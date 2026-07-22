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OC CENTRAL napreduje: nové značky, rastúca návštevnosť a zážitky pre celé rodiny na zelenej streche uprostred mesta
Tagy: OC Central PR Zelená strecha
Rodiny z celej Bratislavy a širšieho okolia majú ďalší dôvod na návštevu nákupného centra CENTRAL. Nákupné srdce Bratislavy pokračuje vo svojej modernizácii a v raste. Portfólio obchodov a ...
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22.7.2026 (SITA.sk) - Rodiny z celej Bratislavy a širšieho okolia majú ďalší dôvod na návštevu nákupného centra CENTRAL.
Nákupné srdce Bratislavy pokračuje vo svojej modernizácii a v raste. Portfólio obchodov a služieb rozšíril CENTRAL o kľúčového partnera – predajňu Brendon – experta na potreby pre budúce mamičky a rodiny s bábätkami. Nákupy s príjemne stráveným časom môžu spojiť všetci návštevníci aj počas leta – na zelenej streche CENTRALU nájdu oddych, detské aktivity aj obľúbené letné kino.
Príchod značky Brendon predstavuje dôležitý krok v posilňovaní rodinného zamerania centra. Návštevníci tu na ploche najväčšej špecializovanej predajne svojho druhu na Slovensku nájdu všetko potrebné – od prémiových kočíkov, autosedačiek a nábytku až po oblečenie a každodenné potreby pre bábätká.
Otvorenie novej predajne v OC CENTRAL je strategickým rozhodnutím. CENTRAL predstavuje pulzujúci bod s fantastickou dostupnosťou pre rodiny z celej Bratislavy. Cieľom je priniesť budúcim mamičkám a rodičom nielen prémiový sortiment svetových značiek na jednom mieste, ale predovšetkým odborné poradenstvo a maximálny komfort pri nakupovaní priamo v srdci mesta.
Otvorenie predajne Brendon je jednou z viacerých noviniek, ktoré CENTRAL prináša v rámci skvalitňovania služieb pre svojich zákazníkov. Rast návštevnosti centra a záujem nových nájomcov potvrdzujú, že zákazníci modernizáciu CENTRALU vítajú. Okrem rodinného segmentu centrum posilnilo aj oblasť služieb – najnovším prírastkom je pobočka poisťovne Allianz.
"Modernizáciu a skvalitňovanie nášho nákupného centra realizujeme za plnej prevádzky. Rastúci záujem zákazníkov i nájomcov dokazuje, že ideme správnym smerom. Uvedomujeme si, že moderný zákazník hľadá v súčasnosti najmä pohodlie. Na jednom mieste chce rýchlo a pohodlne vybaviť nákupy a služby, dobre sa najesť a stráviť príjemný čas s rodinou. Aj preto sa CENTRAL modernizuje a prispôsobuje novým potrebám zákazníkov i nájomníkov," hovorí Igor Valent, riaditeľ nákupného centra CENTRAL.
Inovácie sa výrazne dotýkajú aj gastronomickej zóny. Kulinársky zážitok v zmodernizovanom food courte s letnou terasou najnovšie obohacujú populárne ázijské špeciality od Fusion Kitchen a obľúbený taliansky koncept Vapiano. Vedenie centra avizuje, že v raste bude pokračovať a v najbližších mesiacoch predstaví ďalšie atraktívne prevádzky.
Skvelým doplnkom k letným nákupom je legendárna zelená strecha CENTRAL PARK, ktorá sa premenila na aktívnu mestskú oázu. Pre všetkých návštevníkov je pripravená pestrá paleta bezplatných podujatí, vďaka ktorým centrum žije od rána až do večera.
Každú sobotu popoludní patrí priestor najmenším vďaka KIDS CLUB CENTRAL s bohatým programom plným hier a tvorivých dielní. Dospelí si môžu vyskúšať zážitkové maľovanie, školu varenia či rozmanité športové aktivity od ranného pilatesu a jogy až po večernú zumbu a tančiareň. Štvrtkové večery sú už tradične vyhradené filmovým zážitkom pod hviezdami v rámci bezplatného letného kina.
