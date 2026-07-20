|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 20.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Iľj, Eliáš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Dopyt po flexibilnej a platformovej práci naďalej rastie. International Workplace Group pridáva nové lokality v Nitre a Žiline
Tagy: PR
Centrá Tripoint v Nitre a Regus v Žiline ponúkajú moderné flexibilné pracovné priestory IWG. Centrá Tripoint v Nitre a Regus v Žiline ponúkajú moderné flexibilné pracovné ...
Zdieľať
20.7.2026 (SITA.sk) - Centrá Tripoint v Nitre a Regus v Žiline ponúkajú moderné flexibilné pracovné priestory IWG.
International Workplace Group, najväčšia svetová platforma flexibilných pracovných priestorov so značkami ako Spaces a Regus, otvára najmodernejšie flexibilné kancelárie v Nitre a Žiline. Vzhľadom na dlhodobý posun k flexibilnejším spôsobom práce rozširuje IWG svoju sieť, aby držala krok s rastúcim dopytom na celom Slovensku.
Otvorenie najnovších pobočiek International Workplace Group v Nitre a Žiline nadväzuje na úspešné obdobie, v ktorom spoločnosť zaznamenala najvyššie výnosy a cash flow, ako aj najvyšší rast ziskovosti vo svojej histórii. V roku 2025 pribudlo do portfólia IWG viac nových pobočiek, ako za celé prvé dve desaťročia jej fungovania. V Q1 2026 expandovala sieť IWG ešte rýchlejšie, pričom rekordné počty nových zmlúv a otvorení predstavujú výrazný medziročný rast. Sieť IWG v súčasnosti zahŕňa viac ako milión kancelárskych miestností v 121 krajinách.
Nové nitrianske centrum Tripoint na Ždiarskej 705 (Chrenová) je súčasťou stratégie spoločnosti International Workplace Group v reakciách na prudko rastúci dopyt po prvotriednych flexibilných kancelárskych priestoroch v regióne. Budova poskytuje zázemie pre etablované firmy aj startupy z rôznych odvetví, vrátane automobilového, elektronického, strojárskeho a potravinárskeho priemyslu. Služba Design Your Own Office (Kancelária na mieru) navyše umožňuje firmám prispôsobiť si priestor presne podľa svojich požiadaviek. Nové centrum Tripoint ponúkne komplexné vybavenie, vrátane samostatných kancelárií, zasadacích miestností, ako aj coworkingových a kreatívnych zón.
Ďalším významným slovenským mestom, ktoré naďalej priťahuje investície do automobilového, strojárskeho, technologického a logistického sektora je Žilina. Centrum severu sa stáva čoraz dôležitejšou destináciou pre firmy hľadajúce kancelárske priestory s vysokým štandardom. V reakcii na vysoký dopyt tu otvorí International Workplace Group nové centrum Regus na Rosinskej ceste 10 už 1. septembra 2026. Lokalita ponúkne flexibilné kancelárske riešenia od samostatných kancelárií a coworkingových zón až po plne vybavené zasadacie miestnosti. Prostredníctvom služby Design Your Own Office (Kancelária na mieru) si budú môcť firmy vytvoriť pracovné prostredie na mieru, ktoré odráža ich špecifické obchodné potreby.
V oboch prípadoch sa vlastníci budov rozhodli investovať do platformy International Workplace Group, aby maximalizovali návratnosť svojich nehnuteľností a využili rýchlo sa rozširujúci dopyt po hybridnej práci.
Výskum popredných akademikov ukázal, že väčšia flexibilita v tom, ako a kde zamestnanci pracujú, prináša pracovníkom množstvo výhod, vrátane lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, finančných úspor a zdravotných benefitov. Zamestnávatelia tiež profitujú z hybridných modelov prostredníctvom zvýšenej produktivity firmy, úspory nákladov a efektívnejšej, angažovanejších zamestnancov. Nedávny výskum spoločnosti IWG a poradenskej spoločnosti v oblasti pracovného prostredia Arup zistil, že hybridná práca môže zvýšiť produktivitu o 11 %. Hybridná práca, podporovaná flexibilnými kancelárskymi priestormi, by mohla do roku 2045 ročne priniesť americkej ekonomike hrubú pridanú hodnotu (HPH) až 566 miliárd dolárov (približne 496 miliárd eur), čo zodpovedá HPH mesta Austin v Texase[i].
