom či majetku v ktorejkoľvek krajine EÚ bez zložitého dokladovania lokálnych papierov.
Poistenie, banky a ďalšie úkony
Podobne je to aj s poistnými udalosťami. Ak mal zosnulý uzatvorené životné či úrazové poistenie v zahraničí, na vyplatenie poistného plnenia bude zahraničná poisťovňa požadovať oficiálne preložený dokument. Úradný preklad úmrtného listu budete potrebovať aj pri prepise odberateľa energií alebo zmene zmluvných údajov či uzatváraní účtov v zahraničných bankách.
Kto môže preklad vykonať
Úmrtný list je úradný dokument, a preto ho nemôže preložiť hocikto. Vyžaduje sa súdny prekladateľ alebo prekladateľská agentúra so súdnym prekladateľom v tíme. Preklad od neoprávnenej osoby zahraničné aj slovenské úrady odmietnu, čo znamená ďalšie zdržanie, a to si v takejto situácii nikto nepraje.
Preklad si môže zabezpečiť ktorýkoľvek dedič, stačí mať k dispozícii originál alebo overenú kópiu úmrtného listu a doklad totožnosti. Agentúra následne dokument preloží tak, aby obsahoval všetky potrebné údaje.
Ako dlho to trvá
Bežný, jednostranový úmrtný list sa dá preložiť aj do 24 hodín. Ak ide o naliehavú situáciu, napríklad rýchlu repatriáciu tela, stačí agentúru na túto skutočnosť vopred upozorniť. Väčšina z nich vie zabezpečiť aj expresné vybavenie.
Záver
Úradný preklad úmrtného listu je spravidla potrebný, keď sa list predkladá zahraničnému alebo slovenskému orgánu či súkromnej inštitúcii, ktorá neprijíma jazyk pôvodného dokumentu a nepostačuje jej viacjazyčný formulár, viacjazyčný výpis alebo iná jazyková výnimka. Pred objednaním prekladu treba od prijímateľa zistiť:
1. či je úradný preklad vôbec potrebný,
2. do ktorého jazyka sa má dokument preložiť,
3. či postačuje viacjazyčný štandardný formulár,
4. či treba originál, overenú kópiu alebo obyčajnú kópiu,
5. či treba apostilu, legalizáciu alebo žiadne vyššie overenie.
Zdroj foto: CineLens/peopleimages.com / Adobestock.com
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