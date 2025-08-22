|
22. augusta 2025
Dopravcom na leteckej linke medzi Bratislavou a Košicami bude Wizz Air
Lietadlo, ktoré bude používané na toto spojenie, je Airbus s kapacitou asi 230 sedadiel. Prvý let sa predpokladá v novembri 2025.
Dopravcom na novej leteckej linke medzi Bratislavou a Košicami bude spoločnosť Wizz Air. Prvý let by sa mal uskutočniť už v novembri tohto roka. Lietať sa bude s lietadlami Airbus A321/A32O s kapacitou 230 sedadiel. Dotácia na linku bude za obdobie 26. októbra 2025 do 25. marca 2028 vo výške maximálne 5,2 milióna eur, namiesto odhadovaných 9 miliónov eur. Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Záujemcov o tender na prevádzkovanie uvedenej linky bolo podľa neho päť, ponuky predložili dve firmy.
„V prvom rade by som chcel oznámiť, že víťazným dopravcom, ktorý predložil najlepšie podmienky na toto spojenie, je spoločnosť Wizz Air. Lietadlo, ktoré bude používané na toto spojenie, je Airbus s kapacitou asi 230 sedadiel. Prvý let sa predpokladá v novembri 2025,“ priblížil.
Dosah, ktorý linka bude mať na štátny rozpočet, bude zanedbateľný oproti tomu, koľko to do štátneho rozpočtu následne prinesie. „Bude to mať multiplikačný efekt na rast hrubého domáceho produktu. Verím tomu, že linka pomôže obchodným vzťahom. Zároveň spolu s týmto oznámili dve veľké spoločnosti, že si vytvoria bázu na bratislavskom letisku. Už len na tomto si myslím, že štátny rozpočet zarobí výrazne viacej, ako nás to bude stáť,“ oznámil minister.