Kompletný harmonogram a detailné informácie o projekte Leto v CENTRALI nájdu záujemcovia na webe nákupného centra alebo na sociálnych sieťach CENTRAL.
Zelená strecha nákupného centra CENTRAL, Metodova 6, Bratislava
Vstup ZDARMA, registrácia je potrebná len na zážitkové maľovanie
Ranná joga každý pondelok, stredu a piatok o 7:00
Tabata každý štvrtok o 7:00
Pilates každú sobotu o 9:00
Zdravý chrbát každú nedeľu o 9:00
Zumba každý pondelok o 18:00
Tančiareň každý utorok 18:00 – 21:30
Power stretching každý pondelok a stredu o 19:00; v piatok o 17:00
Power joga každý utorok a štvrtok o 18:00
Letné kino každý štvrtok o 19:30 (júl a august)
Cestovateľské kino 22.7. 5.8. a 26.8. o 19:30
Zážitkové maľovanie 29.7. a 19.8. o 17:00 (potrebné prihlasovanie)
Škola varenia 12.8. o 17:00
KIDS CLUB CENTRAL každú sobotu 15:00 - 17:00
CENTRAL je moderné nákupné centrum situované pri strategickom dopravnom uzle Trnavské mýto v Bratislave. Na ploche 36 000 m2 ponúka viac ako 150 obchodov, kaviareň, reštaurácie a unikátny strešný park so zelenou plochou 6 000 m2. Súčasťou komplexu je aj prémiové fitnescentrum a administratívna veža. CENTRAL je držiteľom prestížneho ekologického certifikátu LEED Silver, čím potvrdzuje svoj záväzok k udržateľnosti a modernému mestskému rozvoju. Viac na www.central.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - OC CENTRAL napreduje: nové značky, rastúca návštevnosť a zážitky pre celé rodiny na zelenej streche uprostred mesta © SITA Všetky práva vyhradené.
Nákupné srdce Bratislavy pokračuje vo svojej modernizácii a v raste. Portfólio obchodov a služieb rozšíril CENTRAL o kľúčového partnera – predajňu Brendon – experta na potreby pre budúce mamičky a rodiny s bábätkami. Nákupy s príjemne stráveným časom môžu spojiť všetci návštevníci aj počas leta – na zelenej streche CENTRALU nájdu oddych, detské aktivity aj obľúbené letné kino.
Príchod značky Brendon predstavuje dôležitý krok v posilňovaní rodinného zamerania centra. Návštevníci tu na ploche najväčšej špecializovanej predajne svojho druhu na Slovensku nájdu všetko potrebné – od prémiových kočíkov, autosedačiek a nábytku až po oblečenie a každodenné potreby pre bábätká.
Otvorenie novej predajne v OC CENTRAL je strategickým rozhodnutím. CENTRAL predstavuje pulzujúci bod s fantastickou dostupnosťou pre rodiny z celej Bratislavy. Cieľom je priniesť budúcim mamičkám a rodičom nielen prémiový sortiment svetových značiek na jednom mieste, ale predovšetkým odborné poradenstvo a maximálny komfort pri nakupovaní priamo v srdci mesta.
Stabilný rast a komfort na prvom mieste
Otvorenie predajne Brendon je jednou z viacerých noviniek, ktoré CENTRAL prináša v rámci skvalitňovania služieb pre svojich zákazníkov. Rast návštevnosti centra a záujem nových nájomcov potvrdzujú, že zákazníci modernizáciu CENTRALU vítajú. Okrem rodinného segmentu centrum posilnilo aj oblasť služieb – najnovším prírastkom je pobočka poisťovne Allianz.
