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01. júla 2026

Doposiaľ najextrémnejšia vlna horúčav na európskom kontinente si v Španielsku vyžiadala viac než tisíc ľudských životov


Tagy: Extrémne horúčavy Extrémne počasie rekordné teploty vlna horúčav

Španielska meteorologická služba Aemet zároveň informovala, že prvých šesť mesiacov roku 2026 bolo najteplejších v histórii meraní. Najnovšia



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romania_extreme_weather_heat_289_5 676x451 1.7.2026 (SITA.sk) - Španielska meteorologická služba Aemet zároveň informovala, že prvých šesť mesiacov roku 2026 bolo najteplejších v histórii meraní.


Najnovšia vlna horúčav, ktorá zasiahla Európu, je zodpovedná za viac než 1 000 úmrtí v Španielsku, ktoré zaznamenalo najteplejší prvý polrok v histórii meraní. Podľa verejného zdravotníckeho inštitútu Carlosa III zomrelo počas horúčav najmenej 1 028 ľudí, čo je viac než dvojnásobok oproti 407 úmrtiam z júna 2025, najteplejšieho júna od začiatku záznamov.

Španielska meteorologická služba Aemet uviedla, že prvých šesť mesiacov roku 2026 bolo najteplejších v histórii, s priemernou teplotou o 1,6 stupňov Celzia vyššou než normál.

Sedem najteplejších prvých polrokov... sa vyskytlo za ostatných desať rokov,“ napísala v príspevku na sieti X. Jún 2026 bol podľa nej druhý najteplejší, s teplotami o 3,2 stupňov Celzia vyššími než priemer.

Vlna horúčav, ktorá sa v posledných dňoch prevalila Európou, bola podľa skupiny World Weather Attribution najextrémnejšia, aká bola na kontinente zaznamenaná, a bez klimatickej zmeny by bola „prakticky nemožná“.

Historické rekordy padli v Nemecku, Poľsku, Česku, na Slovensku a v Maďarsku, zatiaľ čo Veľká Británia a Švajčiarsko zaznamenali júnové maximá. Francúzsko hlásilo rekordné priemerné teploty aj najteplejšie noci v histórii.


Zdroj: SITA.sk - Doposiaľ najextrémnejšia vlna horúčav na európskom kontinente si v Španielsku vyžiadala viac než tisíc ľudských životov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Extrémne horúčavy Extrémne počasie rekordné teploty vlna horúčav
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