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05. júna 2026
Dopravná nehoda v okrese Svidník si vyžiadala ľudský život, vodič dostal na ceste šmyk – FOTO
Tagy: Tragická nehoda
Nehoda sa udiala pri obci Nižný Orlík. Život 33-ročného vodiča si vo štvrtok večer vyžiadala dopravná nehoda na ceste I/77 pri obci Nižný Orlík (okres Svidník). Ako informovala prešovská krajská ...
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5.6.2026 (SITA.sk) - Nehoda sa udiala pri obci Nižný Orlík.
Život 33-ročného vodiča si vo štvrtok večer vyžiadala dopravná nehoda na ceste I/77 pri obci Nižný Orlík (okres Svidník). Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, nehoda sa stala krátko po 19:00 na začiatku obce. Podľa predbežných zistení vodič osobného motorového vozidla na mokrej vozovke dostal šmyk a následne narazil do betónového stĺpa.
Muž pri nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. „Aj napriek snahe záchranárov muž zraneniam na mieste podľahol,“ uviedla polícia s tým, že vzhľadom na okolnosti nebolo možné vykonať dychovú skúšku na alkohol. „Presná príčina, ako aj okolnosti nehody, sú predmetom vyšetrovania,“ dodala polícia.
Zdroj: SITA.sk - Dopravná nehoda v okrese Svidník si vyžiadala ľudský život, vodič dostal na ceste šmyk – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Život 33-ročného vodiča si vo štvrtok večer vyžiadala dopravná nehoda na ceste I/77 pri obci Nižný Orlík (okres Svidník). Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, nehoda sa stala krátko po 19:00 na začiatku obce. Podľa predbežných zistení vodič osobného motorového vozidla na mokrej vozovke dostal šmyk a následne narazil do betónového stĺpa.
Muž pri nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. „Aj napriek snahe záchranárov muž zraneniam na mieste podľahol,“ uviedla polícia s tým, že vzhľadom na okolnosti nebolo možné vykonať dychovú skúšku na alkohol. „Presná príčina, ako aj okolnosti nehody, sú predmetom vyšetrovania,“ dodala polícia.
Zdroj: SITA.sk - Dopravná nehoda v okrese Svidník si vyžiadala ľudský život, vodič dostal na ceste šmyk – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Tragická nehoda
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