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24. októbra 2026
Ako sa rokmi zmenil záujem Slovákov o voľby do samosprávy? Takto sa vyvíjala volebná účasť
Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Komunálne voľby Samospráva Voľby do samosprávnych krajov Volebná účasť
V roku 2022 sa oba typy volieb, komunálne aj do VÚC, prvýkrát spojili a boli v jeden deň. Vývoj volebnej účasti v komunálnych voľbách a voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) na Slovensku ...
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24.10.2026 (SITA.sk) - V roku 2022 sa oba typy volieb, komunálne aj do VÚC, prvýkrát spojili a boli v jeden deň.
Vývoj volebnej účasti v komunálnych voľbách a voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) na Slovensku prešiel od roku 1989 zásadnými zmenami. Zatiaľ čo záujem o komunálnu politiku po počiatočnom optimizme v 90. rokoch postupne klesal, regionálne voľby dlhodobo čelili kritickému nezáujmu voličov.
Historický zvrat priniesol rok 2022, keď sa oba typy volieb prvýkrát spojili a boli v jeden deň. Tento krok zásadne prekopal štatistiky účasti na celonárodnej úrovni aj v krajských mestách, čo potvrdzujú aj oficiálne dáta Štatistického úradu SR.
Prvé slobodné komunálne voľby v novembri 1990 prilákali k urnám rekordných 63,75 percenta voličov. Od tohto momentu celoslovenská účasť vykazovala klesajúcu tendenciu. Posledne komunálne voľby s nadpolovičnou účasťou sa konali v roku 1998 (53,96 %) v atmosfére zmien po parlamentných voľbách.
Prelomový bol rok 2002, keď celonárodná účasť v komunálnych voľbách prvýkrát klesla pod hranicu 50 percent (49,51 %). V nasledujúcich rokoch sa stabilizovala tesne pod touto hranicou, až kým v roku 2022 nespadla na historické minimum 46,19 %.
Prehľad celonárodnej účasti v komunálnych voľbách (1990 – 2022):
• 1990: 63,75 % (Prvé slobodné voľby samospráv po páde režimu)
• 1994: 52,42 % (Prvé komunálne voľby v ére samostatnej SR)
• 1998: 53,96 % (Konané v atmosfére konca éry mečiarizmu)
• 2002: 49,51 % (Prvý historický prepad pod hranicu 50 %)
• 2006: 47,65 % (Prvýkrát sa volilo iba v jeden deň – v sobotu)
• 2010: 49,69 % (Mierny návrat záujmu voličov)
• 2014: 48,34 % (Voľby podľa nového volebného kódexu)
• 2018: 48,67 % (Stabilizovaná účasť na úrovni necelých 49 %)
• 2022: 46,19 % (Historicky najnižšia účasť v komunálnej histórii)
Regionálna samospráva (VÚC), ktorá vznikla v roku 2001, dlhodobo bojovala s nezáujmom verejnosti. Prvé voľby v roku 2001 zaznamenali v prvom kole účasť len 26,02 percenta. Nízky záujem umocňoval pôvodný dvojkolový systém voľby predsedov krajov. Absolútne dno slovenskej volebnej histórie prinieslo druhé kolo krajských volieb v roku 2005, keď prišlo voliť iba 11,07 percenta oprávnených občanov.
Zmenu trendu naštartovalo zrušenie druhého kola župných volieb v roku 2017, keď účasť stúpla na 29,95 percenta. Definitívny zvrat však znamenal rok 2022. Súbežné konanie komunálnych volieb a volieb do vyšších územných celkov spôsobilo, že účasť vo voľbách do VÚC vystrelila na historické maximum 43,74 percenta.
Prehľad celonárodnej účasti vo voľbách do VÚC (2001 – 2022):
• 2001: 1. kolo – 26,02 % | 2. kolo – 22,61 %
• 2005: 1. kolo – 18,02 % | 2. kolo – 11,07 % (Historické celoštátne minimum)
• 2009: 1. kolo – 22,90 % | 2. kolo – 18,39 %
• 2013: 1. kolo – 20,11 % | 2. kolo – 17,29 %
• 2017: Jednokolové voľby – 29,95 % (Zmena systému na jedno kolo zvýšila účasť)
• 2022: Spojené voľby – 43,74 % (Historické maximum pre VÚC vďaka spoločnému termínu)
Práve niekdajší dvojkolový model voľby županov (platný v rokoch 2001 až 2013) odhalil najväčšiu krízu regionálnej demokracie, pričom krajské mestá boli hlavné ohnisko tohto prepadu. Ak v prvom kole nikto nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, o dva týždne sa konalo druhé kolo, ktoré mestskí voliči masovo ignorovali.
Počas historicky najmenej navštevovaných volieb v roku 2005 spadla účasť v druhých kolách v mestských obvodoch krajských miest ako Nitra, Trenčín či Trnava hlboko pod hranicu 10 %, lokálne až k úrovni 7 – 8 %. O budúcich županoch vtedy rozhodovala len hŕstka voličov, zatiaľ čo mestá zostali paralyzované apatiou.
