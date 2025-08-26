Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 26.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Samuel
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

26. augusta 2025

Doplňujúce komunálne voľby budú v septembri v 33 obciach, v Petržalke otestujú používanie elektronických dokladov – VIDEO


Tagy: digitálne doklady Doplňujúce komunálne voľby štátny tajomník ministerstva vnútra

Doplňujúce komunálne voľby sa v sobotu 6. septembra uskutočnia v 33 obciach. Ako v utorok povedal štátny tajomník Ministerstva vnútra SR



Zdieľať
kalinak 1 676x420 26.8.2025 (SITA.sk) - Doplňujúce komunálne voľby sa v sobotu 6. septembra uskutočnia v 33 obciach. Ako v utorok povedal štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Michal Kaliňák, v ďalších 11 obciach boli voľby vyhlásené, ale neuskutočnia sa. Dôvodom je, že nikto nemá záujem kandidovať.

Predstavia legislatívne úpravy


Ministerstvo vnútra toto rešpektuje. Berieme na vedomie situáciu, ktorá nastala,“ skonštatoval Kaliňák. Doplnil však, že rezort na jeseň predstaví legislatívne úpravy, ktoré budú riešiť v takzvaných nefunkčných obciach podobné situácie. „Neakceptujeme stav, že budeme ako v lotérii, že budeme stále vyhlasovať doplňujúce voľby, ale nebude pre koho,“ vyhlásil štátny tajomník.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Voľby sa v sobotu 6. septembra uskutočnia mimo iných aj na bratislavskom sídlisku Petržalka. O post šéfa petržalskej samosprávy zabojujú dvaja kandidáti - Ján Hrčka a Juraj Mravec. Tieto voľby otestujú používanie elektronických dokladov v mobile.

Ako na tlačovej besede povedal štátny tajomník rezortu vnútra, dôvodom, prečo si zvolili Petržalku na pilotné testovanie, je vysoká koncentrácia mladšej a strednej generácie.

Aplikácie sa už používajú


Tam si ideme otestovať to, čo je dôležité pri akejkoľvek digitalizácii - dobrovoľnosť a záujem,“ povedal Kaliňák. Ako ďalej uviedol, tzv. eDOKLADY sú balíkom digitálnych služieb, ktoré majú skvalitniť a zvýšiť komfort života ľudí.

Od roku 2027 majú byť súčasťou nastavení v jednotlivých krajinách Európskej únie, ale Slovensko, Dánsko, Nemecko a Česká republika sú tie, ktoré túto domácu úlohu začali robiť z predstihom,“ vyhlásil štátny tajomník.

Od 15. apríla, keď ministerstvo vnútra spustilo aplikácie eIDENTITA a eDOKLADY si ich podľa Kaliňáka stiahlo už viac ako 280-tisíc ľudí a služby eGovernmentu boli využité viac ako 700 000-krát. Službu podľa neho už využívajú policajné hliadky a je akceptovaná na pošte alebo v hoteloch.


Zdroj: SITA.sk - Doplňujúce komunálne voľby budú v septembri v 33 obciach, v Petržalke otestujú používanie elektronických dokladov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: digitálne doklady Doplňujúce komunálne voľby štátny tajomník ministerstva vnútra
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Hlina a Holečková vypovedali na polícii pre údajné ohováranie v kauze podozrivých výmen pozemkov – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Výrobné ceny v júli stagnovali, rast podľa analytika zaznamenali najmä potraviny a dopravné prostriedky

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 