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Teplomer stúpa, rituál zostáva nedotknutý: Prečo káva a čaj v lete nemiznú, len menia tvár
Horúca klasika si aj v lete drží prvenstvo a krátka pauza pri šálke môže fungovať ako malá letná mikro-dovolenka. Káva a čaj patria medzi najobľúbenejšie nápoje na svete a v mnohých ...
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5.8.2026 (SITA.sk) - Horúca klasika si aj v lete drží prvenstvo a krátka pauza pri šálke môže fungovať ako malá letná mikro-dovolenka.
Káva a čaj patria medzi najobľúbenejšie nápoje na svete a v mnohých kultúrach majú pevné miesto v každodennom živote. Hoci si ich tradične spájame najmä s horúcou šálkou, počas leta sú čoraz obľúbenejšie aj ich studené varianty. Potvrdzujú to interné dáta spoločnosti Tchibo, podľa ktorých sa predaj ľadových nápojov v letnom období približne zdvojnásobuje.
Niekto si bez kávy nevie predstaviť začiatok dňa, iný zase nedá dopustiť na šálku svojho obľúbeného čaju. Pre milióny ľudí po celom svete sú tieto chvíle pevnou súčasťou každodenného režimu bez ohľadu na to, či je vonku nula, alebo tridsať stupňov.
"Človek nepotrebuje mať pod kontrolou celý deň, ale psychike pomáha, keď má v dni aspoň niekoľko predvídateľných bodov. Ranná káva alebo čaj sa môže stať jedným z nich, a to nielen pre samotný nápoj, ale aj preto, že ide o známy a opakujúci sa rituál," uvádza psychológ, kouč a zakladateľ Inštitútu stresu Karol Kováč.
Náš mozog sa učí prostredníctvom opakovania a asociácií. Ak sa určitá vôňa, chuť, obľúbená šálka alebo spôsob prípravy nápoja pravidelne spájajú s pokojnou chvíľou, časom sa môžu stať signálom, že meníme tempo a na chvíľu spomaľujeme. "Rozhodujúci je kontext. Ak človek pije kávu pri e-mailoch, telefonovaní a v neustálom zhone, mozog si ju môže spojiť skôr s ďalším výkonom než s oddychom. Rovnaký nápoj preto môže pre jedného človeka znamenať zastavenie a pre iného ďalšiu akceleráciu," vysvetľuje psychológ.
Práve takéto vedomé zastavenie môže byť v uponáhľanej digitálnej dobe čoraz vzácnejšie. "Vo svojej praxi často vidím, že problémom nie je iba množstvo povinností. Deň človeka často nemá jasné prechody. Jedna úloha sa okamžite prelieva do druhej a organizmus zostáva nepretržite nastavený na výkon," dopĺňa Karol Kováč. Aj krátka pauza pri šálke kávy alebo čaju tak môže vytvoriť prirodzený predel medzi jednotlivými časťami dňa.
Význam týchto chvíľ ukazujú aj výsledky prieskumu Tchibo Coffee Report 2026, ktorý vychádza z reprezentatívnej vzorky 1 500 konzumentov kávy vo veku od 18 do 75 rokov. Kávu si s prestávkou spája 49 % opýtaných a 53 % ju pije pre potešenie, zatiaľ čo pre únavu po nej siaha len 31 %. Až 56 % respondentov zároveň uviedlo, že pri rituáli potrebuje svoju vlastnú obľúbenú šálku. Nejde teda iba o samotný nápoj, ale aj o predmety, zvyky a emócie, ktoré sa s jeho pitím spájajú.
Prekvapivým zistením je, že ani tropické teploty nedokážu horúcu kávu zosadiť z trónu. Horúci nápoj počas leta pritom nemusí byť takým paradoxom, ako sa na prvý pohľad zdá. Je to čistá fyzika – teplo z nápoja stimuluje termoreceptory v tele a podporuje tvorbu potu, ktorý je jedným z prirodzených mechanizmov ochladzovania organizmu. Tento efekt sa najlepšie prejavuje v suchom prostredí, kde sa pot dokáže z pokožky účinne odparovať. Aj preto majú horúce nápoje pevné miesto v každodenných tradíciách arabských kultúr a nomádskych kmeňov Blízkeho východu či severnej Afriky, ktoré sú na extrémne teploty dlhodobo zvyknuté. Navyše, neplatí ani obľúbený mýtus, že káva nás v lete nebezpečne dehydratuje. Pri primeranom množstve sa štandardne započítava do celkového denného príjmu tekutín.
Dominanciu horúcej klasiky potvrdzujú aj reálne predaje. "Aj počas leta zostávajú v Tchibo najpredávanejšie teplé nápoje. Stále tvoria viac než polovicu predajov počas celého roka, bez ohľadu na ročné obdobie," hovorí Šimon Pipka, Coffee bar manažér spoločnosti Tchibo.
