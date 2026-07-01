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01. júla 2026
Doposiaľ najextrémnejšia vlna horúčav na európskom kontinente si v Španielsku vyžiadala viac než tisíc ľudských životov
Španielska meteorologická služba Aemet zároveň informovala, že prvých šesť mesiacov roku 2026 bolo najteplejších v histórii meraní. Najnovšia
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1.7.2026 (SITA.sk) - Španielska meteorologická služba Aemet zároveň informovala, že prvých šesť mesiacov roku 2026 bolo najteplejších v histórii meraní.
Najnovšia vlna horúčav, ktorá zasiahla Európu, je zodpovedná za viac než 1 000 úmrtí v Španielsku, ktoré zaznamenalo najteplejší prvý polrok v histórii meraní. Podľa verejného zdravotníckeho inštitútu Carlosa III zomrelo počas horúčav najmenej 1 028 ľudí, čo je viac než dvojnásobok oproti 407 úmrtiam z júna 2025, najteplejšieho júna od začiatku záznamov.
Španielska meteorologická služba Aemet uviedla, že prvých šesť mesiacov roku 2026 bolo najteplejších v histórii, s priemernou teplotou o 1,6 stupňov Celzia vyššou než normál.
„Sedem najteplejších prvých polrokov... sa vyskytlo za ostatných desať rokov,“ napísala v príspevku na sieti X. Jún 2026 bol podľa nej druhý najteplejší, s teplotami o 3,2 stupňov Celzia vyššími než priemer.
Vlna horúčav, ktorá sa v posledných dňoch prevalila Európou, bola podľa skupiny World Weather Attribution najextrémnejšia, aká bola na kontinente zaznamenaná, a bez klimatickej zmeny by bola „prakticky nemožná“.
Historické rekordy padli v Nemecku, Poľsku, Česku, na Slovensku a v Maďarsku, zatiaľ čo Veľká Británia a Švajčiarsko zaznamenali júnové maximá. Francúzsko hlásilo rekordné priemerné teploty aj najteplejšie noci v histórii.
Zdroj: SITA.sk - Doposiaľ najextrémnejšia vlna horúčav na európskom kontinente si v Španielsku vyžiadala viac než tisíc ľudských životov © SITA Všetky práva vyhradené.
Najnovšia vlna horúčav, ktorá zasiahla Európu, je zodpovedná za viac než 1 000 úmrtí v Španielsku, ktoré zaznamenalo najteplejší prvý polrok v histórii meraní. Podľa verejného zdravotníckeho inštitútu Carlosa III zomrelo počas horúčav najmenej 1 028 ľudí, čo je viac než dvojnásobok oproti 407 úmrtiam z júna 2025, najteplejšieho júna od začiatku záznamov.
Španielska meteorologická služba Aemet uviedla, že prvých šesť mesiacov roku 2026 bolo najteplejších v histórii, s priemernou teplotou o 1,6 stupňov Celzia vyššou než normál.
„Sedem najteplejších prvých polrokov... sa vyskytlo za ostatných desať rokov,“ napísala v príspevku na sieti X. Jún 2026 bol podľa nej druhý najteplejší, s teplotami o 3,2 stupňov Celzia vyššími než priemer.
????El primer semestre de 2026 se convierte en el más cálido para el conjunto de España desde que hay registros, con una temperatura 1.6 °C por encima de lo normal.
➡️ Los siete primeros semestres más cálidos de la serie (arranca en 1961) han ocurrido en los últimos diez años. pic.twitter.com/oqfRwas6jT
— AEMET (@AEMET_Esp) July 1, 2026
Vlna horúčav, ktorá sa v posledných dňoch prevalila Európou, bola podľa skupiny World Weather Attribution najextrémnejšia, aká bola na kontinente zaznamenaná, a bez klimatickej zmeny by bola „prakticky nemožná“.
Historické rekordy padli v Nemecku, Poľsku, Česku, na Slovensku a v Maďarsku, zatiaľ čo Veľká Británia a Švajčiarsko zaznamenali júnové maximá. Francúzsko hlásilo rekordné priemerné teploty aj najteplejšie noci v histórii.
Zdroj: SITA.sk - Doposiaľ najextrémnejšia vlna horúčav na európskom kontinente si v Španielsku vyžiadala viac než tisíc ľudských životov © SITA Všetky práva vyhradené.
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