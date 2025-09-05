Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

05. septembra 2025

Súd zakázal organizátorom leteckých dní v Prešove používať názov a logo SIAD – FOTO


Ozbrojené sily (OS) SR zareagovali na Huberta Štoksu, šéfa Slovenskej ...



slovakia_defense__81746 fb2dcb6cf33c44b2a114909175bebd35 676x451 5.9.2025 (SITA.sk) - Ozbrojené sily (OS) SR zareagovali na Huberta Štoksu, šéfa Slovenskej leteckej agentúry a dlhodobého organizátora Medzinárodných leteckých dní SIAF, ktorý sa obrátil na súd pre názov podujatia, ktoré sa má konať tento víkend na leteckej základni v Prešove pod názvom SIAD - Slovenské medzinárodné letecké dni M. R. Štefánika.

Názov aj logo dostali zákaz


Logo SIAF je totiž chránené ochrannou známkou a nápadne sa podobá na logo SIAD. Ako Štoksa vyhlásil, dištancuje sa od prešovského podujatia.

Toto podujatie zneužíva naše meno, našu vizuálnu identitu a dlhoročne budovanú povesť,“ povedal Štoksa. Súd rozhodol jasne - názov SIAD, ako aj logo SIAD v Prešove dostali zákaz.

Ozbrojené sily SR informovali, že letecké podujatie bude niesť názov Prešovské letecké dni generála M. R. Štefánika. „Chalani, kľud – hlavné je, že tento víkend lietame v Prešove,“ vyjadrili sa ozbrojené sily.

Nazvite to… no ako len chcete, my pripravujeme najväčší letecký zážitok roka – a hlavné je, že sa to deje,“ doplnili OS SR a zdôraznili, že letecká šou patrí ľuďom. Na záver položili otázku, komu prospievajú takéto zbytočné spory.

SIAF je len jeden


Štoksa priblížil, že Okresný súd Banská Bystrica rozhodol, že organizátorom Aeroklub Košice a RST – AK KOŠICE, s. r. o. bola uložená povinnosť zdržať sa používania názvu „SIAD“, „Medzinárodné letecké dni SIAD“, loga „SIAD“ a dokonca aj internetovej domény obsahujúcej názov airshowsiad.sk.

Je absolútne neakceptovateľné, aby niekto parazitoval na našom mene a roky budovanej značke. SIAF je len jeden a má svoju históriu aj hodnotu,“ vyhlásil Štoksa, ktorý preto vyzval organizátorov a partnerov podujatia, vrátane ministerstva obrany a OS SR, aby sa zdržali protiprávneho konania, ktorého sa dopúšťajú používaním názvu SIAD a loga SIAD a aby rešpektovali rozhodnutie súdu.


Zdroj: SITA.sk - Súd zakázal organizátorom leteckých dní v Prešove používať názov a logo SIAD – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