S príchodom teplejších dní však podľa neho pociťujeme prirodzenú potrebu zmeny. Kým v zime dominujú korenisté a sladšie profily, ako sú karamel, čokoláda či perníkové príchute, v lete hľadáme iný zážitok. "Leto si naši zákazníci spájajú s osviežením a ovocnými chuťami, preto sa častejšie rozhodujú pre ľadové varianty a nápoje s ovocnými tónmi," dodáva barista.
Kým v minulosti bolo vrcholom letnej ponuky klasické frappé, dnes sa do popredia dostávajú sofistikovanejšie alternatívy. Medzi najvýraznejšie trendy posledných rokov patrí cold brew, ktoré sa z novinky postupne stalo stálicou letnej ponuky v Tchibo. Podľa Šimona Pipku každoročne rastie záujem o nové kombinácie a dlhodobou istotou je napríklad aj obľúbené Ice Latte Kokos.
Zákazníci dnes od letného nápoja očakávajú oveľa viac, než len rýchle doplnenie kofeínu a schladenie. Veľký vplyv majú sociálne siete, ktoré dokážu aj z neznámej ingrediencie vytvoriť celosvetový trend.
"Pri výbere dnes nerozhoduje len chuť. Čoraz väčšiu úlohu zohráva vizuálna stránka nápojov a ich atraktivita na sociálnych sieťach. Zákazníkov lákajú netradičné farby, nové kombinácie chutí a ingrediencie, ktoré si doma bežne nepripravia. Obrovským fenoménom je napríklad matcha, vďaka ktorej môžeme rozširovať ponuku nielen o kávové nápoje, ale aj o limonády, frappé či mliečne špeciality," uzatvára Šimon Pipka.
Zároveň rastie dôraz na zdravší životný štýl. Ľudia čoraz častejšie siahajú po funkčných nápojoch s pridanou hodnotou – napríklad s kokosovou vodou, proteínom či osviežujúcimi čajovými alternatívami. Svoju stabilnú pozíciu si dlhodobo drží aj čaj: pod značkou Tea by Tchibo prináša spoločnosť výber fantasticky lahodných čajov, ktoré si zákazníci môžu pohodlne zaobstarať vo viacerých kusoch cez e-shop, pričom v kamenných predajniach si ich vedia vybrať aj jednotlivo.
Úspešný letný nápoj tak dnes spája osvieženie, zaujímavý príbeh a vizuálnu atraktivitu. Či už si teda v letných mesiacoch vyberiete tradičné horúce espresso, osviežujúci čaj alebo lákavé ľadové matcha latte, najdôležitejší zostáva samotný moment zastavenia. Tých pár minút bez povinností na letnej terase môže byť totiž tou najdostupnejšou mikro-dovolenkou pre náš mozog.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Teplomer stúpa, rituál zostáva nedotknutý: Prečo káva a čaj v lete nemiznú, len menia tvár © SITA Všetky práva vyhradené.
Káva a čaj patria medzi najobľúbenejšie nápoje na svete a v mnohých kultúrach majú pevné miesto v každodennom živote. Hoci si ich tradične spájame najmä s horúcou šálkou, počas leta sú čoraz obľúbenejšie aj ich studené varianty. Potvrdzujú to interné dáta spoločnosti Tchibo, podľa ktorých sa predaj ľadových nápojov v letnom období približne zdvojnásobuje.
Niekto si bez kávy nevie predstaviť začiatok dňa, iný zase nedá dopustiť na šálku svojho obľúbeného čaju. Pre milióny ľudí po celom svete sú tieto chvíle pevnou súčasťou každodenného režimu bez ohľadu na to, či je vonku nula, alebo tridsať stupňov.
"Človek nepotrebuje mať pod kontrolou celý deň, ale psychike pomáha, keď má v dni aspoň niekoľko predvídateľných bodov. Ranná káva alebo čaj sa môže stať jedným z nich, a to nielen pre samotný nápoj, ale aj preto, že ide o známy a opakujúci sa rituál," uvádza psychológ, kouč a zakladateľ Inštitútu stresu Karol Kováč.
Psychológia šálky
Náš mozog sa učí prostredníctvom opakovania a asociácií. Ak sa určitá vôňa, chuť, obľúbená šálka alebo spôsob prípravy nápoja pravidelne spájajú s pokojnou chvíľou, časom sa môžu stať signálom, že meníme tempo a na chvíľu spomaľujeme. "Rozhodujúci je kontext. Ak človek pije kávu pri e-mailoch, telefonovaní a v neustálom zhone, mozog si ju môže spojiť skôr s ďalším výkonom než s oddychom. Rovnaký nápoj preto môže pre jedného človeka znamenať zastavenie a pre iného ďalšiu akceleráciu," vysvetľuje psychológ.
Práve takéto vedomé zastavenie môže byť v uponáhľanej digitálnej dobe čoraz vzácnejšie. "Vo svojej praxi často vidím, že problémom nie je iba množstvo povinností. Deň človeka často nemá jasné prechody. Jedna úloha sa okamžite prelieva do druhej a organizmus zostáva nepretržite nastavený na výkon," dopĺňa Karol Kováč. Aj krátka pauza pri šálke kávy alebo čaju tak môže vytvoriť prirodzený predel medzi jednotlivými časťami dňa.
