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18. septembra 2026
Mestké zastupiteľstvo Košice zobrali petíciu Šace na vedomie, jej odčlenenie však neschválili – FOTO
Mestské zastupiteľstvo Košice vyjadrilo nesúhlas s návrhom obyvateľov a odvoláva sa na verdikt Ústavného súdu ako aj na pripravovanú redukciu mestských častí. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach ...
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18.9.2026 (SITA.sk) - Mestské zastupiteľstvo Košice vyjadrilo nesúhlas s návrhom obyvateľov a odvoláva sa na verdikt Ústavného súdu ako aj na pripravovanú redukciu mestských častí.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach vzalo na vedomie petíciu obyvateľov mestskej časti (MČ) Šaca týkajúcu sa územného členenia mesta Košice. Zároveň ale mestskí poslanci vyjadrili nesúhlas s návrhom na odčlenenia Mestskej časti Košice – Šaca od mesta Košice, a to aj s prihliadnutím na nález Ústavného súdu SR o vymedzení vzťahov medzi mestom a mestskými časťami.
Občianske združenie Mladá Šaca odovzdalo na košickom magistráte petíciu občanov Šace ešte v apríli. Petičná akcia vyjadrovala nesúhlas so zlučovaním mestskej časti Košice – Šaca s inými mestskými časťami. Požadovala tiež vyhlásenie miestneho referenda o oddelení Šace od mesta Košice v prípade, ak by to legislatíva umožnila.
Ako vyplýva z materiálu predloženého na rokovanie mestského zastupiteľstva, po formálnej stránke predmetná petícia spĺňa náležitosti petície. Prostredníctvom papierových hárkov sa pod ňu podpísalo 1 021 občanov, ďalších 77 ju podporilo prostredníctvom elektronického podpisu. Celkovo teda mala 1 098 signatárov.
„Keďže petícia bola určená aj Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach a podporilo ju viac ako 1 000 osôb, zo zákona vznikla povinnosť predložiť predmetnú petíciu na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach,” uvádza sa v materiáli. Zároveň ale poukázal na to, že v čase predloženia petície boli ustanovenia o zmene členenia mesta Košice na mestské časti podľa Zákona o meste Košice pozastavené uznesením Ústavného súdu SR z vlaňajšieho júna.
Tento rok ale 24. júna ústavný súd v danej veci rozhodol tak, že návrhu generálneho prokurátora nevyhovel. „Ako vyplýva z nálezu ústavného súdu, hlavným nositeľom samosprávnej pôsobnosti na území mesta je mesto Košice (nie mestské časti) a s prihliadnutím na zákon o obecnom zriadení by v teoretickom prípade rozdelenia mesta o tejto veci rozhodovali obyvatelia mesta v celomestskom referende, t. j. nie obyvatelia dotknutej „odčleňovanej“ mestskej časti v miestnom referende,” ozrejmuje materiál.
Zároveň mesto poukazuje na novelu Zákona o meste Košice, v dôsledku ktorej by sa od roku 2030 malo doterajších 22 mestských častí zredukovať na štyri, ktoré budú kopírovať súčasné okresy Košice I až IV, v prípade ak nedôjde k schváleniu alternatívneho usporiadania. Novela totiž dáva predstaviteľom mesta a terajších MČ možnosť dohodnúť sa na inom počte MČ, než štyri, maximálne ich však môže byť desať. Ich návrh by následne museli v referende odsúhlasiť občania.
„Je v kompetencii mestského zastupiteľstva vyhodnotiť opodstatnenosť petície. Vychádzajúc zo všeobecne známych poznatkov o mimoriadnej územnej rozdrobenosti obecných samosprávnych celkov na Slovensku a s tým spojených negatívnych následkov sa však nejaví ako vhodné, aby sa oddelením mestskej časti Šaca od územia mesta Košice táto rozdrobenosť samospráv ešte viac prehĺbila. Záverom možno uviesť, že v súčasnosti legislatíva neumožňuje obyvateľom mestskej časti „jednostranne“ rozhodnúť o odčlenení mestskej časti od mesta formou miestneho referenda – prípadné konanie referenda by nevyvolalo žiadne právne účinky. Rovnako Ústavný súd v už spomenutom náleze (ktorým nevyhovel návrhu generálneho prokurátora) dospel k záveru, že v rozpore s ústavou nebola ani príslušná legislatívna zmena – ktorou došlo k zrušeniu práva obyvateľov mestskej časti odmietnuť (formou miestneho referenda) rozhodnutie mestského zastupiteľstva o územnom členení mesta Košice,” uzatvára materiál.
