Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 24.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Adam a Eva
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

24. decembra 2025

Premiér Fico a minister Ráž skoro ráno navštívili dopravný podnik v Bratislave – VIDEO


Tagy: MHD Bratislava Minister dopravy SR Premiér Slovenskej republiky

Premiér Robert Fico (Smer-SD) spolu s ministrom dopravy Jozefom Rážom navštívili mestský dopravný ...



Zdieľať
premier robert fico a minister dopravy jozef raz navstivili zamestnancov dopravneho podniku bratislava 676x418 24.12.2025 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) spolu s ministrom dopravy Jozefom Rážom navštívili mestský dopravný podnik v Bratislave. Vianočnú návštevu absolvovali v skorých ranných hodinách. Osobne tak prišli vyjadriť úctu a poďakovanie zamestnancom mestskej hromadnej dopravy, ktorí zabezpečujú plynulú prevádzku aj počas vianočných sviatkov.


Práca v mestskej doprave si totiž vyžaduje nepretržitú službu bez ohľadu na to, čo je noc, víkend alebo sviatok. Premiér a minister tak počas návštevy ocenili nasadenie vodičov, dispečerov a ďalších zamestnancov dopravného podniku, ktorí aj v období Vianoc zabezpečujú mobilitu obyvateľov hlavného mesta. Informoval o tom Úrad vlády SR.

„Touto návštevou vyjadrujeme rešpekt všetkým zamestnancom na Slovensku, ktorí musia pracovať aj počas sviatkov, aby ostatní mohli prežívať pokojné Vianoce,“ zaznelo na stretnutí. Premiér súčasne zaželal všetkým občanom šťastné a veselé Vianoce a úspešný nový rok.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Premiér Fico a minister Ráž skoro ráno navštívili dopravný podnik v Bratislave – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MHD Bratislava Minister dopravy SR Premiér Slovenskej republiky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Nórsko pripravuje plány na evakuáciu civilistov v prípade napadnutia Ruskom
<< predchádzajúci článok
Dopravná akcia odhalila u vodičov alkohol aj drogy, policajti zadržali až 51 preukazov

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 