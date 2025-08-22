|
22.8.2025
Úvodná strana
22. augusta 2025
Na Spiši došlo k vážnej nehode auta a autobusu, cesta je obojsmerne neprejazdná – FOTO
Za obcou Spišský Hrušov smerom na Spišské Vlachy (oboje okres Spišská Nová Ves) sa zrazilo osobné auto a autobus. Ako informovalo
22.8.2025 (SITA.sk) - Za obcou Spišský Hrušov smerom na Spišské Vlachy (oboje okres Spišská Nová Ves) sa zrazilo osobné auto a autobus. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, autobus skončil mimo cesty a pri nehode sa zranilo viacero osôb.
"Cesta II/536 je v oboch smeroch neprejazdná. Na mieste zasahujú všetky zložky integrovaného záchranného systému," uviedla polícia, apelujúc na vodičov, aby rešpektovali pokyny policajtov na mieste.
Zdroj: SITA.sk - Na Spiši došlo k vážnej nehode auta a autobusu, cesta je obojsmerne neprejazdná – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
