Nemocnica sv. Michala spustila registráciu na očkovanie pre verejnosť

Univerzitná nemocnica svätého Michala v Bratislave spustila v pondelok registráciu na vakcináciu proti novému koronavírusu. Prihlásiť sa môže už aj široká verejnosť. Košická rezortná nemocnica spustí registráciu v pondelok 1. februára. TASR o tom informoval tlačový odbor ministerstva vnútra.





Verejnosť sa môže registrovať prostredníctvom stránky www.korona.gov.sk a získať termín očkovania v Bratislave. Od februára to bude možné aj v Košiciach. „Verím, že aj tento krok urýchli boj proti pandémii a pomôže nám vrátiť sa do normálneho života," povedal minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).Nemocnica sv. Michala je rezortnou nemocnicou, ktorá zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre útvary rezortov vnútra a obrany. Zriadenie sa rozhodlo pomôcť pri vakcinácii proti ochoreniu COVID-19 a to nielen očkovaním zamestnancov rezortov, ale aj širokej verejnosti.„V súčasnej situácii nie je priestor na váhanie a zdĺhavé debaty. Naše nemocnice môžu začať s vakcináciou verejnosti takmer okamžite," dodal generálny riaditeľ nemocnice Branislav Delej.