Napríklad v Bratislave a Košiciach, ktoré majú prirodzene najväčšiu koncentráciu voličov, v druhých kolách rokov 2009 a 2013 klesal záujem oproti už aj tak nízkym prvým kolám o ďalšiu tretinu. V mestských častiach veľkých miest tak k urnám prichádzalo v priemere iba 12 % až 15 % obyvateľov. Táto extrémne nízka mobilizácia v mestách pravidelne deformovala celkové výsledky a nahrávala disciplinovaným voličským skupinám na vidieku.
Tieto negatívne skúsenosti, keď o osude celých krajov a miliónových rozpočtov rozhodovalo v mestách len niečo vyše 8 % ľudí, viedli nakoniec zákonodarcov k prechodu na jednokolový systém (2017) a následnému spájaniu termínov komunálnych a župných volieb (2022).
Štatistiky celkovo potvrdzujú, že obyvatelia krajských miest chodia voliť v priemere menej ako ľudia na vidieku. V 90. rokoch sa síce účasť v krajských mestách pohybovala ešte na úrovni 50 % až 58 %, no po prelomovom roku 2002 záujem v mestách prudko upadol. Najnižšiu účasť pravidelne generujú najväčšie mestské aglomerácie – Bratislava a Košice, kde sa čísla v komunálnych voľbách dlhodobo držia len v pásme 30 % až 40 % (napr. v roku 2014 mala Bratislava účasť iba 33,51 %).
Zlúčenie termínov v roku 2022 sa najvýraznejšie prejavilo práve v mestách, kde bola účasť v oboch typoch volieb takmer totožná, keďže voliči hádzali do schránok obe obálky naraz. Spomedzi krajských sídiel vtedy najviac zabrala Trnava, ktorá v komunálnych voľbách dosiahla účasť 44,72 % a vo voľbách do VÚC 44,22 %. Naopak, najnižšiu účasť v rámci krajských miest si v oboch kategóriách udržala Bratislava.
Porovnanie účasti v krajských mestách v posledných dvoch obdobiach (2018 vs. 2022):
Zdroj: SITA.sk - Ako sa rokmi zmenil záujem Slovákov o voľby do samosprávy? Takto sa vyvíjala volebná účasť © SITA Všetky práva vyhradené.
Vývoj volebnej účasti v komunálnych voľbách a voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) na Slovensku prešiel od roku 1989 zásadnými zmenami. Zatiaľ čo záujem o komunálnu politiku po počiatočnom optimizme v 90. rokoch postupne klesal, regionálne voľby dlhodobo čelili kritickému nezáujmu voličov.
Historický zvrat priniesol rok 2022, keď sa oba typy volieb prvýkrát spojili a boli v jeden deň. Tento krok zásadne prekopal štatistiky účasti na celonárodnej úrovni aj v krajských mestách, čo potvrdzujú aj oficiálne dáta Štatistického úradu SR.
Prvé komunálne voľby boli rekordné
Prvé slobodné komunálne voľby v novembri 1990 prilákali k urnám rekordných 63,75 percenta voličov. Od tohto momentu celoslovenská účasť vykazovala klesajúcu tendenciu. Posledne komunálne voľby s nadpolovičnou účasťou sa konali v roku 1998 (53,96 %) v atmosfére zmien po parlamentných voľbách.
Prelomový bol rok 2002, keď celonárodná účasť v komunálnych voľbách prvýkrát klesla pod hranicu 50 percent (49,51 %). V nasledujúcich rokoch sa stabilizovala tesne pod touto hranicou, až kým v roku 2022 nespadla na historické minimum 46,19 %.
Prehľad celonárodnej účasti v komunálnych voľbách (1990 – 2022):
• 1990: 63,75 % (Prvé slobodné voľby samospráv po páde režimu)
• 1994: 52,42 % (Prvé komunálne voľby v ére samostatnej SR)
• 1998: 53,96 % (Konané v atmosfére konca éry mečiarizmu)
• 2002: 49,51 % (Prvý historický prepad pod hranicu 50 %)
• 2006: 47,65 % (Prvýkrát sa volilo iba v jeden deň – v sobotu)
• 2010: 49,69 % (Mierny návrat záujmu voličov)
• 2014: 48,34 % (Voľby podľa nového volebného kódexu)
• 2018: 48,67 % (Stabilizovaná účasť na úrovni necelých 49 %)
• 2022: 46,19 % (Historicky najnižšia účasť v komunálnej histórii)
Regionálna samospráva (VÚC), ktorá vznikla v roku 2001, dlhodobo bojovala s nezáujmom verejnosti. Prvé voľby v roku 2001 zaznamenali v prvom kole účasť len 26,02 percenta. Nízky záujem umocňoval pôvodný dvojkolový systém voľby predsedov krajov. Absolútne dno slovenskej volebnej histórie prinieslo druhé kolo krajských volieb v roku 2005, keď prišlo voliť iba 11,07 percenta oprávnených občanov.
