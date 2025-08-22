|
22. augusta 2025
Doplňujúce voľby starostu Petržalky sa uskutočnia 6. septembra
Doplňujúce voľby starostu bratislavskej Petržalky sa uskutočnia v sobotu 6. septembra. O post šéfa petržalskej samosprávy zabojujú dvaja kandidáti - Ján Hrčka a ...
22.8.2025 (SITA.sk) - Doplňujúce voľby starostu bratislavskej Petržalky sa uskutočnia v sobotu 6. septembra. O post šéfa petržalskej samosprávy zabojujú dvaja kandidáti - Ján Hrčka a Juraj Mravec. Ako informuje hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková, odvoliť bude možné v 95 volebných okrskoch. Na hladký priebeh volebného dňa bude v okrskoch dohliadať 665 členov volebných komisií a 95 zapisovateľov.
„Aktuálnych 92 492 oprávnených voličov bude môcť prísť k volebným urnám a dať svoj hlas jednému z dvoch nezávislých kandidátov – bývalému starostovi Jánovi Hrčkovi, alebo miestnemu poslancovi Jurajovi Mravcovi," priblížila hovorkyňa. Petržalčania budú voliť v čase 07:00 – 22:00. Volebné miestnosti budú situované v 22 základných a stredných školách, v dvoch škôlkach a jednom rodinnom centre.
„Všetkých voličov sme informovali o mieste a čase konania volieb doručením oznamov do schránok. Zoznam volebných okrskov je v prehľadnej podobe dostupný aj na oficiálnom webe pre voľby volby.petrzalka.sk,“ dodáva vedúca referátu organizačných vecí miestneho úradu Kristína Šabíková. Zároveň upozorňuje, že voliť prostredníctvom hlasovacích lístkov v týchto voľbách možné nebude. Všetci voliči musia odvoliť výlučne vo svojom okrsku.
Aj tento rok bude väčšina volebných miestností debarierizovaná, teda prispôsobená aj potrebám imobilných občanov či rodičov s kočíkmi. V prípade bariér a zdravotných problémov voličov bude pre každú miestnosť k dispozícii prenosná volebná schránka, ktorú je možné zarezervovať si vopred alebo aj v deň volieb na konkrétny čas telefonicky na číslach 02/68 288 913 alebo 02/68 288 821.
„Požiadať o prenosnú schránku môžu len vo volebnom okrsku, v ktorom sú zapísaní v zozname voličov,“ uvádza Šabíková. Odvoliť môžu iba obyvatelia, ktorí ku dňu volieb dovŕšia 18 rokov s trvalým pobytom v mestskej časti. Každý volič musí svoju totožnosť preukázať platným občianskym preukazom s fotografiou, cudzinci sa preukážu dokladom o pobyte cudzinca. Odvoliť s iným dokladom nebude možné.
Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. „Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov alebo naopak, nezakrúžkuje žiadneho, je takýto hlasovací lístok neplatný," upozornila Halašková. Samospráva aj tentokrát zabezpečí komfortné hlasovanie za volebnými plentami z vlastnej dielne. Obsadenosť plent budú signalizovať svetelné senzory – červená znamená obsadená, zelená voľná.
