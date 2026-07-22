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22. júla 2026
Dopravné nehody v Košickom kraji: Behom pár hodín skončili na streche tri autá – FOTO
Leto má byť obdobím oddychu, nie tragédií na cestách, upozorňuje polícia. V Košickom kraji sa v uplynulých hodinách stali tri dopravné ...
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22.7.2026 (SITA.sk) - Leto má byť obdobím oddychu, nie tragédií na cestách, upozorňuje polícia.
V Košickom kraji sa v uplynulých hodinách stali tri dopravné nehody, pri ktorých autá skončili na streche. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová. Priblížila, že pri Trebišove smerom na Nový Majer zišla v utorok 21. júla večer s autom do priekopy 19-ročná vodička.
Pravdepodobne neprispôsobila rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a vlastnostiam vozidla. Auto sa prevrátilo na strechu. Vodička pri nehode utrpela ľahké zranenia s predpokladanou dobou liečenia do sedem dní, rovnako dopadla aj jej spolujazdkyňa. Testy na prítomnosť alkoholu a drog mala vodička negatívne. Predbežne bola škoda vyčíslená na dvetisíc eur.
Rovnako v utorok večer došlo k ďalšej dopravnej nehode v obci Nižný Žipov v okrese Trebišov. "25-ročný vodič osobného motorového vozidla Škoda Superb viedol vozidlo bez vodičského oprávnenia a napriek uloženému zákazu. Podľa doposiaľ zistených informácií vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojím schopnostiam a vlastnostiam vozidla, dostal šmyk, zišiel z cesty, vozidlo sa prevrátilo na strechu a navyše narazilo do oplotenia rodinného domu. Dychová skúška u vodiča preukázala 0,81 mg/l alkoholu v dychu, čo je v prepočte 1,69 promile,” uviedla krajská policajná hovorkyňa.
Doplnia, že pri nehode sa zranil spolujazdec. Podľa predbežnej lekárskej správy si jeho zranenia vyžiadajú dobu liečenia viac ako sedem dní. V aute sa viezlo celkovo šesť ľudí vo veku štyri, 10, 15, 36 a 46 rokov.
Vodiča zadržala polícia, vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia. Prenocoval v cele policajného zaistenia, spracovaný bol podnet na podanie návrhu na jeho väzbu.
Tretia nehoda sa stala medzi košickou mestskou časťou Myslava a obcou Baška (okres Košice-okolie) v stredu v skorých ranných hodinách. Havaroval len 17-ročný vodič, ktorý ešte nesmel jazdiť bez sprevádzajúcej osoby. S autom zišiel mimo vozovky, kde sa s autom prevrátil na strechu. Odmietol sa podrobiť dychovej skúške na alkohol, bol mu teda v nemocnici odobratý biologický materiál. Dvoja jeho spolujazdci vo veku 18 a 20 rokov sa pri nehode ľahko zranili.
"Jeden zo spolujazdcov (18-ročný) mal pozitívnu dychovú skúšku 0,76 mg/l alkoholu, čo je v prepočte 1,58 promile,” podotkla Illésová. Dodala, že mladý vodič bol držiteľom vodičského oprávnenia len od začiatku tohtoročného júna. Policajti mu vodičák zadržali a ďalšiu jazdu zakázali, okolnosťami nehody sa naďalej zaoberajú.
"Leto má byť obdobím oddychu, nie tragédií na cestách. Každé jedno nezodpovedné rozhodnutie – či už jazda pod vplyvom alkoholu, neprispôsobenie rýchlosti alebo nerešpektovanie pravidiel cestnej premávky – môže mať vážne následky,” varovala Illésová na záver. Avizovala tiež, že aj počas letných prázdnin budú policajti pokračovať v kontrolách.
Zdroj: SITA.sk - Dopravné nehody v Košickom kraji: Behom pár hodín skončili na streche tri autá – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
V Košickom kraji sa v uplynulých hodinách stali tri dopravné nehody, pri ktorých autá skončili na streche. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová. Priblížila, že pri Trebišove smerom na Nový Majer zišla v utorok 21. júla večer s autom do priekopy 19-ročná vodička.
Pravdepodobne neprispôsobila rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a vlastnostiam vozidla. Auto sa prevrátilo na strechu. Vodička pri nehode utrpela ľahké zranenia s predpokladanou dobou liečenia do sedem dní, rovnako dopadla aj jej spolujazdkyňa. Testy na prítomnosť alkoholu a drog mala vodička negatívne. Predbežne bola škoda vyčíslená na dvetisíc eur.
Alkohol za volantom a jazda bez vodičáku
Rovnako v utorok večer došlo k ďalšej dopravnej nehode v obci Nižný Žipov v okrese Trebišov. "25-ročný vodič osobného motorového vozidla Škoda Superb viedol vozidlo bez vodičského oprávnenia a napriek uloženému zákazu. Podľa doposiaľ zistených informácií vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojím schopnostiam a vlastnostiam vozidla, dostal šmyk, zišiel z cesty, vozidlo sa prevrátilo na strechu a navyše narazilo do oplotenia rodinného domu. Dychová skúška u vodiča preukázala 0,81 mg/l alkoholu v dychu, čo je v prepočte 1,69 promile,” uviedla krajská policajná hovorkyňa.
Doplnia, že pri nehode sa zranil spolujazdec. Podľa predbežnej lekárskej správy si jeho zranenia vyžiadajú dobu liečenia viac ako sedem dní. V aute sa viezlo celkovo šesť ľudí vo veku štyri, 10, 15, 36 a 46 rokov.
Vodiča zadržala polícia, vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia. Prenocoval v cele policajného zaistenia, spracovaný bol podnet na podanie návrhu na jeho väzbu.
Havaroval len 17-ročný vodič
Tretia nehoda sa stala medzi košickou mestskou časťou Myslava a obcou Baška (okres Košice-okolie) v stredu v skorých ranných hodinách. Havaroval len 17-ročný vodič, ktorý ešte nesmel jazdiť bez sprevádzajúcej osoby. S autom zišiel mimo vozovky, kde sa s autom prevrátil na strechu. Odmietol sa podrobiť dychovej skúške na alkohol, bol mu teda v nemocnici odobratý biologický materiál. Dvoja jeho spolujazdci vo veku 18 a 20 rokov sa pri nehode ľahko zranili.
"Jeden zo spolujazdcov (18-ročný) mal pozitívnu dychovú skúšku 0,76 mg/l alkoholu, čo je v prepočte 1,58 promile,” podotkla Illésová. Dodala, že mladý vodič bol držiteľom vodičského oprávnenia len od začiatku tohtoročného júna. Policajti mu vodičák zadržali a ďalšiu jazdu zakázali, okolnosťami nehody sa naďalej zaoberajú.
"Leto má byť obdobím oddychu, nie tragédií na cestách. Každé jedno nezodpovedné rozhodnutie – či už jazda pod vplyvom alkoholu, neprispôsobenie rýchlosti alebo nerešpektovanie pravidiel cestnej premávky – môže mať vážne následky,” varovala Illésová na záver. Avizovala tiež, že aj počas letných prázdnin budú policajti pokračovať v kontrolách.
Zdroj: SITA.sk - Dopravné nehody v Košickom kraji: Behom pár hodín skončili na streche tri autá – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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