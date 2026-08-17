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Školské potreby aj na poslednú chvíľu: Tesco pomáha rodinám zákazníkov i zamestnancov zvládnuť návrat do školy
Tagy: PR Školské potreby
Viac ako 275-tisíc školských tašiek, cez 130-tisíc peračníkov: Tesco každý rok vybaví kompletným sortimentom pomôcok desaťtisíce slovenských školákov. Viac ako 275-tisíc školských ...
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17.8.2026 (SITA.sk) - Viac ako 275-tisíc školských tašiek, cez 130-tisíc peračníkov: Tesco každý rok vybaví kompletným sortimentom pomôcok desaťtisíce slovenských školákov.
Viac ako 275-tisíc školských tašiek či vyše 130-tisíc peračníkov – Tesco každoročne vybaví kompletným sortimentom pomôcok desaťtisíce slovenských školákov. Návrat do školských lavíc predstavuje zásadnú položku v rodinných rozpočtoch, aj preto až 51 % školských potrieb Slováci nakupujú v zľavách. V Tescu zákazníci nájdu široký výber školských potrieb pod jednou strechou, navyše aj za výhodné Clubcard ceny. Svojim kolegom a kolegyniam reťazec zároveň poskytuje 53-tisíc eur na nákup školských pomôcok vo forme poukážok a aj deň voľna pre rodičov prvákov.
Aj keď sa sezóna predaja školských pomôcok začína už v prvej polovici augusta, Slováci si tieto nákupy najčastejšie nechávajú na posledných pár dní pred školským zvonením. Minulý rok sa pred návratom do školy predávali najmä nevyhnutné školské zošity, nasledovali písacie potreby (perá, lepidlá, grafitové ceruzky atď.) a kreatívne pomôcky na výtvarné aktivity. Tesco pred rokom vybavilo školákov aj 275 108 školskými taškami či 130 174 peračníkmi.
"Návrat do školských lavíc je pre každú rodinu veľkou udalosťou, na ktorú je potrebné sa dobre pripraviť. V Tescu aj tento rok ponúkame rodičom školákov všetko potrebné pod jednou strechou – od školských tašiek a batohov, cez tradičné písacie potreby až po produkty na výtvarnú výchovu, ktoré rozvíjajú detskú kreativitu. Ponuku sme zostavili tak, aby v nej každý školák našiel široký výber kvalitných pomôcok za dostupné ceny," hovorí Martin Bulla, komerčný riaditeľ spoločnosti Tesco na Slovensku.
Najväčší nárast predaja v rámci sortimentu Tesca minulý rok zaznamenali najmä kreatívne a písacie potreby. Dopyt po gélových perách medziročne stúpol o 83 % a po plniacich perách o 65 %. Rodičia zároveň výrazne podporujú tvorivosť detí – predaj kreatívnych potrieb vzrástol o 42 %, olejových pastelov o 75 % a farebných papierov o 54 %. Vyšší záujem bol aj o etikety na zošity (+57 %), červeno-modré ceruzky (+50 %) či kalkulačky (+29 %).
Vďaka širokej ponuke dokážu zákazníci v Tescu vybaviť kompletný nákup školských potrieb pod jednou strechou. Je bežné, že v jednom nákupnom košíku skončia naraz zošity, perá, výkresy aj farebné papiere – až pri tretine nákupov si zákazníci odnášajú domov 6 a viac produktov. Tretina zákazníkov uskutoční menší nákup 2 až 5 položiek a posledná tretina ide len po konkrétny chýbajúci produkt.
Nákup školskej výbavy však môže byť aj zásadnou záťažou pre rodinné rozpočty. Až 51 % školských potrieb sa v Tescu predáva v zľavách. Pri základnom tovare je to ešte viac – v akcii sa predá až 85 % papierov a 83 % zošitov. Pri výbere školskej tašky rodičia zvažujú najmä ergonómiu a kvalitu, cena je však takisto dôležitý faktor – 62 % školských tašiek a príbuzných produktov sa predáva v zľave. Pri nákupe výbavy do školy sú pre zákazníkov Tesca najobľúbenejším nástrojom na šetrenie výhodné Clubcard ceny, ktoré sú pripravené pre zákazníkov aj tento rok.
Tesco pri návrate do školských lavíc myslí aj na rodiny svojich zamestnancov. Kolegyniam a kolegom poskytne kupóny na nákup školských pomôcok v celkovej výške viac ako 53-tisíc eur. Zároveň desiatkam rodičom prváčikov poskytne v prvý školský deň platené voľno, aby mohli byť pri významnom životnom kroku svojich detí.
Podpora pri návrate do školských lavíc je jedným z mnohých benefitov Tesca pre kolegov a kolegyne na udržanie rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom. Okrem možností flexibilnej práce sú to aj unikátne rodinné benefity, medzi ktoré patrí dorovnanie materskej dovolenky do 100 % čistej mzdy, otcovské voľno, voľno pri adopcii či v situáciách, keď zamestnanci potrebujú zabezpečiť starostlivosť o člena rodiny.
"V Tescu veríme, že starostlivosť o rodinu a výkon v práci musia spoločne fungovať v rovnováhe. Dlhodobá podpora rodín, flexibilita práce a pomoc pri dôležitých životných udalostiach je preto prirodzenou súčasťou našej firemnej kultúry. Začiatok školského roka je pre rodiny našich kolegýň a kolegov významným míľnikom, obzvlášť ak ide o prvý školský deň ich prváčika. Sme radi, že vďaka našej podpore môžeme byť aspoň trochu pri tom," hovorí Miroslava Rychtárechová, personálna riaditeľka spoločnosti Tesco na Slovensku.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Školské potreby aj na poslednú chvíľu: Tesco pomáha rodinám zákazníkov i zamestnancov zvládnuť návrat do školy © SITA Všetky práva vyhradené.
