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20. júla 2026

Na prímerie sa už nehrajú. Irán vedie s USA plnohodnotnú vojnu, potvrdil prezident Pezeškján


Tagy: americko-iránsky konflikt Iránsky prezident Napätie na Blízkom východe Vojna na Blízkom východe

Napriek pokračujúcim útokom hovorca iránskeho ministerstva zahraničných uviedol, že medzi Teheránom a Washingtonom dochádza k diplomatickej komunikácii prostredníctvom sprostredkovateľov.



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20.7.2026 (SITA.sk) - Napriek pokračujúcim útokom hovorca iránskeho ministerstva zahraničných uviedol, že medzi Teheránom a Washingtonom dochádza k diplomatickej komunikácii prostredníctvom sprostredkovateľov.


Iránsky prezident Masúd Pezeškján v pondelok vyhlásil, že Teherán je zapojený do plnohodnotnej vojny so Spojenými štátmi, keď Washington už deviaty deň pokračuje v útokoch, ktoré rozšíril naprieč iránskym územím vrátane okolia mesta Búšehr, kde sa nachádza jediná civilná jadrová elektráreň v krajine.

Realitou je, že dnes Iránska islamská republika vedie plnohodnotnú vojnu,“ uviedol podľa uviedol podľa oficiálneho vyhlásenia Pezeškján. „Musíme byť realistickí a prijať prirodzené dôsledky tohto odporu“.

Iránske médiá a úrady informovali, že americké sily v pondelok útočil na severe aj v strede krajiny, teda ďalej od oblasti Hormuzského prielivu, na ktorú sa boje doposiaľ primárne zameriavali. Teherán zároveň viedol vlastné útoky v regióne, pričom Revolučné gardy oznámili zásahy v Bahrajne, Jordánsku a Sýrii; Bahrajn uviedol, že terčom boli jeho systémy riadenia letovej prevádzky.

Útoky sa zintenzívnili potom, ako Spojené štáty cez víkend potvrdili smrť troch príslušníkov ozbrojených síl. Dvaja vojaci zahynuli v piatok pri iránskych raketových a dronových útokoch na Jordánsko, ďalší zomrel v severnom Iraku pri kontrolovanom zneškodňovaní nevybuchnutej munície z iránskeho dronu, informovalo centrálne velenie CENTCOM. Počet potvrdených amerických vojenských obetí od začiatku konfliktu tak stúpol na sedemnásť.

Napriek pokračujúcim útokom iránsky hovorca ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakáí uviedol, že medzi Teheránom a Washingtonom dochádza k diplomatickej komunikácii prostredníctvom sprostredkovateľov. „Určití sprostredkovatelia nám odovzdali nejaké nápady,“ povedal na tlačovej konferencii v Teheráne.



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href="https://sita.sk/fotogaleria/utok-na-iran-a-napatie-na-blizkom-vychode-fotografie/">Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Na prímerie sa už nehrajú. Irán vedie s USA plnohodnotnú vojnu, potvrdil prezident Pezeškján © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-iránsky konflikt Iránsky prezident Napätie na Blízkom východe Vojna na Blízkom východe
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