Zmenu trendu naštartovalo zrušenie druhého kola župných volieb v roku 2017, keď účasť stúpla na 29,95 percenta. Definitívny zvrat však znamenal rok 2022. Súbežné konanie komunálnych volieb a volieb do vyšších územných celkov spôsobilo, že účasť vo voľbách do VÚC vystrelila na historické maximum 43,74 percenta.
Prehľad celonárodnej účasti vo voľbách do VÚC (2001 – 2022):
• 2001: 1. kolo – 26,02 % | 2. kolo – 22,61 %
• 2005: 1. kolo – 18,02 % | 2. kolo – 11,07 % (Historické celoštátne minimum)
• 2009: 1. kolo – 22,90 % | 2. kolo – 18,39 %
• 2013: 1. kolo – 20,11 % | 2. kolo – 17,29 %
• 2017: Jednokolové voľby – 29,95 % (Zmena systému na jedno kolo zvýšila účasť)
• 2022: Spojené voľby – 43,74 % (Historické maximum pre VÚC vďaka spoločnému termínu)
O županoch rozhodovala hŕstka voličov
Práve niekdajší dvojkolový model voľby županov (platný v rokoch 2001 až 2013) odhalil najväčšiu krízu regionálnej demokracie, pričom krajské mestá boli hlavné ohnisko tohto prepadu. Ak v prvom kole nikto nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, o dva týždne sa konalo druhé kolo, ktoré mestskí voliči masovo ignorovali.
Počas historicky najmenej navštevovaných volieb v roku 2005 spadla účasť v druhých kolách v mestských obvodoch krajských miest ako Nitra, Trenčín či Trnava hlboko pod hranicu 10 %, lokálne až k úrovni 7 – 8 %. O budúcich županoch vtedy rozhodovala len hŕstka voličov, zatiaľ čo mestá zostali paralyzované apatiou.
Napríklad v Bratislave a Košiciach, ktoré majú prirodzene najväčšiu koncentráciu voličov, v druhých kolách rokov 2009 a 2013 klesal záujem oproti už aj tak nízkym prvým kolám o ďalšiu tretinu. V mestských častiach veľkých miest tak k urnám prichádzalo v priemere iba 12 % až 15 % obyvateľov. Táto extrémne nízka mobilizácia v mestách pravidelne deformovala celkové výsledky a nahrávala disciplinovaným voličským skupinám na vidieku.
Tieto negatívne skúsenosti, keď o osude celých krajov a miliónových rozpočtov rozhodovalo v mestách len niečo vyše 8 % ľudí, viedli nakoniec zákonodarcov k prechodu na jednokolový systém (2017) a následnému spájaniu termínov komunálnych a župných volieb (2022).
V krajských mestách býva nižšia účasť
Štatistiky celkovo potvrdzujú, že obyvatelia krajských miest chodia voliť v priemere menej ako ľudia na vidieku. V 90. rokoch sa síce účasť v krajských mestách pohybovala ešte na úrovni 50 % až 58 %, no po prelomovom roku 2002 záujem v mestách prudko upadol. Najnižšiu účasť pravidelne generujú najväčšie mestské aglomerácie – Bratislava a Košice, kde sa čísla v komunálnych voľbách dlhodobo držia len v pásme 30 % až 40 % (napr. v roku 2014 mala Bratislava účasť iba 33,51 %).
Zlúčenie termínov v roku 2022 sa najvýraznejšie prejavilo práve v mestách, kde bola účasť v oboch typoch volieb takmer totožná, keďže voliči hádzali do schránok obe obálky naraz. Spomedzi krajských sídiel vtedy najviac zabrala Trnava, ktorá v komunálnych voľbách dosiahla účasť 44,72 % a vo voľbách do VÚC 44,22 %. Naopak, najnižšiu účasť v rámci krajských miest si v oboch kategóriách udržala Bratislava.
Porovnanie účasti v krajských mestách v posledných dvoch obdobiach (2018 vs. 2022):
|Krajské mesto
|Komunálne voľby 2018
|Komunálne voľby 2022
|Voľby do VÚC 2022
|Bratislava
|40,74 %
|36,88 %
|36,04 %
|Košice
|35,42 %
|36,13 %
|35,63 %
|Banská Bystrica
|40,02 %
|41,31 %
|40,11 %
|Nitra
|43,45 %
|39,45 %
|39,26 %
|Prešov
|43,59 %
|42,66 %
|42,43 %
|Trenčín
|41,56 %
|39,63 %
|39,21 %
|Trnava
|37,87 %
|44,72 %
|44,22 %
|Žilina
|41,33 %
|40,58 %
|40,14 %
Zdroj: SITA.sk - Ako sa rokmi zmenil záujem Slovákov o voľby do samosprávy? Takto sa vyvíjala volebná účasť © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Komunálne voľby Samospráva Voľby do samosprávnych krajov Volebná účasť
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