22.8.2025
22. augusta 2025
Protimonopolný úrad začal správne konanie vo veci koncentrácie v oblasti prenájmu nehnuteľností
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) dňa 21. augusta 2025 začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie, ktorá spočíva v ...
22.8.2025 (SITA.sk) - Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) dňa 21. augusta 2025 začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie, ktorá spočíva v nadobudnutí výlučnej kontroly podnikateľa ZFP Investments, investiční společnost, a.s. so sídlom v Prahe (Česká republika) nad spoločnosťou Bory Mall s.r.o. so sídlom v Bratislave.
Koncentrácia sa týka sektora, ktorý zahŕňa prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností.
Protimonopolný úrad vyzýva tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, aby predkladali svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámenej koncentrácii. Termín na predkladanie pripomienok je do 29. augusta 2025, teda do týždňa po zverejnení oznámenia, aby mohli byť zohľadnené v prvej fáze posudzovania koncentrácie.
PMÚ tak zabezpečuje transparentný proces posudzovania koncentrácií s cieľom dodržiavať zákonné lehoty a chrániť hospodársku súťaž na trhu.
ZFP Investments je nezávislá investičná spoločnosť, ktorá na základe povolenia Českej národnej banky spravuje ZFP realitný fond. ZFP Investments založila spoločnosť ZFP akademie, a.s. v spolupráci so slovenskou investičnou spoločnosťou IAD Investments.
Bory Mall je nákupno-zábavné centrum na západe Bratislavy, ktoré je súčasťou projektu a územia Bory. Na 54 000 m² tu môžu návštevníci nájsť takmer 200 obchodov, reštaurácií, kaviarní, ale aj zaujímavých atrakcií pre deti. Vlastníkom spoločnosti Bory Mall s.r.o. je spoločnosť PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED.
Zdroj: SITA.sk
