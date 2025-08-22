Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Ekonomika

22. augusta 2025

Protimonopolný úrad začal správne konanie vo veci koncentrácie v oblasti prenájmu nehnuteľností


Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) dňa 21. augusta 2025 začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie, ktorá spočíva v ...



pmu e1754325763387 676x567 22.8.2025 (SITA.sk) - Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) dňa 21. augusta 2025 začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie, ktorá spočíva v nadobudnutí výlučnej kontroly podnikateľa ZFP Investments, investiční společnost, a.s. so sídlom v Prahe (Česká republika) nad spoločnosťou Bory Mall s.r.o. so sídlom v Bratislave.


Koncentrácia sa týka sektora, ktorý zahŕňa prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností.

Protimonopolný úrad vyzýva tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, aby predkladali svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámenej koncentrácii. Termín na predkladanie pripomienok je do 29. augusta 2025, teda do týždňa po zverejnení oznámenia, aby mohli byť zohľadnené v prvej fáze posudzovania koncentrácie.

PMÚ tak zabezpečuje transparentný proces posudzovania koncentrácií s cieľom dodržiavať zákonné lehoty a chrániť hospodársku súťaž na trhu.


ZFP Investments je nezávislá investičná spoločnosť, ktorá na základe povolenia Českej národnej banky spravuje ZFP realitný fond. ZFP Investments založila spoločnosť ZFP akademie, a.s. v spolupráci so slovenskou investičnou spoločnosťou IAD Investments.

Bory Mall je nákupno-zábavné centrum na západe Bratislavy, ktoré je súčasťou projektu a územia Bory. Na 54 000 m² tu môžu návštevníci nájsť takmer 200 obchodov, reštaurácií, kaviarní, ale aj zaujímavých atrakcií pre deti. Vlastníkom spoločnosti Bory Mall s.r.o. je spoločnosť PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED.




Zdroj: SITA.sk - Protimonopolný úrad začal správne konanie vo veci koncentrácie v oblasti prenájmu nehnuteľností © SITA Všetky práva vyhradené.

