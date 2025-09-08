Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

08. septembra 2025

Vodič auta nedal prednosť električke, spolujazdkyňa zrážku neprežila


Po zrážke vozidla s električkou v Bratislave zahynula spolujazdkyňa. Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, nehoda sa stala v sobotu 6. septembra krátko po 22:00 na Botanickej ulici v Karlovej ...



titulka nehoda 2 676x451 8.9.2025 (SITA.sk) - Po zrážke vozidla s električkou v Bratislave zahynula spolujazdkyňa. Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, nehoda sa stala v sobotu 6. septembra krátko po 22:00 na Botanickej ulici v Karlovej Vsi.


Podľa polície vodič Volkswagenu Golf pri jazde smerom z centra mesta pri prejazde križovatkou nerešpektoval dopravné značenie prikázaný smer jazdy priamo a vošiel na priechod cez električkovú trať, kde nedal prednosť električke. Následkom zrážky električky s autom spolujazdkyňa na zadnom sedadle vozidla utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.


Zdroj: SITA.sk - Vodič auta nedal prednosť električke, spolujazdkyňa zrážku neprežila © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Tragická dopravná nehoda zrážka auta s električkou
