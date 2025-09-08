|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 8.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Miriama
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. septembra 2025
Doplňujúce komunálne voľby prebehli bez problémov, podľa Michala Kaliňáka je potrebná legislatívna úprava
Doplňujúce komunálne voľby, ktoré sa konali v sobotu, prebehli bez technických a organizačných problémov. Uviedol to štátny tajomník rezortu vnútra a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu
Zdieľať
8.9.2025 (SITA.sk) - Doplňujúce komunálne voľby, ktoré sa konali v sobotu, prebehli bez technických a organizačných problémov. Uviedol to štátny tajomník rezortu vnútra a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák po stretnutí so Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán.
„Samosprávy v tandeme so štátom úspešne zvládli sobotňajšie doplňujúce voľby, pri ktorých neevidujeme žiadne technické ani organizačné problémy,“ povedal Kaliňák.
Zároveň upozornil na potrebu legislatívnej úpravy tzv. nefunkčných obcí, kde je v tomto podľa neho zákon nedostatočný, čo potvrdilo aj 11 samospráv, kde nikto nekandidoval za starostov ani poslancov. Štátny tajomník zdôraznil, že praktické skúsenosti Štátnej volebnej komisie sú cenné pre nastavenie legislatívy nielen pre samosprávne voľby.
„Pozorne som si vypočul názory na oddelenie komunálnych volieb od župných, ale aj názory na predĺženie funkčného obdobia samospráv. Diskutovali sme aj o zmenách v zákone o politických stranách a zákone o financovaní strán, s ktorými v krátkej dobe prídeme na vládu aj do parlamentu,“ uviedol Kaliňák.
Pondelkovej diskusii dominovali aj pripravované okrúhle stoly, ktoré ministerstvo vnútra organizuje v spolupráci s Parlamentným inštitútom Národnej rady SR. Témy budú zahŕňať voľby zo zahraničia, pôsobenie tzv. tretích strán v kampaniach či finančné limity pre kampane.
„Je to formát, ktorý na Slovensku chýbal. Spája odborný pohľad s politickým videním,“ povedal Kaliňák a dodal, že okrúhle stoly sa budú konať mesačne, pričom najbližší bude venovaný novému krízovému riadeniu a ďalšie sa zamerajú na zmeny v samosprávnych zákonoch.
Zdroj: SITA.sk - Doplňujúce komunálne voľby prebehli bez problémov, podľa Michala Kaliňáka je potrebná legislatívna úprava © SITA Všetky práva vyhradené.
Potreba legislatívnej úpravy
„Samosprávy v tandeme so štátom úspešne zvládli sobotňajšie doplňujúce voľby, pri ktorých neevidujeme žiadne technické ani organizačné problémy,“ povedal Kaliňák.
Zároveň upozornil na potrebu legislatívnej úpravy tzv. nefunkčných obcí, kde je v tomto podľa neho zákon nedostatočný, čo potvrdilo aj 11 samospráv, kde nikto nekandidoval za starostov ani poslancov. Štátny tajomník zdôraznil, že praktické skúsenosti Štátnej volebnej komisie sú cenné pre nastavenie legislatívy nielen pre samosprávne voľby.
Okrúhly stôl
„Pozorne som si vypočul názory na oddelenie komunálnych volieb od župných, ale aj názory na predĺženie funkčného obdobia samospráv. Diskutovali sme aj o zmenách v zákone o politických stranách a zákone o financovaní strán, s ktorými v krátkej dobe prídeme na vládu aj do parlamentu,“ uviedol Kaliňák.
Pondelkovej diskusii dominovali aj pripravované okrúhle stoly, ktoré ministerstvo vnútra organizuje v spolupráci s Parlamentným inštitútom Národnej rady SR. Témy budú zahŕňať voľby zo zahraničia, pôsobenie tzv. tretích strán v kampaniach či finančné limity pre kampane.
„Je to formát, ktorý na Slovensku chýbal. Spája odborný pohľad s politickým videním,“ povedal Kaliňák a dodal, že okrúhle stoly sa budú konať mesačne, pričom najbližší bude venovaný novému krízovému riadeniu a ďalšie sa zamerajú na zmeny v samosprávnych zákonoch.
Zdroj: SITA.sk - Doplňujúce komunálne voľby prebehli bez problémov, podľa Michala Kaliňáka je potrebná legislatívna úprava © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Vodič auta nedal prednosť električke, spolujazdkyňa zrážku neprežila
Vodič auta nedal prednosť električke, spolujazdkyňa zrážku neprežila
<< predchádzajúci článok
Na poľské územie pri hraniciach s Bieloruskom spadol dron
Na poľské územie pri hraniciach s Bieloruskom spadol dron