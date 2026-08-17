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17. augusta 2026
Útok mačetou na 15-ročného chlapca v Trebišove má dohru, v prípade padlo obvinenie
Tagy: Pokus o vraždu Útok mačetou
Podľa polície fyzickému konfliktu medzi viacerými osobami predchádzali rodinné nezhody a hádky. V prípade piatkového (14. augusta) útoku na 15-ročného chlapca v ...
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17.8.2026 (SITA.sk) - Podľa polície fyzickému konfliktu medzi viacerými osobami predchádzali rodinné nezhody a hádky.
V prípade piatkového (14. augusta) útoku na 15-ročného chlapca v Trebišove padlo obvinenie. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová. Ako uviedla, vyšetrovateľ košickej krajskej kriminálnej polície obvinil 29-ročného muža a 40-ročného muža z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu, a to v jednočinnom rôznorodom súbehu s prečinom výtržníctva, oba skutky spáchané formou spolupáchateľstva.
„Zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie oboch obvinených mužov do vyšetrovacej väzby, o ktorej bude rozhodovať sudca,” doplnila Ivanová.
Po útoku v Trebišove v piatok v noci skončil v nemocnici 15-ročný chlapec. Podľa polície fyzickému konfliktu medzi viacerými osobami predchádzali rodinné nezhody a hádky. Dvojica mladíka napadla mačetou, útočili na jeho hlavu v úmysle usmrtiť ho. Útok pokračoval aj po tom, ako chlapec spadol na zem, mačetou ho mali zasiahnuť aj do oblasti rúk.
Pokračovaniu útoku zabránil až príchod rodinného príslušníka poškodeného chlapca, ktorý utrpel viaceré sečné zranenia s predpokladanou dobou liečenia viac ako 42 dní. Skončil v nemocnici v Košiciach. Dvojica mužov sa krátko pred 02:00 dobrovoľne dostavila na políciu, boli značne pod vplyvom alkoholu. Krajský policajný vyšetrovateľ ich zadržal a putovali do cely policajného zaistenia.
Zdroj: SITA.sk - Útok mačetou na 15-ročného chlapca v Trebišove má dohru, v prípade padlo obvinenie © SITA Všetky práva vyhradené.
V prípade piatkového (14. augusta) útoku na 15-ročného chlapca v Trebišove padlo obvinenie. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová. Ako uviedla, vyšetrovateľ košickej krajskej kriminálnej polície obvinil 29-ročného muža a 40-ročného muža z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu, a to v jednočinnom rôznorodom súbehu s prečinom výtržníctva, oba skutky spáchané formou spolupáchateľstva.
„Zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie oboch obvinených mužov do vyšetrovacej väzby, o ktorej bude rozhodovať sudca,” doplnila Ivanová.
Po útoku v Trebišove v piatok v noci skončil v nemocnici 15-ročný chlapec. Podľa polície fyzickému konfliktu medzi viacerými osobami predchádzali rodinné nezhody a hádky. Dvojica mladíka napadla mačetou, útočili na jeho hlavu v úmysle usmrtiť ho. Útok pokračoval aj po tom, ako chlapec spadol na zem, mačetou ho mali zasiahnuť aj do oblasti rúk.
Pokračovaniu útoku zabránil až príchod rodinného príslušníka poškodeného chlapca, ktorý utrpel viaceré sečné zranenia s predpokladanou dobou liečenia viac ako 42 dní. Skončil v nemocnici v Košiciach. Dvojica mužov sa krátko pred 02:00 dobrovoľne dostavila na políciu, boli značne pod vplyvom alkoholu. Krajský policajný vyšetrovateľ ich zadržal a putovali do cely policajného zaistenia.
Zdroj: SITA.sk - Útok mačetou na 15-ročného chlapca v Trebišove má dohru, v prípade padlo obvinenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Pokus o vraždu Útok mačetou
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