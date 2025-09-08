|
Pondelok 8.9.2025
08. septembra 2025
Vodič auta nedal prednosť električke, spolujazdkyňa zrážku neprežila
Po zrážke vozidla s električkou v Bratislave zahynula spolujazdkyňa. Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, nehoda sa stala v sobotu 6. septembra krátko po 22:00 na Botanickej ulici v Karlovej ...
8.9.2025 (SITA.sk) - Po zrážke vozidla s električkou v Bratislave zahynula spolujazdkyňa. Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, nehoda sa stala v sobotu 6. septembra krátko po 22:00 na Botanickej ulici v Karlovej Vsi.
Podľa polície vodič Volkswagenu Golf pri jazde smerom z centra mesta pri prejazde križovatkou nerešpektoval dopravné značenie prikázaný smer jazdy priamo a vošiel na priechod cez električkovú trať, kde nedal prednosť električke. Následkom zrážky električky s autom spolujazdkyňa na zadnom sedadle vozidla utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.
Zdroj: SITA.sk - Vodič auta nedal prednosť električke, spolujazdkyňa zrážku neprežila © SITA Všetky práva vyhradené.
Podľa polície vodič Volkswagenu Golf pri jazde smerom z centra mesta pri prejazde križovatkou nerešpektoval dopravné značenie prikázaný smer jazdy priamo a vošiel na priechod cez električkovú trať, kde nedal prednosť električke. Následkom zrážky električky s autom spolujazdkyňa na zadnom sedadle vozidla utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.
Zdroj: SITA.sk - Vodič auta nedal prednosť električke, spolujazdkyňa zrážku neprežila © SITA Všetky práva vyhradené.