Zdroj: SITA.sk - Mestké zastupiteľstvo Košice zobrali petíciu Šace na vedomie, jej odčlenenie však neschválili – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach vzalo na vedomie petíciu obyvateľov mestskej časti (MČ) Šaca týkajúcu sa územného členenia mesta Košice. Zároveň ale mestskí poslanci vyjadrili nesúhlas s návrhom na odčlenenia Mestskej časti Košice – Šaca od mesta Košice, a to aj s prihliadnutím na nález Ústavného súdu SR o vymedzení vzťahov medzi mestom a mestskými časťami.
Tisícky podpisov petície
Občianske združenie Mladá Šaca odovzdalo na košickom magistráte petíciu občanov Šace ešte v apríli. Petičná akcia vyjadrovala nesúhlas so zlučovaním mestskej časti Košice – Šaca s inými mestskými časťami. Požadovala tiež vyhlásenie miestneho referenda o oddelení Šace od mesta Košice v prípade, ak by to legislatíva umožnila.
Ako vyplýva z materiálu predloženého na rokovanie mestského zastupiteľstva, po formálnej stránke predmetná petícia spĺňa náležitosti petície. Prostredníctvom papierových hárkov sa pod ňu podpísalo 1 021 občanov, ďalších 77 ju podporilo prostredníctvom elektronického podpisu. Celkovo teda mala 1 098 signatárov.
Nález Ústavného súdu SR
„Keďže petícia bola určená aj Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach a podporilo ju viac ako 1 000 osôb, zo zákona vznikla povinnosť predložiť predmetnú petíciu na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach,” uvádza sa v materiáli. Zároveň ale poukázal na to, že v čase predloženia petície boli ustanovenia o zmene členenia mesta Košice na mestské časti podľa Zákona o meste Košice pozastavené uznesením Ústavného súdu SR z vlaňajšieho júna.
Tento rok ale 24. júna ústavný súd v danej veci rozhodol tak, že návrhu generálneho prokurátora nevyhovel. „Ako vyplýva z nálezu ústavného súdu, hlavným nositeľom samosprávnej pôsobnosti na území mesta je mesto Košice (nie mestské časti) a s prihliadnutím na zákon o obecnom zriadení by v teoretickom prípade rozdelenia mesta o tejto veci rozhodovali obyvatelia mesta v celomestskom referende, t. j. nie obyvatelia dotknutej „odčleňovanej“ mestskej časti v miestnom referende,” ozrejmuje materiál.
Plánovaná redukcia mestských častí
Zároveň mesto poukazuje na novelu Zákona o meste Košice, v dôsledku ktorej by sa od roku 2030 malo doterajších 22 mestských častí zredukovať na štyri, ktoré budú kopírovať súčasné okresy Košice I až IV, v prípade ak nedôjde k schváleniu alternatívneho usporiadania. Novela totiž dáva predstaviteľom mesta a terajších MČ možnosť dohodnúť sa na inom počte MČ, než štyri, maximálne ich však môže byť desať. Ich návrh by následne museli v referende odsúhlasiť občania.
„Je v kompetencii mestského zastupiteľstva vyhodnotiť opodstatnenosť petície. Vychádzajúc zo všeobecne známych poznatkov o mimoriadnej územnej rozdrobenosti obecných samosprávnych celkov na Slovensku a s tým spojených negatívnych následkov sa však nejaví ako vhodné, aby sa oddelením mestskej časti Šaca od územia mesta Košice táto rozdrobenosť samospráv ešte viac prehĺbila. Záverom možno uviesť, že v súčasnosti legislatíva neumožňuje obyvateľom mestskej časti „jednostranne“ rozhodnúť o odčlenení mestskej časti od mesta formou miestneho referenda – prípadné konanie referenda by nevyvolalo žiadne právne účinky. Rovnako Ústavný súd v už spomenutom náleze (ktorým nevyhovel návrhu generálneho prokurátora) dospel k záveru, že v rozpore s ústavou nebola ani príslušná legislatívna zmena – ktorou došlo k zrušeniu práva obyvateľov mestskej časti odmietnuť (formou miestneho referenda) rozhodnutie mestského zastupiteľstva o územnom členení mesta Košice,” uzatvára materiál.
Zdroj: SITA.sk - Mestké zastupiteľstvo Košice zobrali petíciu Šace na vedomie, jej odčlenenie však neschválili – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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