KDH predstavilo balík opatrení, ktorý by rozviazal ruky samosprávam v budovaní dostupného bývania

Dostupnejšie bývanie

Rozvojové projekty zlyhávajú

27.1.2022 (Webnoviny.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie () predstavilo balík opatrení pre samosprávy, ktoré by po prijatí vládou mohli prispieť k odstráneniu systémových chýb a podľa predseduMilana Majerského by pomohli mestám a obciam a ich obyvateľom.„Dlhé roky nikto neriešil celý rad problémov miest a obcí a dopláca na to vždy iba občan. Preto sme spísali súbor 17 zásadných opatrení, ktorými možno tieto systémové chyby odstrániť. Veríme, že Samosprávny balík si vláda osvojí a začne aktívnejšie komunikovať s primátormi a starostami," zdôraznil Majerský. Navrhované opatrenia sa týkajú budovania miest a obcí 21. storočia, dostupného bývania a kvalitných služieb.Slovensko podľa kresťanských demokratov nepotrebuje žiadny nový systém výstavby nájomných bytov. Podľa predstaviteľov tohto hnutia stačí vylepšiť a zatraktívniť existujúci systém výstavby obecných a mestských bytov.„Namiesto rečí o štátnych nájomných bytoch stačilo zjednodušiť podmienky výstavby obecných nájomných bytov a dnes sme ich mohli mať tisíce. Rozviažme samosprávam ruky, lebo lepší obecný byt v hrsti ako štátny na streche,“ povedal starosta obce Zborov v okrese Bardejov Ján Šurkala.Privítal by vyššiu mieru dotácií alebo úverov pri výstavbe nájomných bytov, väčšiu podlahovú plochu podporovaných nájomných bytov, ale aj celkovo viac peňazí na ich výstavbu.Jedným z navrhovaných opatrení je aj vysporiadanie pozemkov v spolupráci so Slovenským pozemkovým fondom. Takýto krok by podľa starostu Oravskej Polhory v okrese Námestovo Michala Strnála umožnil stavať nájomné byty, ale aj budovanie infraštruktúry akéhokoľvek typu, ako sú napríklad cesty alebo cyklotrasy.Strnál dodal, že mnoho rozvojových projektov zlyháva už v začiatkoch, pretože obec sa nevie dostať k pozemkom, ktoré vlastní štát.