Vzhľadom na explozívny rast trhu, kedy firmy všetkých veľkostí dlhodobo prechádzajú na flexibilnejšie a decentralizovanejšie modely, sa predpovedá, že do roku 2030 budú flexibilné kancelárske priestory tvoriť až 30 % všetkých komerčných nehnuteľností. Spolupráca s International Workplace Group umožňuje partnerom profitovať z rýchlo rastúceho sektora, pričom sa môžu oprieť o bezkonkurenčné skúsenosti spoločnosti. Hybridná práca ponúka spoločnostiam výrazne nižšie prevádzkové náklady, s priemernou úsporou 11 000 dolárov (približne 9 650 eur) na zamestnanca[ii].
International Workplace Group je popredná svetová platforma pre prácu. Disponuje tisíckami pobočiek vo viac ako 120 krajinách, pričom jej členovia majú prístup ku všetkým lokalitám a obchodným službám prostredníctvom aplikácie IWG.
Keďže prebiehajúci posun smerom k flexibilnejším, decentralizovanejším a hybridným modelom práce akceleruje, potenciál pre ďalší rast je exponenciálny, s odhadovaným počtom 1,2 miliardy administratívnych a odborných (white-collar) zamestnancov na celom svete a celkovým osloviteľným trhom vo výške viac 1,75 bilióna eur. V roku 2025 podpísala spoločnosť International Workplace Group 1 132 nových lokalít, z ktorých 99 % tvoria partnerské dohody, a medzi jej zákazníkov patrí 83 % spoločností z rebríčka Fortune 500.
Mark Dixon, zakladateľ a Executive Chairman spoločnosti International Workplace Group PLC, uviedol: "Otvorením dvoch nových lokalít si budujeme silnejšiu a veľmi potrebnú prítomnosť v Nitre aj v Žiline. Obe mestá sú dôležité obchodné centrá a ideálnymi lokalitami pre posilnenie našich plánov expanzie. Veľmi nás teší, že môžeme spolupracovať na rozvoji značiek Tripoint a Regus so spoločnosťami VL-MONT a IS-Industry Solutions Real, na základe zmluvy o správe, ktorá do ich budov prinesie špičkové kancelárske priestory."
"Naše otvorenia nových priestorov v Nitre a Žiline prichádzajú v čase, keď čoraz viac spoločností zisťuje, ako veľmi je flexibilný model práce s prístupom k sieti pracovísk medzi zamestnancami obľúbený. Takýto typ práce zlepšuje rovnováhu ľudí medzi ich pracovným a súkromným životom, spokojnosť, a zároveň prináša množstvo výhod samotným firmám. Náš model pracovného prostredia preukázateľne zvyšuje produktivitu a umožňuje podnikom rásť alebo sa zmenšovať pri výrazne nižších nákladoch, pričom poskytuje prístup k tisíckam pobočiek."
Pre viac informácií navštívte International Workplace Group
[i] Zdroj: IWG Hybrid Working Productivity Report, June 2025
[ii] Zdroj: Global Workplace Analytics
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Dopyt po flexibilnej a platformovej práci naďalej rastie. International Workplace Group pridáva nové lokality v Nitre a Žiline © SITA Všetky práva vyhradené.
