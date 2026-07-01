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01. júla 2026
Liberáli podali podnet na NKÚ, žiadajú preveriť cyrilo-metodské oslavy na Devíne za vyše 320-tisíc eur – VIDEO
Tagy: cyrilo-metodské slávnosti Finančné hospodárenie Hrad Devín Minister zdravotníctva Papalášizmus podnet na preskúmanie Štátne peniaze
Strana Sloboda a Solidarita podala podnet na Najvyšší kontrolný úrad, aby preveril financovanie cyrilo-metodských osláv na Devíne, ktoré stoja vyše 320-tisíc eur. Papalášske neverejné cyrilo-metodské ...
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1.7.2026 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita podala podnet na Najvyšší kontrolný úrad, aby preveril financovanie cyrilo-metodských osláv na Devíne, ktoré stoja vyše 320-tisíc eur.
Papalášske neverejné cyrilo-metodské oslavy treba podľa liberálov preveriť. Podali preto podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). Strana Sloboda a Solidarita (SaS) žiada preverenie hospodárenia s verejnými financiami pri organizácií osláv, ktoré organizuje Úrad vlády SR na hrade Devín. Tieto oslavy totiž majú stáť viac ako 320-tisíc eur, pričom účasť verejnosti je výrazne obmedzená.
„V čase konsolidácie a vyšších daní ide vláda minúť 320-tisíc eur na súkromnú akciu pre panstvo. To nie je úcta k histórii ani národná hrdosť. To je papalášizmus v priamom prenose,“ zdôraznil predseda SaS Branislav Gröhling. Liberáli tak žiadajú NKÚ o preverenie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a zákonnosti použitia verejných financií pri organizácii tohto podujatia.
Strana NKÚ vyzýva na kontrolu celkovej výšky sumy, zdrojov financovania, spôsobu výberu dodávateľov, dodržania pravidiel verejného obstarávania, oprávnenosti jednotlivých výdavkov a tiež preverenie zmlúv, objednávok a faktúr. Gröhling dodal, že podnet podávajú vo verejnom záujme, aby občania vedeli, ako sa narába s ich peniazmi. „V prípade, že kontrola zistí nedostatky alebo porušenie právnych predpisov, žiadame o prijatie opatrení v rozsahu pôsobnosti NKÚ a postúpenie zistení príslušným orgánom,“ doplnil Gröhling.
Poslankyňa za SaS Martina Bajo Holečková opätovne upozornila, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) tvrdí, že nie sú peniaze na klimatizácie do nemocníc. Popritom si však vládni politici pre seba organizujú oslavy za viac ako 320-tisíc eur.
„Za cenu jednej takejto vládnej oslavy by sa pritom dalo kúpiť približne 200 klimatizačných jednotiek. Pre normálnych politikov by boli prioritou chorí a odkázaní ľudia. Smer a Hlas však namiesto toho organizujú párty pre vyvolených,“ uzavrela Holečková.
Zdroj: SITA.sk - Liberáli podali podnet na NKÚ, žiadajú preveriť cyrilo-metodské oslavy na Devíne za vyše 320-tisíc eur – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Papalášske neverejné cyrilo-metodské oslavy treba podľa liberálov preveriť. Podali preto podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). Strana Sloboda a Solidarita (SaS) žiada preverenie hospodárenia s verejnými financiami pri organizácií osláv, ktoré organizuje Úrad vlády SR na hrade Devín. Tieto oslavy totiž majú stáť viac ako 320-tisíc eur, pričom účasť verejnosti je výrazne obmedzená.
Papalášizmus v priamom prenose
„V čase konsolidácie a vyšších daní ide vláda minúť 320-tisíc eur na súkromnú akciu pre panstvo. To nie je úcta k histórii ani národná hrdosť. To je papalášizmus v priamom prenose,“ zdôraznil predseda SaS Branislav Gröhling. Liberáli tak žiadajú NKÚ o preverenie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a zákonnosti použitia verejných financií pri organizácii tohto podujatia.
Strana NKÚ vyzýva na kontrolu celkovej výšky sumy, zdrojov financovania, spôsobu výberu dodávateľov, dodržania pravidiel verejného obstarávania, oprávnenosti jednotlivých výdavkov a tiež preverenie zmlúv, objednávok a faktúr. Gröhling dodal, že podnet podávajú vo verejnom záujme, aby občania vedeli, ako sa narába s ich peniazmi. „V prípade, že kontrola zistí nedostatky alebo porušenie právnych predpisov, žiadame o prijatie opatrení v rozsahu pôsobnosti NKÚ a postúpenie zistení príslušným orgánom,“ doplnil Gröhling.
Prioritou by mali byť chorí ľudia
Poslankyňa za SaS Martina Bajo Holečková opätovne upozornila, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) tvrdí, že nie sú peniaze na klimatizácie do nemocníc. Popritom si však vládni politici pre seba organizujú oslavy za viac ako 320-tisíc eur.
„Za cenu jednej takejto vládnej oslavy by sa pritom dalo kúpiť približne 200 klimatizačných jednotiek. Pre normálnych politikov by boli prioritou chorí a odkázaní ľudia. Smer a Hlas však namiesto toho organizujú párty pre vyvolených,“ uzavrela Holečková.
Zdroj: SITA.sk - Liberáli podali podnet na NKÚ, žiadajú preveriť cyrilo-metodské oslavy na Devíne za vyše 320-tisíc eur – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: cyrilo-metodské slávnosti Finančné hospodárenie Hrad Devín Minister zdravotníctva Papalášizmus podnet na preskúmanie Štátne peniaze
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