Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 22.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Magdaléna
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

22. júla 2026

Dopravné nehody v Košickom kraji: Behom pár hodín skončili na streche tri autá – FOTO


Tagy: Alkohol za volantom Dopravné nehody

Leto má byť obdobím oddychu, nie tragédií na cestách, upozorňuje polícia. V Košickom kraji sa v uplynulých hodinách stali tri dopravné ...



Zdieľať
nehody kosice2 22.7.2026 (SITA.sk) - Leto má byť obdobím oddychu, nie tragédií na cestách, upozorňuje polícia.


V Košickom kraji sa v uplynulých hodinách stali tri dopravné nehody, pri ktorých autá skončili na streche. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová. Priblížila, že pri Trebišove smerom na Nový Majer zišla v utorok 21. júla večer s autom do priekopy 19-ročná vodička.

Pravdepodobne neprispôsobila rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a vlastnostiam vozidla. Auto sa prevrátilo na strechu. Vodička pri nehode utrpela ľahké zranenia s predpokladanou dobou liečenia do sedem dní, rovnako dopadla aj jej spolujazdkyňa. Testy na prítomnosť alkoholu a drog mala vodička negatívne. Predbežne bola škoda vyčíslená na dvetisíc eur.

Alkohol za volantom a jazda bez vodičáku


Rovnako v utorok večer došlo k ďalšej dopravnej nehode v obci Nižný Žipov v okrese Trebišov. "25-ročný vodič osobného motorového vozidla Škoda Superb viedol vozidlo bez vodičského oprávnenia a napriek uloženému zákazu. Podľa doposiaľ zistených informácií vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojím schopnostiam a vlastnostiam vozidla, dostal šmyk, zišiel z cesty, vozidlo sa prevrátilo na strechu a navyše narazilo do oplotenia rodinného domu. Dychová skúška u vodiča preukázala 0,81 mg/l alkoholu v dychu, čo je v prepočte 1,69 promile,” uviedla krajská policajná hovorkyňa.

Doplnia, že pri nehode sa zranil spolujazdec. Podľa predbežnej lekárskej správy si jeho zranenia vyžiadajú dobu liečenia viac ako sedem dní. V aute sa viezlo celkovo šesť ľudí vo veku štyri, 10, 15, 36 a 46 rokov.

Vodiča zadržala polícia, vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia. Prenocoval v cele policajného zaistenia, spracovaný bol podnet na podanie návrhu na jeho väzbu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Havaroval len 17-ročný vodič


Tretia nehoda sa stala medzi košickou mestskou časťou Myslava a obcou Baška (okres Košice-okolie) v stredu v skorých ranných hodinách. Havaroval len 17-ročný vodič, ktorý ešte nesmel jazdiť bez sprevádzajúcej osoby. S autom zišiel mimo vozovky, kde sa s autom prevrátil na strechu. Odmietol sa podrobiť dychovej skúške na alkohol, bol mu teda v nemocnici odobratý biologický materiál. Dvoja jeho spolujazdci vo veku 18 a 20 rokov sa pri nehode ľahko zranili.

"Jeden zo spolujazdcov (18-ročný) mal pozitívnu dychovú skúšku 0,76 mg/l alkoholu, čo je v prepočte 1,58 promile,” podotkla Illésová. Dodala, že mladý vodič bol držiteľom vodičského oprávnenia len od začiatku tohtoročného júna. Policajti mu vodičák zadržali a ďalšiu jazdu zakázali, okolnosťami nehody sa naďalej zaoberajú.

"Leto má byť obdobím oddychu, nie tragédií na cestách. Každé jedno nezodpovedné rozhodnutie – či už jazda pod vplyvom alkoholu, neprispôsobenie rýchlosti alebo nerešpektovanie pravidiel cestnej premávky – môže mať vážne následky,” varovala Illésová na záver. Avizovala tiež, že aj počas letných prázdnin budú policajti pokračovať v kontrolách.


Zdroj: SITA.sk - Dopravné nehody v Košickom kraji: Behom pár hodín skončili na streche tri autá – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Alkohol za volantom Dopravné nehody
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ministerstvo investícií vyčlenilo vyše 10 miliónov eur na podporu obetí násilia a ochranu žien – VIDEO
<< predchádzajúci článok
OC CENTRAL napreduje: nové značky, rastúca návštevnosť a zážitky pre celé rodiny na zelenej streche uprostred mesta

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 