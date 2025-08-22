|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 22.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Tichomír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. augusta 2025
Prešovská polícia obvinila troch mužov z lúpežného prepadnutia 17-ročného chlapca
Tagy: Lúpežné prepadnutie Obvinenie
Sedemnásťročný chlapec sa stal v stredu večer na Levočskej ulici v Prešove obeťou lúpežného prepadnutia. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana ...
Zdieľať
22.8.2025 (SITA.sk) - Sedemnásťročný chlapec sa stal v stredu večer na Levočskej ulici v Prešove obeťou lúpežného prepadnutia. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, k chlapcovi na zastávke MHD pristúpili traja muži, strhli ho na zem, násilím držali a z nohavíc mu zobrali 30 eur. Následne z miesta ušli.
Polícia začala trestné stíhanie pre zločin lúpeže, spáchaný formou spolupáchateľstva. Už po niekoľkých hodinách polícia podozrivých vypátrala a zadržala. Ide o mužov vo veku 20, 28 a 37 rokov z obcí Svinia a Jarovnice. „Boli s nimi vykonané potrebné procesné úkony smerujúce k objasneniu skutku. Okresný vyšetrovateľ im vzniesol obvinenie zo zločinu lúpeže,“ dodala Ligdayová.
Zdroj: SITA.sk - Prešovská polícia obvinila troch mužov z lúpežného prepadnutia 17-ročného chlapca © SITA Všetky práva vyhradené.
Polícia začala trestné stíhanie pre zločin lúpeže, spáchaný formou spolupáchateľstva. Už po niekoľkých hodinách polícia podozrivých vypátrala a zadržala. Ide o mužov vo veku 20, 28 a 37 rokov z obcí Svinia a Jarovnice. „Boli s nimi vykonané potrebné procesné úkony smerujúce k objasneniu skutku. Okresný vyšetrovateľ im vzniesol obvinenie zo zločinu lúpeže,“ dodala Ligdayová.
Zdroj: SITA.sk - Prešovská polícia obvinila troch mužov z lúpežného prepadnutia 17-ročného chlapca © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Lúpežné prepadnutie Obvinenie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Festival PRIDE Košice 2025 vyvrcholí v Kasárňach Kulturparku aj tradičným dúhovým sprievodom v meste
Festival PRIDE Košice 2025 vyvrcholí v Kasárňach Kulturparku aj tradičným dúhovým sprievodom v meste
<< predchádzajúci článok
Doplňujúce voľby starostu Petržalky sa uskutočnia 6. septembra
Doplňujúce voľby starostu Petržalky sa uskutočnia 6. septembra