- Centrá Tripoint v Nitre a Regus v Žiline ponúkajú moderné flexibilné pracovné priestory IWG, ktorého súčasťou sú coworkingové priestory, samostatné kancelárie, zasadacie miestnosti a kreatívne zóny
- Prírastky v portfóliu reagujú na rastúci dopyt po flexibilných pracovných modeloch. Firmy všetkých veľkostí dnes poskytujú zamestnancom prístup k sieti pracovísk častejšie, čím podporujú produktivitu aj spokojnosť zamestnancov
- Nové lokality vznikajú na základe partnerskej dohody s vlastníkmi budov, ktorí investovali do platformy International Workplace Group s cieľom vytvoriť vo svojich objektoch flexibilné pracovné priestory pod silnými značkami spoločnosti IWG
- Nové lokality prichádzajú v tesnom závese za rýchlou globálnou expanziou siete International Workplace Group v prvom kvartáli 2026 s rekordným počtom prírastkov v portfóliu a nových otvorení
- V Q1 2026 spoločnosť IWG globálne rozšírila sieť o 382 nových pobočiek
International Workplace Group, najväčšia svetová platforma flexibilných pracovných priestorov so značkami ako Spaces a Regus, otvára najmodernejšie flexibilné kancelárie v Nitre a Žiline. Vzhľadom na dlhodobý posun k flexibilnejším spôsobom práce rozširuje IWG svoju sieť, aby držala krok s rastúcim dopytom na celom Slovensku.
Otvorenie najnovších pobočiek International Workplace Group v Nitre a Žiline nadväzuje na úspešné obdobie, v ktorom spoločnosť zaznamenala najvyššie výnosy a cash flow, ako aj najvyšší rast ziskovosti vo svojej histórii. V roku 2025 pribudlo do portfólia IWG viac nových pobočiek, ako za celé prvé dve desaťročia jej fungovania. V Q1 2026 expandovala sieť IWG ešte rýchlejšie, pričom rekordné počty nových zmlúv a otvorení predstavujú výrazný medziročný rast. Sieť IWG v súčasnosti zahŕňa viac ako milión kancelárskych miestností v 121 krajinách.
Nové nitrianske centrum Tripoint na Ždiarskej 705 (Chrenová) je súčasťou stratégie spoločnosti International Workplace Group v reakciách na prudko rastúci dopyt po prvotriednych flexibilných kancelárskych priestoroch v regióne. Budova poskytuje zázemie pre etablované firmy aj startupy z rôznych odvetví, vrátane automobilového, elektronického, strojárskeho a potravinárskeho priemyslu. Služba Design Your Own Office (Kancelária na mieru) navyše umožňuje firmám prispôsobiť si priestor presne podľa svojich požiadaviek. Nové centrum Tripoint ponúkne komplexné vybavenie, vrátane samostatných kancelárií, zasadacích miestností, ako aj coworkingových a kreatívnych zón.
Ďalším významným slovenským mestom, ktoré naďalej priťahuje investície do automobilového, strojárskeho, technologického a logistického sektora je Žilina. Centrum severu sa stáva čoraz dôležitejšou destináciou pre firmy hľadajúce kancelárske priestory s vysokým štandardom. V reakcii na vysoký dopyt tu otvorí International Workplace Group nové centrum Regus na Rosinskej ceste 10 už 1. septembra 2026. Lokalita ponúkne flexibilné kancelárske riešenia od samostatných kancelárií a coworkingových zón až po plne vybavené zasadacie miestnosti. Prostredníctvom služby Design Your Own Office (Kancelária na mieru) si budú môcť firmy vytvoriť pracovné prostredie na mieru, ktoré odráža ich špecifické obchodné potreby.
V oboch prípadoch sa vlastníci budov rozhodli investovať do platformy International Workplace Group, aby maximalizovali návratnosť svojich nehnuteľností a využili rýchlo sa rozširujúci dopyt po hybridnej práci.
Výskum popredných akademikov ukázal, že väčšia flexibilita v tom, ako a kde zamestnanci pracujú, prináša pracovníkom množstvo výhod, vrátane lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, finančných úspor a zdravotných benefitov. Zamestnávatelia tiež profitujú z hybridných modelov prostredníctvom zvýšenej produktivity firmy, úspory nákladov a efektívnejšej, angažovanejších zamestnancov. Nedávny výskum spoločnosti IWG a poradenskej spoločnosti v oblasti pracovného prostredia Arup zistil, že hybridná práca môže zvýšiť produktivitu o 11 %. Hybridná práca, podporovaná flexibilnými kancelárskymi priestormi, by mohla do roku 2045 ročne priniesť americkej ekonomike hrubú pridanú hodnotu (HPH) až 566 miliárd dolárov (približne 496 miliárd eur), čo zodpovedá HPH mesta Austin v Texase[i].
