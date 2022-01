Dopady šírenia variantu omikron na Slovensku intenzívne riešia aj slovenské automobilky . V súvislosti s ďalšou vlnou pandémie sa totiž predpokladá rapídny nárast počtu infikovaných, ktorý môže mať dopad na výroby jednotlivých fabrík.

Spoločnosti zhodne deklarujú, že ich prioritou je ochrana zdravia zamestnancov a spomalenie šírenia epidémie.

Situáciu sledujú

Dopad na plynulosť

Protipandemické opatrenia

27.1.2022 (Webnoviny.sk) -„Interný krízový štáb situáciu priebežne sleduje, vyhodnocuje a zavádza opatrenia v súlade so štátnymi nariadeniami a usmerneniami, ako aj dodatočné opatrenia a aktivity, ktoré vyplývajú z povahy podniku," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Volkswagen Slovakia Lucia Kovarovič Makayová.Za mimoriadne dôležitú v tejto súvislosti označila najmä flexibilitu pracovnej sily. Skrátenie karantény môže podľa nej do určitej miery prispieť k väčšej flexibilite, o to dôležitejšie však bude prísne dodržiavanie nasadených opatrení.Nárast počtu pozitívnych ako aj tých v karanténe eviduje pri týždennom porovnaní žilinská Kia. Ako dodal hovorca závodu Tomáš Potoček, väčší nárast by mohol mať negatívny dopad na plynulosť výroby, v tejto súvislosti by ale malo pomôcť skrátenie povinnej karantény.„Vynakladáme maximálne úsilie do protipandemických opatrení ako napríklad kontrola OTP režimu, pravidelné testovanie zamestnancov, podpora očkovania v rámci areálu závodu, termokamery na vstupe a mnohé iné," zdôraznil.Všetky protipandemické opatrenia platia aj v nitrianskom Jaguar Land Rover. Podľa manažérky pre firemné záležitosti automobilky Miroslavy Remenárovej majú zavedené interné kontroly na dodržiavanie protipandemických pravidiel, aby zabezpečili maximálnu možnú ochranu zdravia ľudí.„Máme zabezpečenú dennú dostupnosť testovania a aktuálne prebieha aj prihlasovanie na očkovanie proti covidu, ktoré bude priamo v závode," dodala.