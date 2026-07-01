|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 1.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Diana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. júla 2026
Tragický víkend na cestách Prešovského kraja, štyri obete na životoch a vyše desať zranených
Mimoriadne tragická bilancia na cestách podnietila políciu k posilneniu dohľadu počas letnej sezóny. Štyri obete na životoch, traja ťažko zranení a ďalších dvanásť ľudí s ľahšími zraneniami si ...
Zdieľať
1.7.2026 (SITA.sk) - Mimoriadne tragická bilancia na cestách podnietila políciu k posilneniu dohľadu počas letnej sezóny.
Štyri obete na životoch, traja ťažko zranení a ďalších dvanásť ľudí s ľahšími zraneniami si vyžiadali dopravné nehody počas uplynulého horúceho víkendu na cestách Prešovského kraja. Polícia označila bilanciu za mimoriadne tragickú a avizovala, že v najbližších dňoch a týždňoch výrazne sprísni dohľad nad bezpečnosťou cestnej premávky.
Podľa krajskej policajnej hovorkyne Jany Ligdayovej sú tieto nehody vážnym varovaním pre všetkých účastníkov cestnej premávky. „Za každou dopravnou nehodou sa skrývajú ľudské osudy, rodiny, priatelia, ktorých životy môžu byť počas niekoľkých sekúnd navždy zmenené,“ pripomenula Ligdayová.
S príchodom letných prázdnin a dovolenkového obdobia očakáva polícia zvýšený počet áut, motocyklistov, cyklistov aj chodcov na cestách. Policajti preto posilnia kontroly zamerané na dodržiavanie najvyššej dovolenej rýchlosti, spôsob jazdy vodičov, používanie bezpečnostných pásov, zákaz telefonovania za volantom aj odhaľovanie vodičov pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok.
Polícia zároveň vyzýva vodičov, aby nepodceňovali únavu, nejazdili pod vplyvom alkoholu či drog a boli ohľaduplní voči ostatným účastníkom cestnej premávky. „Aj malá chvíľa nepozornosti môže mať tragické následky. Cieľom každého z nás je bezpečne doraziť do cieľa a umožniť to aj ostatným,“ dodala policajná hovorkyňa.
Zdroj: SITA.sk - Tragický víkend na cestách Prešovského kraja, štyri obete na životoch a vyše desať zranených © SITA Všetky práva vyhradené.
Štyri obete na životoch, traja ťažko zranení a ďalších dvanásť ľudí s ľahšími zraneniami si vyžiadali dopravné nehody počas uplynulého horúceho víkendu na cestách Prešovského kraja. Polícia označila bilanciu za mimoriadne tragickú a avizovala, že v najbližších dňoch a týždňoch výrazne sprísni dohľad nad bezpečnosťou cestnej premávky.
Podľa krajskej policajnej hovorkyne Jany Ligdayovej sú tieto nehody vážnym varovaním pre všetkých účastníkov cestnej premávky. „Za každou dopravnou nehodou sa skrývajú ľudské osudy, rodiny, priatelia, ktorých životy môžu byť počas niekoľkých sekúnd navždy zmenené,“ pripomenula Ligdayová.
S príchodom letných prázdnin a dovolenkového obdobia očakáva polícia zvýšený počet áut, motocyklistov, cyklistov aj chodcov na cestách. Policajti preto posilnia kontroly zamerané na dodržiavanie najvyššej dovolenej rýchlosti, spôsob jazdy vodičov, používanie bezpečnostných pásov, zákaz telefonovania za volantom aj odhaľovanie vodičov pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok.
Polícia zároveň vyzýva vodičov, aby nepodceňovali únavu, nejazdili pod vplyvom alkoholu či drog a boli ohľaduplní voči ostatným účastníkom cestnej premávky. „Aj malá chvíľa nepozornosti môže mať tragické následky. Cieľom každého z nás je bezpečne doraziť do cieľa a umožniť to aj ostatným,“ dodala policajná hovorkyňa.
Zdroj: SITA.sk - Tragický víkend na cestách Prešovského kraja, štyri obete na životoch a vyše desať zranených © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Doposiaľ najextrémnejšia vlna horúčav na európskom kontinente si v Španielsku vyžiadala viac než tisíc ľudských životov
Doposiaľ najextrémnejšia vlna horúčav na európskom kontinente si v Španielsku vyžiadala viac než tisíc ľudských životov
<< predchádzajúci článok
Slováci píšu Bruselu: Chráňte deti, ale nerozhodujte za dospelých
Slováci píšu Bruselu: Chráňte deti, ale nerozhodujte za dospelých