Vzhľadom na explozívny rast trhu, kedy firmy všetkých veľkostí dlhodobo prechádzajú na flexibilnejšie a decentralizovanejšie modely, sa predpovedá, že do roku 2030 budú flexibilné kancelárske priestory tvoriť až 30 % všetkých komerčných nehnuteľností. Spolupráca s International Workplace Group umožňuje partnerom profitovať z rýchlo rastúceho sektora, pričom sa môžu oprieť o bezkonkurenčné skúsenosti spoločnosti. Hybridná práca ponúka spoločnostiam výrazne nižšie prevádzkové náklady, s priemernou úsporou 11 000 dolárov (približne 9 650 eur) na zamestnanca[ii].
International Workplace Group je popredná svetová platforma pre prácu. Disponuje tisíckami pobočiek vo viac ako 120 krajinách, pričom jej členovia majú prístup ku všetkým lokalitám a obchodným službám prostredníctvom aplikácie IWG.
Keďže prebiehajúci posun smerom k flexibilnejším, decentralizovanejším a hybridným modelom práce akceleruje, potenciál pre ďalší rast je exponenciálny, s odhadovaným počtom 1,2 miliardy administratívnych a odborných (white-collar) zamestnancov na celom svete a celkovým osloviteľným trhom vo výške viac 1,75 bilióna eur. V roku 2025 podpísala spoločnosť International Workplace Group 1 132 nových lokalít, z ktorých 99 % tvoria partnerské dohody, a medzi jej zákazníkov patrí 83 % spoločností z rebríčka Fortune 500.
Mark Dixon, zakladateľ a Executive Chairman spoločnosti International Workplace Group PLC, uviedol: "Otvorením dvoch nových lokalít si budujeme silnejšiu a veľmi potrebnú prítomnosť v Nitre aj v Žiline. Obe mestá sú dôležité obchodné centrá a ideálnymi lokalitami pre posilnenie našich plánov expanzie. Veľmi nás teší, že môžeme spolupracovať na rozvoji značiek Tripoint a Regus so spoločnosťami VL-MONT a IS-Industry Solutions Real, na základe zmluvy o správe, ktorá do ich budov prinesie špičkové kancelárske priestory."
"Naše otvorenia nových priestorov v Nitre a Žiline prichádzajú v čase, keď čoraz viac spoločností zisťuje, ako veľmi je flexibilný model práce s prístupom k sieti pracovísk medzi zamestnancami obľúbený. Takýto typ práce zlepšuje rovnováhu ľudí medzi ich pracovným a súkromným životom, spokojnosť, a zároveň prináša množstvo výhod samotným firmám. Náš model pracovného prostredia preukázateľne zvyšuje produktivitu a umožňuje podnikom rásť alebo sa zmenšovať pri výrazne nižších nákladoch, pričom poskytuje prístup k tisíckam pobočiek."
Pre viac informácií navštívte International Workplace Group
[i] Zdroj: IWG Hybrid Working Productivity Report, June 2025
[ii] Zdroj: Global Workplace Analytics
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Dopyt po flexibilnej a platformovej práci naďalej rastie. International Workplace Group pridáva nové lokality v Nitre a Žiline © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Jún priniesol mierny rast nezamestnanosti, dôvodom je prílev absolventov
Jún priniesol mierny rast nezamestnanosti, dôvodom je prílev absolventov
<< predchádzajúci článok
Na prímerie sa už nehrajú. Irán vedie s USA plnohodnotnú vojnu, potvrdil prezident Pezeškján
Na prímerie sa už nehrajú. Irán vedie s USA plnohodnotnú vojnu, potvrdil prezident Pezeškján