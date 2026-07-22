Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 22.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Magdaléna
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

OC CENTRAL napreduje: nové značky, rastúca návštevnosť a zážitky pre celé rodiny na zelenej streche uprostred mesta


Tagy: OC Central PR Zelená strecha

Rodiny z celej Bratislavy a širšieho okolia majú ďalší dôvod na návštevu nákupného centra CENTRAL. Nákupné srdce Bratislavy pokračuje vo svojej modernizácii a v raste. Portfólio obchodov a ...



Zdieľať
2026_07_21_central_brendon 676x439 22.7.2026 (SITA.sk) - Rodiny z celej Bratislavy a širšieho okolia majú ďalší dôvod na návštevu nákupného centra CENTRAL.


Nákupné srdce Bratislavy pokračuje vo svojej modernizácii a v raste. Portfólio obchodov a služieb rozšíril CENTRAL o kľúčového partnera – predajňu Brendon – experta na potreby pre budúce mamičky a rodiny s bábätkami. Nákupy s príjemne stráveným časom môžu spojiť všetci návštevníci aj počas leta – na zelenej streche CENTRALU nájdu oddych, detské aktivity aj obľúbené letné kino.

Príchod značky Brendon predstavuje dôležitý krok v posilňovaní rodinného zamerania centra. Návštevníci tu na ploche najväčšej špecializovanej predajne svojho druhu na Slovensku nájdu všetko potrebné – od prémiových kočíkov, autosedačiek a nábytku až po oblečenie a každodenné potreby pre bábätká.

Otvorenie novej predajne v OC CENTRAL je strategickým rozhodnutím. CENTRAL predstavuje pulzujúci bod s fantastickou dostupnosťou pre rodiny z celej Bratislavy. Cieľom je priniesť budúcim mamičkám a rodičom nielen prémiový sortiment svetových značiek na jednom mieste, ale predovšetkým odborné poradenstvo a maximálny komfort pri nakupovaní priamo v srdci mesta.

Stabilný rast a komfort na prvom mieste


Otvorenie predajne Brendon je jednou z viacerých noviniek, ktoré CENTRAL prináša v rámci skvalitňovania služieb pre svojich zákazníkov. Rast návštevnosti centra a záujem nových nájomcov potvrdzujú, že zákazníci modernizáciu CENTRALU vítajú. Okrem rodinného segmentu centrum posilnilo aj oblasť služieb – najnovším prírastkom je pobočka poisťovne Allianz.

"Modernizáciu a skvalitňovanie nášho nákupného centra realizujeme za plnej prevádzky. Rastúci záujem zákazníkov i nájomcov dokazuje, že ideme správnym smerom. Uvedomujeme si, že moderný zákazník hľadá v súčasnosti najmä pohodlie. Na jednom mieste chce rýchlo a pohodlne vybaviť nákupy a služby, dobre sa najesť a stráviť príjemný čas s rodinou. Aj preto sa CENTRAL modernizuje a prispôsobuje novým potrebám zákazníkov i nájomníkov," hovorí Igor Valent, riaditeľ nákupného centra CENTRAL.

Inovácie sa výrazne dotýkajú aj gastronomickej zóny. Kulinársky zážitok v zmodernizovanom food courte s letnou terasou najnovšie obohacujú populárne ázijské špeciality od Fusion Kitchen a obľúbený taliansky koncept Vapiano. Vedenie centra avizuje, že v raste bude pokračovať a v najbližších mesiacoch predstaví ďalšie atraktívne prevádzky.

Letná oáza: Umenie, šport a KIDS CLUB pod holým nebom


Skvelým doplnkom k letným nákupom je legendárna zelená strecha CENTRAL PARK, ktorá sa premenila na aktívnu mestskú oázu. Pre všetkých návštevníkov je pripravená pestrá paleta bezplatných podujatí, vďaka ktorým centrum žije od rána až do večera.

Každú sobotu popoludní patrí priestor najmenším vďaka KIDS CLUB CENTRAL s bohatým programom plným hier a tvorivých dielní. Dospelí si môžu vyskúšať zážitkové maľovanie, školu varenia či rozmanité športové aktivity od ranného pilatesu a jogy až po večernú zumbu a tančiareň. Štvrtkové večery sú už tradične vyhradené filmovým zážitkom pod hviezdami v rámci bezplatného letného kina.

Kompletný harmonogram a detailné informácie o projekte Leto v CENTRALI nájdu záujemcovia na webe nákupného centra alebo na sociálnych sieťach CENTRAL.

Prehľad programu Leto v CENTRALI


Zelená strecha nákupného centra CENTRAL, Metodova 6, Bratislava

Vstup ZDARMA, registrácia je potrebná len na zážitkové maľovanie

Šport a pohyb


Ráno


Ranná joga každý pondelok, stredu a piatok o 7:00

Tabata každý štvrtok o 7:00

Pilates každú sobotu o 9:00

Zdravý chrbát každú nedeľu o 9:00

Večer


Zumba každý pondelok o 18:00

Tančiareň každý utorok 18:00 – 21:30

Power stretching každý pondelok a stredu o 19:00; v piatok o 17:00

Power joga každý utorok a štvrtok o 18:00

Kino a cestovanie


Letné kino každý štvrtok o 19:30 (júl a august)

Cestovateľské kino 22.7. 5.8. a 26.8. o 19:30

Workshopy


Zážitkové maľovanie 29.7. a 19.8. o 17:00 (potrebné prihlasovanie)

Škola varenia 12.8. o 17:00

Pre deti


KIDS CLUB CENTRAL každú sobotu 15:00 - 17:00

O CENTRALI


CENTRAL je moderné nákupné centrum situované pri strategickom dopravnom uzle Trnavské mýto v Bratislave. Na ploche 36 000 m2 ponúka viac ako 150 obchodov, kaviareň, reštaurácie a unikátny strešný park so zelenou plochou 6 000 m2. Súčasťou komplexu je aj prémiové fitnescentrum a administratívna veža. CENTRAL je držiteľom prestížneho ekologického certifikátu LEED Silver, čím potvrdzuje svoj záväzok k udržateľnosti a modernému mestskému rozvoju. Viac na www.central.sk.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - OC CENTRAL napreduje: nové značky, rastúca návštevnosť a zážitky pre celé rodiny na zelenej streche uprostred mesta © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: OC Central PR Zelená strecha
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Dopravné nehody v Košickom kraji: Behom pár hodín skončili na streche tri autá – FOTO
<< predchádzajúci článok
Štvrťstoročie pomoci regiónom. Nadácia COOP Jednota predstavila víťazov jubilejného grantového programu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 