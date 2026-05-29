|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 29.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vilma
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. mája 2026
Rusko dronovým útokom na bytovku v Rumunsku prekročilo ďalšiu hranicu, vyhlásila von der Leyenová
Ruský dron počas útoku na Ukrajinu prenikol do rumunského vzdušného priestoru a zasiahol bytový dom. Predsedníčka Európskej komisie
Zdieľať
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v piatok vyhlásila, že ruská vojna proti Ukrajine „prekročila ďalšiu hranicu“ po tom, čo ruský dron zasiahol bytový dom v Rumunsku, členskom štáte Európskej únie a NATO.
„Stojíme v plnej solidarite s Rumunskom a jeho obyvateľmi,“ uviedla von der Leyenová na sociálnej sieti. Dodala, že Európska únia bude pokračovať v posilňovaní bezpečnosti a odstrašenia na svojom východnom krídle a zároveň „zvyšovať tlak na Rusko“.
Útok odsúdilo aj NATO
NATO následne odsúdilo „nezodpovednosť“ Moskvy a oznámilo ďalšie posilňovanie obrany proti dronovým hrozbám.
„NATO bude pokračovať v posilňovaní našej obrany proti všetkým hrozbám vrátane dronov,“ uviedla hovorkyňa Aliancie Allison Hartová. Dodala, že generálny tajomník NATO Mark Rutte je v kontakte s rumunskými úradmi.
Prvý incident
Incident sa odohral v noci na piatok v rumunskom meste Galac neďaleko hraníc s Ukrajinou. Podľa rumunského ministerstva obrany ruský dron počas útoku na ukrajinské ciele prenikol do rumunského vzdušného priestoru, narazil do strechy obytného domu a spôsobil požiar.
Dvaja obyvatelia utrpeli ľahké zranenia a museli byť ošetrení. Rumunsko po zistení dronov vyslalo do vzduchu dve stíhačky F-16.
Išlo o prvý potvrdený prípad od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022, keď ruský dron zasiahol obytnú budovu na území Rumunska.
Zdroj: SITA.sk - Rusko dronovým útokom na bytovku v Rumunsku prekročilo ďalšiu hranicu, vyhlásila von der Leyenová © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Mimoriadna parlamentná schôdza k odvolaniu ministra Tarabu je avizovaná na pondelok
Dongfeng a ďalšie čínske značky ukázali nové modely pre slovenský trh. Dbajú na spätnú väzbu priamo od zákazníkov