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17. augusta 2026

Dopravné kamery nemohol nikto ovládať na diaľku, spoločnosť Soitron to označuje za klamstvo


Tagy: Bezpečnostné riziko kamerové radary Minister vnútra SR Plán obnovy a odolnosti SR

Počas prevádzky v testovacom prostredí ministerstva vnútra kamery pasívne odovzdávali zachytené dáta bezpečnou cestou transakčnému modulu. Dodávateľ dopravných kamier, spoločnosť



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gettyimages 89443489 676x451 17.8.2026 (SITA.sk) - Počas prevádzky v testovacom prostredí ministerstva vnútra kamery pasívne odovzdávali zachytené dáta bezpečnou cestou transakčnému modulu.


Dodávateľ dopravných kamier, spoločnosť Soitron, sa ohradil voči medializovaným tvrdeniam, že kamery predstavujú bezpečnostné hrozby. Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) varoval, že dopravné kamery, ktoré nainštalovalo ministerstvo vnútra, predstavujú bezpečnostné riziko a kybernetickú hrozbu. Jedným z najzávažnejších zistení bolo, že kamery mohol ovládať na diaľku niekto iný. Dodávateľ kamier na tieto tvrdenia zareagoval so znepokojením.

Tvrdenia sa podľa Soitronu totiž nezakladajú na pravde. „Od 29. mája 2026, odkedy boli kamery pripojené do internej siete našej spoločnosti kvôli testovaniu softvérového riešenia pre automatický systém odhaľovania dopravných priestupkov, nedošlo a ani nemohlo dôjsť k ich ovládaniu na diaľku zo strany cudzích entít,“ vyhlásila spoločnosť.

Slúžili na testovanie


Ako vysvetlila spoločnosť, pre bezpečnosť celého transakčného modulu, ktorý si obstaral rezort vnútra, je rozhodujúce softvérové riešenie.

Dva kusy testovacích kamier, ktoré boli nevyhnutné pre potvrdenie plnej funkčnosti transakčného modulu po ukončení jeho vývoja, zohrávajú v celom systéme len sekundárnu úlohu. Počas prevádzky v testovacom prostredí ministerstva vnútra kamery pasívne odovzdávali zachytené dáta bezpečnou cestou transakčnému modulu,“ priblížila spoločnosť, podľa ktorej je v médiách bezdôvodne spochybňovaná bezpečnosť softvérového riešenia. Spoločnosť Soitron je tak pripravená kedykoľvek podstúpiť nezávislý externý bezpečnostný audit celého riešenia.

Soitron zároveň priblížil, že pôvodne kúpili tri kamery od spoločnosti it-s, a to výlučne pre testovanie svojho softvérového riešenia. „Keďže naplnenie míľnika Plánu obnovy a odolnosti SR si vyžadovalo overenie funkčnosti celého systému vo verejnom priestore, dve kamery boli odpredané Ministerstvu vnútra SR. Napriek tomu, že náš postup pri kúpe kamier bol plne v súlade s platnou legislatívou, upravíme naše interné procesy obstarávania a schvaľovania nových výrobcov,“ doplnila spoločnosť.

Kamery boli izolované


Súčasne upozornila, že v médiách sa počas víkendu objavila informácia o tom, že v marci sa zábery z kamery dali nájsť na verejne dostupnej IP adrese. Spoločnosť však vysvetlila, že v tom čase túto kameru spravovala spoločnosť it-s pre potreby certifikácie na SMÚ a kamera nebola napojená do internej siete Soitron a nebola prepojená na ministerstvo vnútra.

Kamera bola umiestnená v našom areáli z dôvodu, aby bolo dobre nasimulované budúce prevádzkové prostredie. Od momentu napojenia do internej siete Soitronu dňa 29. mája 2026, boli všetky testovacie kamery, plne chránené a prístup k nim z externého prostredia bol znemožnený. V tomto izolovanom móde fungovali až do ukončenia testovania,“ doplnil dodávateľ.

Soitron zároveň po vrátení oboch kamier vrátil ministerstvu peniaze za ich nákup. Zariadenia NERO R-ONE sú tak opäť vo vlastníctve firmy Soitron, pričom na základe varovania NBÚ zo 14. augusta ich nebudú inštalovať do infraštruktúry zákazníkov.


Na to, že nové rýchlostné radary sú pravdepodobne ruskej výroby a môžu predstavovať bezpečnostnú hrozbu upozornilo ako prvé hnutie Progresívne Slovensko. Bezpečnostný expert hnutia Peter Bátor ešte v stredu 5. augusta skonštatoval, že kamerové radary, ktoré na sebe nemajú označeného výrobcu, sa na základe porovnaní na minimálne 99 percent zhodujú s tými, ktoré vyrába ruská firma Semicon zo Sankt Peterburgu.

Ministerstvo vnútra tieto tvrdenia spočiatku odmietalo. Napokon však dalo kamery odinštalovať a požiadalo NBÚ o posúdenie zariadení. Rezort vnútra 12. augusta informoval, že analýza NBÚ potvrdila, že v dopravných kamerách sa naozaj nachádzajú aj ruské komponenty a môžu tak predstavovať bezpečnostné riziko v prípade, že by boli zaradené do ostrej prevádzky. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) tvrdí, že boli oklamaní dodávateľom kamier, a to spoločnosťou Soitron, s ktorou už na projekte kamier nebude ministerstvo ďalej spolupracovať.

Firma sa voči tvrdeniam rezortu ohradila. Minister pripustil aj možnosť, že samotný dodávateľ mohol byť oklamaný subdodávateľskými firmami. To už je však podľa neho na preverení samotného dodávateľa. Minister zároveň avizoval vyvodenie zodpovednosti voči riaditeľovi odboru aplikácií a projektovému manažérovi, ktorý mal na starosti samotný projekt automatizácie pokút v cestnej doprave.




Zdroj: SITA.sk - Dopravné kamery nemohol nikto ovládať na diaľku, spoločnosť Soitron to označuje za klamstvo © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bezpečnostné riziko kamerové radary Minister vnútra SR Plán obnovy a odolnosti SR
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