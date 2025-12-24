|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 24.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Adam a Eva
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. decembra 2025
Premiér Fico a minister Ráž skoro ráno navštívili dopravný podnik v Bratislave – VIDEO
Premiér Robert Fico (Smer-SD) spolu s ministrom dopravy Jozefom Rážom navštívili mestský dopravný ...
Zdieľať
24.12.2025 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) spolu s ministrom dopravy Jozefom Rážom navštívili mestský dopravný podnik v Bratislave. Vianočnú návštevu absolvovali v skorých ranných hodinách. Osobne tak prišli vyjadriť úctu a poďakovanie zamestnancom mestskej hromadnej dopravy, ktorí zabezpečujú plynulú prevádzku aj počas vianočných sviatkov.
Práca v mestskej doprave si totiž vyžaduje nepretržitú službu bez ohľadu na to, čo je noc, víkend alebo sviatok. Premiér a minister tak počas návštevy ocenili nasadenie vodičov, dispečerov a ďalších zamestnancov dopravného podniku, ktorí aj v období Vianoc zabezpečujú mobilitu obyvateľov hlavného mesta. Informoval o tom Úrad vlády SR.
„Touto návštevou vyjadrujeme rešpekt všetkým zamestnancom na Slovensku, ktorí musia pracovať aj počas sviatkov, aby ostatní mohli prežívať pokojné Vianoce,“ zaznelo na stretnutí. Premiér súčasne zaželal všetkým občanom šťastné a veselé Vianoce a úspešný nový rok.
Zdroj: SITA.sk - Premiér Fico a minister Ráž skoro ráno navštívili dopravný podnik v Bratislave – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Práca v mestskej doprave si totiž vyžaduje nepretržitú službu bez ohľadu na to, čo je noc, víkend alebo sviatok. Premiér a minister tak počas návštevy ocenili nasadenie vodičov, dispečerov a ďalších zamestnancov dopravného podniku, ktorí aj v období Vianoc zabezpečujú mobilitu obyvateľov hlavného mesta. Informoval o tom Úrad vlády SR.
„Touto návštevou vyjadrujeme rešpekt všetkým zamestnancom na Slovensku, ktorí musia pracovať aj počas sviatkov, aby ostatní mohli prežívať pokojné Vianoce,“ zaznelo na stretnutí. Premiér súčasne zaželal všetkým občanom šťastné a veselé Vianoce a úspešný nový rok.
Zdroj: SITA.sk - Premiér Fico a minister Ráž skoro ráno navštívili dopravný podnik v Bratislave – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Nórsko pripravuje plány na evakuáciu civilistov v prípade napadnutia Ruskom
Nórsko pripravuje plány na evakuáciu civilistov v prípade napadnutia Ruskom
<< predchádzajúci článok
Dopravná akcia odhalila u vodičov alkohol aj drogy, policajti zadržali až 51 preukazov
Dopravná akcia odhalila u vodičov alkohol aj drogy, policajti zadržali až 51 preukazov