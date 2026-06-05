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05. júna 2026

Dopravná nehoda v okrese Svidník si vyžiadala ľudský život, vodič dostal na ceste šmyk – FOTO


Tagy: Tragická nehoda

Nehoda sa udiala pri obci Nižný Orlík. Život 33-ročného vodiča si vo štvrtok večer vyžiadala dopravná nehoda na ceste I/77 pri obci Nižný Orlík (okres Svidník). Ako informovala prešovská krajská ...



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titulka svidnik 676x451 5.6.2026 (SITA.sk) - Nehoda sa udiala pri obci Nižný Orlík.


Život 33-ročného vodiča si vo štvrtok večer vyžiadala dopravná nehoda na ceste I/77 pri obci Nižný Orlík (okres Svidník). Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, nehoda sa stala krátko po 19:00 na začiatku obce. Podľa predbežných zistení vodič osobného motorového vozidla na mokrej vozovke dostal šmyk a následne narazil do betónového stĺpa.

Muž pri nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. „Aj napriek snahe záchranárov muž zraneniam na mieste podľahol,“ uviedla polícia s tým, že vzhľadom na okolnosti nebolo možné vykonať dychovú skúšku na alkohol. „Presná príčina, ako aj okolnosti nehody, sú predmetom vyšetrovania,“ dodala polícia.


Zdroj: SITA.sk - Dopravná nehoda v okrese Svidník si vyžiadala ľudský život, vodič dostal na ceste šmyk – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Tragická nehoda
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