Viac ako 275-tisíc školských tašiek či vyše 130-tisíc peračníkov – Tesco každoročne vybaví kompletným sortimentom pomôcok desaťtisíce slovenských školákov. Návrat do školských lavíc predstavuje zásadnú položku v rodinných rozpočtoch, aj preto až 51 % školských potrieb Slováci nakupujú v zľavách. V Tescu zákazníci nájdu široký výber školských potrieb pod jednou strechou, navyše aj za výhodné Clubcard ceny. Svojim kolegom a kolegyniam reťazec zároveň poskytuje 53-tisíc eur na nákup školských pomôcok vo forme poukážok a aj deň voľna pre rodičov prvákov.
Aj keď sa sezóna predaja školských pomôcok začína už v prvej polovici augusta, Slováci si tieto nákupy najčastejšie nechávajú na posledných pár dní pred školským zvonením. Minulý rok sa pred návratom do školy predávali najmä nevyhnutné školské zošity, nasledovali písacie potreby (perá, lepidlá, grafitové ceruzky atď.) a kreatívne pomôcky na výtvarné aktivity. Tesco pred rokom vybavilo školákov aj 275 108 školskými taškami či 130 174 peračníkmi.
"Návrat do školských lavíc je pre každú rodinu veľkou udalosťou, na ktorú je potrebné sa dobre pripraviť. V Tescu aj tento rok ponúkame rodičom školákov všetko potrebné pod jednou strechou – od školských tašiek a batohov, cez tradičné písacie potreby až po produkty na výtvarnú výchovu, ktoré rozvíjajú detskú kreativitu. Ponuku sme zostavili tak, aby v nej každý školák našiel široký výber kvalitných pomôcok za dostupné ceny," hovorí Martin Bulla, komerčný riaditeľ spoločnosti Tesco na Slovensku.
Najväčší nárast predaja v rámci sortimentu Tesca minulý rok zaznamenali najmä kreatívne a písacie potreby. Dopyt po gélových perách medziročne stúpol o 83 % a po plniacich perách o 65 %. Rodičia zároveň výrazne podporujú tvorivosť detí – predaj kreatívnych potrieb vzrástol o 42 %, olejových pastelov o 75 % a farebných papierov o 54 %. Vyšší záujem bol aj o etikety na zošity (+57 %), červeno-modré ceruzky (+50 %) či kalkulačky (+29 %).
Široký sortiment a výhodné Clubcard ceny
Vďaka širokej ponuke dokážu zákazníci v Tescu vybaviť kompletný nákup školských potrieb pod jednou strechou. Je bežné, že v jednom nákupnom košíku skončia naraz zošity, perá, výkresy aj farebné papiere – až pri tretine nákupov si zákazníci odnášajú domov 6 a viac produktov. Tretina zákazníkov uskutoční menší nákup 2 až 5 položiek a posledná tretina ide len po konkrétny chýbajúci produkt.
Nákup školskej výbavy však môže byť aj zásadnou záťažou pre rodinné rozpočty. Až 51 % školských potrieb sa v Tescu predáva v zľavách. Pri základnom tovare je to ešte viac – v akcii sa predá až 85 % papierov a 83 % zošitov. Pri výbere školskej tašky rodičia zvažujú najmä ergonómiu a kvalitu, cena je však takisto dôležitý faktor – 62 % školských tašiek a príbuzných produktov sa predáva v zľave. Pri nákupe výbavy do školy sú pre zákazníkov Tesca najobľúbenejším nástrojom na šetrenie výhodné Clubcard ceny, ktoré sú pripravené pre zákazníkov aj tento rok.
Voľno pre rodičov prváčikov
Tesco pri návrate do školských lavíc myslí aj na rodiny svojich zamestnancov. Kolegyniam a kolegom poskytne kupóny na nákup školských pomôcok v celkovej výške viac ako 53-tisíc eur. Zároveň desiatkam rodičom prváčikov poskytne v prvý školský deň platené voľno, aby mohli byť pri významnom životnom kroku svojich detí.
Podpora pri návrate do školských lavíc je jedným z mnohých benefitov Tesca pre kolegov a kolegyne na udržanie rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom. Okrem možností flexibilnej práce sú to aj unikátne rodinné benefity, medzi ktoré patrí dorovnanie materskej dovolenky do 100 % čistej mzdy, otcovské voľno, voľno pri adopcii či v situáciách, keď zamestnanci potrebujú zabezpečiť starostlivosť o člena rodiny.
"V Tescu veríme, že starostlivosť o rodinu a výkon v práci musia spoločne fungovať v rovnováhe. Dlhodobá podpora rodín, flexibilita práce a pomoc pri dôležitých životných udalostiach je preto prirodzenou súčasťou našej firemnej kultúry. Začiatok školského roka je pre rodiny našich kolegýň a kolegov významným míľnikom, obzvlášť ak ide o prvý školský deň ich prváčika. Sme radi, že vďaka našej podpore môžeme byť aspoň trochu pri tom," hovorí Miroslava Rychtárechová, personálna riaditeľka spoločnosti Tesco na Slovensku.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Školské potreby aj na poslednú chvíľu: Tesco pomáha rodinám zákazníkov i zamestnancov zvládnuť návrat do školy © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR Školské potreby
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