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05. júna 2026

Trump chce pri Lincolnovom pamätníku vo Washingtone vybudovať vlastnú promenádu


Tagy: Americký prezident Kennedyho centrum Pamätník

Prezident tvrdí, že názov „Trump Promenade“ nevymyslel on, no projekt má byť vraj „krásny“. Americký prezident



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trump_76471 676x451 5.6.2026 (SITA.sk) - Prezident tvrdí, že názov „Trump Promenade“ nevymyslel on, no projekt má byť vraj „krásny“.

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok predstavil plán na vybudovanie novej promenády pri Lincolnovom pamätníku vo Washingtone, ktorá by podľa neho mohla niesť názov „Trumpova promenáda“.


Nová pešia zóna má prepojiť monument venovaný prezidentovi Abrahamovi Lincolnovi s riekou Potomac.



Trump je skromný


Trump projekt predstavil v Oválnej pracovni ako ďalšiu súčasť rozsiahlych úprav federálnej metropoly, ktoré presadzuje po návrate do Bieleho domu.


„Chcú to nazvať Trumpova promenáda. Neviem, či to tak chcem pomenovať, ale bude to nádherné,“ povedal Trump novinárom.


Prezident zároveň opakovane prezentoval graf porovnávajúci veľkosť obnoveného Reflexného bazéna pri Lincolnovom pamätníku s výškou mrakodrapov. Obnova jazera patrí medzi jeho najviditeľnejšie projekty vo Washingtone.



Aj triumfálny oblúk


Trump v posledných mesiacoch presadzuje viaceré stavebné projekty vrátane novej reprezentačnej sály pri Bielom dome či triumfálneho oblúka.


Pokúsil sa tiež presadiť svoje meno pri viacerých kultúrnych inštitúciách vrátane Kennedyho centra.


Niektoré projekty však narazili na odpor. Americký súd minulý mesiac rozhodol, že Trumpovo meno musí byť odstránené z Kennedyho centra, zatiaľ čo ďalšie plány čelia kritike pre vysoké náklady a otázky okolo financovania.




Zdroj: SITA.sk - Trump chce pri Lincolnovom pamätníku vo Washingtone vybudovať vlastnú promenádu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Kennedyho centrum Pamätník
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