Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 1.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Diana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

01. júla 2026

Liberáli podali podnet na NKÚ, žiadajú preveriť cyrilo-metodské oslavy na Devíne za vyše 320-tisíc eur – VIDEO


Tagy: cyrilo-metodské slávnosti Finančné hospodárenie Hrad Devín Minister zdravotníctva Papalášizmus podnet na preskúmanie Štátne peniaze

Strana Sloboda a Solidarita podala podnet na Najvyšší kontrolný úrad, aby preveril financovanie cyrilo-metodských osláv na Devíne, ktoré stoja vyše 320-tisíc eur. Papalášske neverejné cyrilo-metodské ...



Zdieľať
1.7.2026 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita podala podnet na Najvyšší kontrolný úrad, aby preveril financovanie cyrilo-metodských osláv na Devíne, ktoré stoja vyše 320-tisíc eur.


Papalášske neverejné cyrilo-metodské oslavy treba podľa liberálov preveriť. Podali preto podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). Strana Sloboda a Solidarita (SaS) žiada preverenie hospodárenia s verejnými financiami pri organizácií osláv, ktoré organizuje Úrad vlády SR na hrade Devín. Tieto oslavy totiž majú stáť viac ako 320-tisíc eur, pričom účasť verejnosti je výrazne obmedzená.

Papalášizmus v priamom prenose


V čase konsolidácie a vyšších daní ide vláda minúť 320-tisíc eur na súkromnú akciu pre panstvo. To nie je úcta k histórii ani národná hrdosť. To je papalášizmus v priamom prenose,“ zdôraznil predseda SaS Branislav Gröhling. Liberáli tak žiadajú NKÚ o preverenie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a zákonnosti použitia verejných financií pri organizácii tohto podujatia.

Strana NKÚ vyzýva na kontrolu celkovej výšky sumy, zdrojov financovania, spôsobu výberu dodávateľov, dodržania pravidiel verejného obstarávania, oprávnenosti jednotlivých výdavkov a tiež preverenie zmlúv, objednávok a faktúr. Gröhling dodal, že podnet podávajú vo verejnom záujme, aby občania vedeli, ako sa narába s ich peniazmi. „V prípade, že kontrola zistí nedostatky alebo porušenie právnych predpisov, žiadame o prijatie opatrení v rozsahu pôsobnosti NKÚ a postúpenie zistení príslušným orgánom,“ doplnil Gröhling.

Prioritou by mali byť chorí ľudia


Poslankyňa za SaS Martina Bajo Holečková opätovne upozornila, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) tvrdí, že nie sú peniaze na klimatizácie do nemocníc. Popritom si však vládni politici pre seba organizujú oslavy za viac ako 320-tisíc eur.

Za cenu jednej takejto vládnej oslavy by sa pritom dalo kúpiť približne 200 klimatizačných jednotiek. Pre normálnych politikov by boli prioritou chorí a odkázaní ľudia. Smer a Hlas však namiesto toho organizujú párty pre vyvolených,“ uzavrela Holečková.


Zdroj: SITA.sk - Liberáli podali podnet na NKÚ, žiadajú preveriť cyrilo-metodské oslavy na Devíne za vyše 320-tisíc eur – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: cyrilo-metodské slávnosti Finančné hospodárenie Hrad Devín Minister zdravotníctva Papalášizmus podnet na preskúmanie Štátne peniaze
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Systém pri ochrane žien pred násilím zlyháva, organizácie po vražde v Gelnici žiadajú nápravu
<< predchádzajúci článok
Doposiaľ najextrémnejšia vlna horúčav na európskom kontinente si v Španielsku vyžiadala viac než tisíc ľudských životov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 