"Modernizáciu a skvalitňovanie nášho nákupného centra realizujeme za plnej prevádzky. Rastúci záujem zákazníkov i nájomcov dokazuje, že ideme správnym smerom. Uvedomujeme si, že moderný zákazník hľadá v súčasnosti najmä pohodlie. Na jednom mieste chce rýchlo a pohodlne vybaviť nákupy a služby, dobre sa najesť a stráviť príjemný čas s rodinou. Aj preto sa CENTRAL modernizuje a prispôsobuje novým potrebám zákazníkov i nájomníkov," hovorí Igor Valent, riaditeľ nákupného centra CENTRAL.
Inovácie sa výrazne dotýkajú aj gastronomickej zóny. Kulinársky zážitok v zmodernizovanom food courte s letnou terasou najnovšie obohacujú populárne ázijské špeciality od Fusion Kitchen a obľúbený taliansky koncept Vapiano. Vedenie centra avizuje, že v raste bude pokračovať a v najbližších mesiacoch predstaví ďalšie atraktívne prevádzky.
Letná oáza: Umenie, šport a KIDS CLUB pod holým nebom
Skvelým doplnkom k letným nákupom je legendárna zelená strecha CENTRAL PARK, ktorá sa premenila na aktívnu mestskú oázu. Pre všetkých návštevníkov je pripravená pestrá paleta bezplatných podujatí, vďaka ktorým centrum žije od rána až do večera.
Každú sobotu popoludní patrí priestor najmenším vďaka KIDS CLUB CENTRAL s bohatým programom plným hier a tvorivých dielní. Dospelí si môžu vyskúšať zážitkové maľovanie, školu varenia či rozmanité športové aktivity od ranného pilatesu a jogy až po večernú zumbu a tančiareň. Štvrtkové večery sú už tradične vyhradené filmovým zážitkom pod hviezdami v rámci bezplatného letného kina.
Kompletný harmonogram a detailné informácie o projekte Leto v CENTRALI nájdu záujemcovia na webe nákupného centra alebo na sociálnych sieťach CENTRAL.
Prehľad programu Leto v CENTRALI
Zelená strecha nákupného centra CENTRAL, Metodova 6, Bratislava
Vstup ZDARMA, registrácia je potrebná len na zážitkové maľovanie
Šport a pohyb
Ráno
Ranná joga každý pondelok, stredu a piatok o 7:00
Tabata každý štvrtok o 7:00
Pilates každú sobotu o 9:00
Zdravý chrbát každú nedeľu o 9:00
Večer
Zumba každý pondelok o 18:00
Tančiareň každý utorok 18:00 – 21:30
Power stretching každý pondelok a stredu o 19:00; v piatok o 17:00
Power joga každý utorok a štvrtok o 18:00
Kino a cestovanie
Letné kino každý štvrtok o 19:30 (júl a august)
Cestovateľské kino 22.7. 5.8. a 26.8. o 19:30
Workshopy
Zážitkové maľovanie 29.7. a 19.8. o 17:00 (potrebné prihlasovanie)
Škola varenia 12.8. o 17:00
Pre deti
KIDS CLUB CENTRAL každú sobotu 15:00 - 17:00
O CENTRALI
CENTRAL je moderné nákupné centrum situované pri strategickom dopravnom uzle Trnavské mýto v Bratislave. Na ploche 36 000 m2 ponúka viac ako 150 obchodov, kaviareň, reštaurácie a unikátny strešný park so zelenou plochou 6 000 m2. Súčasťou komplexu je aj prémiové fitnescentrum a administratívna veža. CENTRAL je držiteľom prestížneho ekologického certifikátu LEED Silver, čím potvrdzuje svoj záväzok k udržateľnosti a modernému mestskému rozvoju. Viac na www.central.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - OC CENTRAL napreduje: nové značky, rastúca návštevnosť a zážitky pre celé rodiny na zelenej streche uprostred mesta © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: OC Central PR Zelená strecha
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