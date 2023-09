Košičania prehrali pri vstupe do Ligy majstrov, v sobotu nastúpia proti ďalšiemu súperovi zo Švajčiarska

Rýchly presun domov

Záverečné stretnutia budú doma





Do vyraďovacej časti potom postúpi 16 najúspešnejších klubov z globálnej 24-člennej tabuľky. Osemfinále play-off sa začne 14. novembra a súťaž vyvrcholí finálovým zápasom 20. februára 2024.





1.9.2023 (SITA.sk) - Hokejisti slovenského šampióna HC Košice vstúpili do tohtosezónnej edície Ligy majstrov 2023/2024 štvrtkovou prehrou 1:3 na ľade švajčiarskeho klubu EHC Biel-Bienne.„Oceliari“ sa v stretnutí strelecky presadili iba raz, keď v 12. minúte fínsky útočník Joona Jääskeläinen v presilovej hre vyrovnal na priebežných 1:1. Hneď na začiatku druhej tretiny dostal domácich opäť do jednogólového vedenia Ian Derungs.Tretí presný zásah pridalo švajčiarske mužstvo v 59. minúte, keď fínsky útočník Jere Sallinen pri záverečnej hre bez brankára zachytil košickú prihrávku a strelou cez celé klzisko dopravil puk do bránky.Po tohtosezónnej premiére v LM vo Švajčiarsku absolvovali Košičania rýchly presun domov, keďže už v sobotu 2. septembra na nich čaká zápas proti ďalšiemu švajčiarskemu súperovi Servette Ženeva.Ešte pred začiatkom domácej extraligy vycestujú Košičania do Nemecka na zápas proti Red Bullu Mníchov (8.9.) a do Švajčiarska na stretnutie proti tímu Rapperswil-Jona Lakers.Záverečné dve stretnutia v základnej časti odohrajú Košice doma - v utorok 10. októbra hostia švédsky klub AIK Skelleftea a o osem dní neskôr aj nemecký Adler Mannheim.Oproti predchádzajúcim ročníkom prišlo v LM ku zmene. Nehrá sa formou tradičných štvorčlenných skupín pre 32 tímov, ale každý z 24 účastníkov absolvuje od 31. augusta do 18. októbra spolu šesť duelov proti šiestim rôznym súperom.