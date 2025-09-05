Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

05. septembra 2025

Doplňujúce komunálne voľby sa uskutočnia až v 33 mestách a obciach, patrí k nim aj bratislavská Petržalka


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Komunálne voľby Mestá mestá a obce Obce Voľby

V bratislavskej mestskej časti Petržalka, v mestách Ilava a Dobšiná, a v 30 obciach na Slovensku sa v sobotu 6. septembra uskutočnia doplňujúce komunálne voľby. Ako informovalo



3j2a4387 1 676x451 5.9.2025 (SITA.sk) - V bratislavskej mestskej časti Petržalka, v mestách Ilava a Dobšiná, a v 30 obciach na Slovensku sa v sobotu 6. septembra uskutočnia doplňujúce komunálne voľby. Ako informovalo Ministerstvo vnútra SR, obyvatelia si v nich vyberú spolu 13 starostov, 21 poslancov obecného zastupiteľstva a dvoch poslancov mestského zastupiteľstva.


Svoj hlas môžu voliči odovzdať v čase od 07:00 do 22:00. V rámci volieb v Petržalke sa zároveň uskutoční pilotné testovanie digitálnych dokladov.

Okrem občanov môžu voliť aj cudzinci


„Voliči budú mať po prvýkrát možnosť preukázať vo volebnej miestnosti svoju totožnosť digitálnym občianskym preukazom v mobile. Využitie tejto možnosti bude dobrovoľné a bude závisieť od technických možností členov volebných komisií. Ministerstvo vnútra SR usmernilo za týmto účelom volebné komisie, a v Petržalke, najväčšom sídlisku na Slovensku, zabezpečilo školenie,“ uviedol rezort vnútra.

Zároveň pripomenul, že špecifikom komunálnych volieb je skutočnosť, že okrem občanov SR môžu voliť aj cudzinci s trvalým pobytom v príslušnej obci. Starostu si voliči budú konkrétne vyberať v Petržalke a v obciach Unín, Dlhá, Hronské Kosihy, Čeľadice, Rišňovce, Belá, Liptovská Anna, Rabča, Lenartovce, Dolné Mladonice, Očová a Veľký Folkmar.

Voľby vyhlásené predsedom NR SR


Po jednom poslancovi mestského zastupiteľstva vyberú v Ilave a Dobšinej. Jeden poslanecký post obecného zastupiteľstva sa bude obsadzovať v obciach Dolné Saliby, Malá Mača, Rybky, Chvojnica, Mojtín, Marcelová, Belá, Krasňany, Ábelová, Budikovany, Dubovec, Martinová, Ratkovská Lehota, Nemcovce, Smilno, Žipov, Ruskov a Kečovo. V obci Nemce rozhodnú voliči až o troch chýbajúcich poslancoch.

„Voľby boli vyhlásené predsedom Národnej rady SR aj v ďalších 11 obciach, no neuskutočnia sa z dôvodu nezáujmu obyvateľov kandidovať,“ uviedlo ministerstvo vnútra.

Druhé doplňujúce komunálne voľby


Najčastejším dôvodom vyhlásenia doplňujúcich volieb do orgánov samosprávy obcí bolo podľa rezortu vzdanie sa mandátu, ďalej nevykonanie predchádzajúcich volieb, ale tiež úmrtie, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, zmena trvalého pobytu a neúčasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

Rezort vnútra tiež pripomenul, že sobotné voľby sú už druhými doplňujúcim komunálnymi voľbami, pri ktorých nájdu voliči zoznam všetkých kandidátov na jednom mieste na webovom sídle ministerstva vnútra.

„Po prvýkrát sprístupnil rezort vnútra túto službu v doplňujúcich voľbách na jar tohto roku,“ doplnilo ministerstvo s tým, že zoznam je možné nájsť na odkaze https://www.minv.sk/?oso2226-candidates.


Zdroj: SITA.sk - Doplňujúce komunálne voľby sa uskutočnia až v 33 mestách a obciach, patrí k nim aj bratislavská Petržalka © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Komunálne voľby Mestá mestá a obce Obce Voľby
