Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 29.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vilma
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

29. mája 2026

Rusko dronovým útokom na bytovku v Rumunsku prekročilo ďalšiu hranicu, vyhlásila von der Leyenová



Ruský dron počas útoku na Ukrajinu prenikol do rumunského vzdušného priestoru a zasiahol bytový dom. Predsedníčka Európskej komisie



Zdieľať
lithuania_eu_baltics_754_5 1 676x451 29.5.2026 (SITA.sk) - Ruský dron počas útoku na Ukrajinu prenikol do rumunského vzdušného priestoru a zasiahol bytový dom.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v piatok vyhlásila, že ruská vojna proti Ukrajine „prekročila ďalšiu hranicu“ po tom, čo ruský dron zasiahol bytový dom v Rumunsku, členskom štáte Európskej únie a NATO.


„Stojíme v plnej solidarite s Rumunskom a jeho obyvateľmi,“ uviedla von der Leyenová na sociálnej sieti. Dodala, že Európska únia bude pokračovať v posilňovaní bezpečnosti a odstrašenia na svojom východnom krídle a zároveň „zvyšovať tlak na Rusko“.



Útok odsúdilo aj NATO


NATO následne odsúdilo „nezodpovednosť“ Moskvy a oznámilo ďalšie posilňovanie obrany proti dronovým hrozbám.


„NATO bude pokračovať v posilňovaní našej obrany proti všetkým hrozbám vrátane dronov,“ uviedla hovorkyňa Aliancie Allison Hartová. Dodala, že generálny tajomník NATO Mark Rutte je v kontakte s rumunskými úradmi.



Prvý incident


Incident sa odohral v noci na piatok v rumunskom meste Galac neďaleko hraníc s Ukrajinou. Podľa rumunského ministerstva obrany ruský dron počas útoku na ukrajinské ciele prenikol do rumunského vzdušného priestoru, narazil do strechy obytného domu a spôsobil požiar.


Dvaja obyvatelia utrpeli ľahké zranenia a museli byť ošetrení. Rumunsko po zistení dronov vyslalo do vzduchu dve stíhačky F-16.


Išlo o prvý potvrdený prípad od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022, keď ruský dron zasiahol obytnú budovu na území Rumunska.





Zdroj: SITA.sk - Rusko dronovým útokom na bytovku v Rumunsku prekročilo ďalšiu hranicu, vyhlásila von der Leyenová © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Mimoriadna parlamentná schôdza k odvolaniu ministra Tarabu je avizovaná na pondelok
<< predchádzajúci článok
Dongfeng a ďalšie čínske značky ukázali nové modely pre slovenský trh. Dbajú na spätnú väzbu priamo od zákazníkov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 