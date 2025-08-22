Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 22.8.2025
 24hod.sk    Z domova

22. augusta 2025

Prešovská polícia obvinila troch mužov z lúpežného prepadnutia 17-ročného chlapca


Sedemnásťročný chlapec sa stal v stredu večer na Levočskej ulici v Prešove obeťou lúpežného prepadnutia. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana ...



6437ba6b351ff906963506 676x451 22.8.2025 (SITA.sk) - Sedemnásťročný chlapec sa stal v stredu večer na Levočskej ulici v Prešove obeťou lúpežného prepadnutia. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, k chlapcovi na zastávke MHD pristúpili traja muži, strhli ho na zem, násilím držali a z nohavíc mu zobrali 30 eur. Následne z miesta ušli.


Polícia začala trestné stíhanie pre zločin lúpeže, spáchaný formou spolupáchateľstva. Už po niekoľkých hodinách polícia podozrivých vypátrala a zadržala. Ide o mužov vo veku 20, 28 a 37 rokov z obcí Svinia a Jarovnice. „Boli s nimi vykonané potrebné procesné úkony smerujúce k objasneniu skutku. Okresný vyšetrovateľ im vzniesol obvinenie zo zločinu lúpeže,“ dodala Ligdayová.


Zdroj: SITA.sk - Prešovská polícia obvinila troch mužov z lúpežného prepadnutia 17-ročného chlapca © SITA Všetky práva vyhradené.

