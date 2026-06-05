|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 5.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Laura
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. júna 2026
Nový maďarský premiér Magyar vyzval na jednotu všetkých Maďarov doma aj za hranicami
Premiér vyhlásil, že Maďarsko „susedí samo so sebou“, čím poukázal na maďarské komunity v okolitých krajinách.
Zdieľať
Maďarský premiér Péter Magyar pri príležitosti Dňa národnej spolupatričnosti vyhlásil, že všetci Maďari bez ohľadu na miesto bydliska patria k jednému národu.
Vo svojom prejave na Kossuthovom námestí v Budapešti zdôraznil význam národnej spolupatričnosti a postavenie maďarských komunít za hranicami krajiny. Informoval o tom server Daily News Hungary.
Maďarsko susedí s Maďarskom
Magyar zdôraznil, že národná identita nie je viazaná na štátne hranice. „Každý je Maďar, kto sa za Maďara považuje, myslí a sníva po maďarsky a je hrdý na svoju maďarskú identitu,“ povedal premiér.
Vo vystúpení zároveň uviedol, že medzi Maďarmi neexistujú rozdiely podľa miesta pobytu či politických názorov. „Neexistujú lepší alebo horší Maďari, existujú len Maďari,“ vyhlásil.
Magyar tiež použil formuláciu, že Maďarsko je „možno jedinou krajinou na svete, ktorá susedí sama so sebou“, čím poukázal na početné maďarské komunity žijúce v susedných štátoch.
Večný Trianon
Osobitnú pozornosť venoval etnickým Maďarom v ukrajinskej Zakarpatskej oblasti a ocenil kroky smerujúce k obnoveniu ich menšinových práv vrátane možnosti používať materinský jazyk vo vzdelávaní a verejnom živote.
Deň národnej spolupatričnosti si Maďarsko pripomína každoročne 4. júna na výročie podpisu Trianonskej zmluvy z roku 1920, po ktorej sa milióny etnických Maďarov ocitli mimo hraníc Maďarska.
Zdroj: SITA.sk - Nový maďarský premiér Magyar vyzval na jednotu všetkých Maďarov doma aj za hranicami © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Dopravná nehoda v okrese Svidník si vyžiadala ľudský život, vodič dostal na ceste šmyk – FOTO
Medzinárodná konferencia v Auschwitz-Birkenau posilní spoluprácu v boji proti antisemitizmu a rasizmu voči Rómom v strednej Európe