Význam týchto chvíľ ukazujú aj výsledky prieskumu Tchibo Coffee Report 2026, ktorý vychádza z reprezentatívnej vzorky 1 500 konzumentov kávy vo veku od 18 do 75 rokov. Kávu si s prestávkou spája 49 % opýtaných a 53 % ju pije pre potešenie, zatiaľ čo pre únavu po nej siaha len 31 %. Až 56 % respondentov zároveň uviedlo, že pri rituáli potrebuje svoju vlastnú obľúbenú šálku. Nejde teda iba o samotný nápoj, ale aj o predmety, zvyky a emócie, ktoré sa s jeho pitím spájajú.
Horúce klasiky aj ľadové osvieženie
Prekvapivým zistením je, že ani tropické teploty nedokážu horúcu kávu zosadiť z trónu. Horúci nápoj počas leta pritom nemusí byť takým paradoxom, ako sa na prvý pohľad zdá. Je to čistá fyzika – teplo z nápoja stimuluje termoreceptory v tele a podporuje tvorbu potu, ktorý je jedným z prirodzených mechanizmov ochladzovania organizmu. Tento efekt sa najlepšie prejavuje v suchom prostredí, kde sa pot dokáže z pokožky účinne odparovať. Aj preto majú horúce nápoje pevné miesto v každodenných tradíciách arabských kultúr a nomádskych kmeňov Blízkeho východu či severnej Afriky, ktoré sú na extrémne teploty dlhodobo zvyknuté. Navyše, neplatí ani obľúbený mýtus, že káva nás v lete nebezpečne dehydratuje. Pri primeranom množstve sa štandardne započítava do celkového denného príjmu tekutín.
Dominanciu horúcej klasiky potvrdzujú aj reálne predaje. "Aj počas leta zostávajú v Tchibo najpredávanejšie teplé nápoje. Stále tvoria viac než polovicu predajov počas celého roka, bez ohľadu na ročné obdobie," hovorí Šimon Pipka, Coffee bar manažér spoločnosti Tchibo.
S príchodom teplejších dní však podľa neho pociťujeme prirodzenú potrebu zmeny. Kým v zime dominujú korenisté a sladšie profily, ako sú karamel, čokoláda či perníkové príchute, v lete hľadáme iný zážitok. "Leto si naši zákazníci spájajú s osviežením a ovocnými chuťami, preto sa častejšie rozhodujú pre ľadové varianty a nápoje s ovocnými tónmi," dodáva barista.
Kým v minulosti bolo vrcholom letnej ponuky klasické frappé, dnes sa do popredia dostávajú sofistikovanejšie alternatívy. Medzi najvýraznejšie trendy posledných rokov patrí cold brew, ktoré sa z novinky postupne stalo stálicou letnej ponuky v Tchibo. Podľa Šimona Pipku každoročne rastie záujem o nové kombinácie a dlhodobou istotou je napríklad aj obľúbené Ice Latte Kokos.
Vizuálny zážitok a funkčné benefity
Zákazníci dnes od letného nápoja očakávajú oveľa viac, než len rýchle doplnenie kofeínu a schladenie. Veľký vplyv majú sociálne siete, ktoré dokážu aj z neznámej ingrediencie vytvoriť celosvetový trend.
"Pri výbere dnes nerozhoduje len chuť. Čoraz väčšiu úlohu zohráva vizuálna stránka nápojov a ich atraktivita na sociálnych sieťach. Zákazníkov lákajú netradičné farby, nové kombinácie chutí a ingrediencie, ktoré si doma bežne nepripravia. Obrovským fenoménom je napríklad matcha, vďaka ktorej môžeme rozširovať ponuku nielen o kávové nápoje, ale aj o limonády, frappé či mliečne špeciality," uzatvára Šimon Pipka.
Zároveň rastie dôraz na zdravší životný štýl. Ľudia čoraz častejšie siahajú po funkčných nápojoch s pridanou hodnotou – napríklad s kokosovou vodou, proteínom či osviežujúcimi čajovými alternatívami. Svoju stabilnú pozíciu si dlhodobo drží aj čaj: pod značkou Tea by Tchibo prináša spoločnosť výber fantasticky lahodných čajov, ktoré si zákazníci môžu pohodlne zaobstarať vo viacerých kusoch cez e-shop, pričom v kamenných predajniach si ich vedia vybrať aj jednotlivo.
Úspešný letný nápoj tak dnes spája osvieženie, zaujímavý príbeh a vizuálnu atraktivitu. Či už si teda v letných mesiacoch vyberiete tradičné horúce espresso, osviežujúci čaj alebo lákavé ľadové matcha latte, najdôležitejší zostáva samotný moment zastavenia. Tých pár minút bez povinností na letnej terase môže byť totiž tou najdostupnejšou mikro-dovolenkou pre náš mozog.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Teplomer stúpa, rituál zostáva nedotknutý: Prečo káva a čaj v lete nemiznú, len menia tvár © SITA Všetky práva vyhradené.
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