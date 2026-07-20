|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 20.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Iľj, Eliáš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. júla 2026
Jún priniesol mierny rast nezamestnanosti, dôvodom je prílev absolventov
Úrady práce v júni evidovali 5 983 absolventov, oproti máju ich bolo o 3 692 viac a v porovnaní s aprílom až o 5 174 viac. Nezamestnanosť ...
Zdieľať
20.7.2026 (SITA.sk) - Úrady práce v júni evidovali 5 983 absolventov, oproti máju ich bolo o 3 692 viac a v porovnaní s aprílom až o 5 174 viac.
Nezamestnanosť sa aj v júni udržala pod hranicou štyroch percent, a to aj napriek prílevu absolventov škôl do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku (PDU), ktorý je hlavným ukazovateľom nezamestnanosti, v júni dosiahol 3,97 %. Oproti máju stúpol o 0,06 percentuálneho bodu (p.b.). Na úradoch práce bolo ku koncu júna evidovaných 142 868 osôb, oproti máju pribudlo vyše 1 900 nezamestnaných. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVR) SR.
„Nezamestnanosť sa tradične v tomto období mierne zvýšila, a to predovšetkým kvôli každoročnému rastu počtu absolventov vysokých škôl v radoch uchádzačov o zamestnanie,“ priblížilo ústredie práce. Úrady práce v júni evidovali 5 983 absolventov, oproti máju ich bolo o 3 692 viac a v porovnaní s aprílom až o 5 174 viac. V júni bolo voľných 152-tisíc pracovných miest, z toho vhodných pre absolventov bolo vyše 52-tisíc pozícií.
Ako ďalej informovalo ústredie práce, analytici Inštitútu sociálnej politiky potvrdili, že júnový nárast nezamestnanosti možno považovať za štandardný sezónny vývoj súvisiaci so vstupom absolventov vysokých škôl na trh práce. „Mierny rast nezamestnanosti možno pri zachovaní súčasných trendov očakávať aj v júli. V auguste by malo dôjsť k jej postupnému poklesu, pričom v septembri možno opätovne predpokladať zvýšenie v dôsledku prílevu absolventov stredných škôl do evidencie uchádzačov o zamestnanie,“ skonštatovali analytici.
Zdroj: SITA.sk - Jún priniesol mierny rast nezamestnanosti, dôvodom je prílev absolventov © SITA Všetky práva vyhradené.
Nezamestnanosť sa aj v júni udržala pod hranicou štyroch percent, a to aj napriek prílevu absolventov škôl do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku (PDU), ktorý je hlavným ukazovateľom nezamestnanosti, v júni dosiahol 3,97 %. Oproti máju stúpol o 0,06 percentuálneho bodu (p.b.). Na úradoch práce bolo ku koncu júna evidovaných 142 868 osôb, oproti máju pribudlo vyše 1 900 nezamestnaných. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVR) SR.
„Nezamestnanosť sa tradične v tomto období mierne zvýšila, a to predovšetkým kvôli každoročnému rastu počtu absolventov vysokých škôl v radoch uchádzačov o zamestnanie,“ priblížilo ústredie práce. Úrady práce v júni evidovali 5 983 absolventov, oproti máju ich bolo o 3 692 viac a v porovnaní s aprílom až o 5 174 viac. V júni bolo voľných 152-tisíc pracovných miest, z toho vhodných pre absolventov bolo vyše 52-tisíc pozícií.
Ako ďalej informovalo ústredie práce, analytici Inštitútu sociálnej politiky potvrdili, že júnový nárast nezamestnanosti možno považovať za štandardný sezónny vývoj súvisiaci so vstupom absolventov vysokých škôl na trh práce. „Mierny rast nezamestnanosti možno pri zachovaní súčasných trendov očakávať aj v júli. V auguste by malo dôjsť k jej postupnému poklesu, pričom v septembri možno opätovne predpokladať zvýšenie v dôsledku prílevu absolventov stredných škôl do evidencie uchádzačov o zamestnanie,“ skonštatovali analytici.
Zdroj: SITA.sk - Jún priniesol mierny rast nezamestnanosti, dôvodom je prílev absolventov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Washington obvinil Kubu z desaťročia trvajúcej špionáže proti Spojeným štátom
Washington obvinil Kubu z desaťročia trvajúcej špionáže proti Spojeným štátom
<< predchádzajúci článok
Dopyt po flexibilnej a platformovej práci naďalej rastie. International Workplace Group pridáva nové lokality v Nitre a Žiline
Dopyt po flexibilnej a platformovej práci naďalej rastie. International Workplace Group pridáva nové lokality v Nitre a Žiline