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24. októbra 2026
Dopravná nehoda v okrese Sabinov sa skončila tragicky, o život prišlo dieťa
Polícia vyzvala vodičov na zvýšenú opatrnosť v okolí škôl, obytných zón a priechodov pre chodcov. Pri dopravnej nehode v okrese Sabinov prišlo v piatok krátko po ...
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24.10.2026 (SITA.sk) - Polícia vyzvala vodičov na zvýšenú opatrnosť v okolí škôl, obytných zón a priechodov pre chodcov.
Pri dopravnej nehode v okrese Sabinov prišlo v piatok krátko po 16:30 o život osemročné dieťa. Príčiny a okolnosti nehody zatiaľ nie sú známe a sú predmetom vyšetrovania.
Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, dychová skúška u 28-ročného vodiča osobného vozidla bola negatívna. Na mieste zasahovali záchranné zložky.
Polícia v tejto súvislosti apelovala na rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť bezpečnosti detí, najmä v blízkosti ciest. Vodičov vyzvala na zvýšenú opatrnosť v okolí škôl, obytných zón a priechodov pre chodcov, ako aj na prispôsobenie rýchlosti jazdy situácii na ceste.
Zdroj: SITA.sk - Dopravná nehoda v okrese Sabinov sa skončila tragicky, o život prišlo dieťa © SITA Všetky práva vyhradené.
Pri dopravnej nehode v okrese Sabinov prišlo v piatok krátko po 16:30 o život osemročné dieťa. Príčiny a okolnosti nehody zatiaľ nie sú známe a sú predmetom vyšetrovania.
Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, dychová skúška u 28-ročného vodiča osobného vozidla bola negatívna. Na mieste zasahovali záchranné zložky.
Polícia v tejto súvislosti apelovala na rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť bezpečnosti detí, najmä v blízkosti ciest. Vodičov vyzvala na zvýšenú opatrnosť v okolí škôl, obytných zón a priechodov pre chodcov, ako aj na prispôsobenie rýchlosti jazdy situácii na ceste.
Zdroj: SITA.sk - Dopravná nehoda v okrese Sabinov sa skončila tragicky, o život prišlo dieťa © SITA Všetky práva vyhradené.
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