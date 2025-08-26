|
Utorok 26.8.2025
|Denník - Správy
26. augusta 2025
Výrobné ceny v júli stagnovali, rast podľa analytika zaznamenali najmä potraviny a dopravné prostriedky
Výrobné ceny priemyselných producentov pre tuzemský trh zostali v júli medziročne nezmenené. Pokles cien sa podľa dát Štatistického úradu SR prejavil v ...
26.8.2025 (SITA.sk) - Výrobné ceny priemyselných producentov pre tuzemský trh zostali v júli medziročne nezmenené. Pokles cien sa podľa dát Štatistického úradu SR prejavil v piatich zo 16 sledovaných odvetví.
Najvýraznejšie vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov s poklesom o 14 %. Miernejšie zlacnenie nastalo aj v dodávke elektriny a plynu, v chemickom priemysle či pri výrobe počítačových výrobkov.
Naopak, rast cien pokračoval vo váhovo významných segmentoch, ako pri výrobe potravín, nápojov a tabaku o 3,6 % a pri výrobe dopravných prostriedkov o 1,6 %.
Exportne orientované podniky predávali svoje výrobky medziročne drahšie o 1,1 %. „V poľnohospodárstve sa ukazuje jasný rastový trend. Producenti predávali v júli svoje produkty drahšie o 8 % ako pred rokom,“ komentoval analytik 365.bank Tomáš Boháček.
Produkty rastlinnej výroby zdraželi o 7,4 %, pri živočíšnej výrobe bol rast až 9,5 %. Najvýraznejšie stúpli ceny slepačích konzumných vajec, a to o 33,8 % a kravského mlieka o 16,6 %. Naopak, jatočné ošípané zlacneli o 11,7 % a zelenina o 6,2 %.
Aj napriek celkovej stagnácii cien vo výrobe, rastové tlaky sú podľa analytika prítomné v spracovateľskom priemysle, a to najmä v potravinárstve. Do ďalšieho obdobia bude podľa neho dôležitým faktorom colná politika USA, ktorá zvyšuje globálne ceny vstupov a následne vedie aj k rastu cien pre spotrebiteľov. Najmä pri komoditách ako káva, čaj či iné dovážané potraviny.
„Očakávame, že cenová hladina v priemysle bude v nasledujúcich mesiacoch skôr rásť, hoci dynamika nebude plošná. Najviac zdražovať budú potraviny závislé na dovoze mimo Európy, pričom domácnosti to pocítia aj v koncových cenách, najmä pochutín,“ uzavrel Boháček.
Rastový trend v poľnohospodárstve
Dôležitým faktorom budú clá USA
