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20. júla 2026

Jún priniesol mierny rast nezamestnanosti, dôvodom je prílev absolventov


Tagy: Absolventi Nezamestnanosť Produktívny vek Trh práce Voľné pracovné miesta

Úrady práce v júni evidovali 5 983 absolventov, oproti máju ich bolo o 3 692 viac a v porovnaní s aprílom až o 5 174 viac. Nezamestnanosť ...



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20.7.2026 (SITA.sk) - Úrady práce v júni evidovali 5 983 absolventov, oproti máju ich bolo o 3 692 viac a v porovnaní s aprílom až o 5 174 viac.


Nezamestnanosť sa aj v júni udržala pod hranicou štyroch percent, a to aj napriek prílevu absolventov škôl do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku (PDU), ktorý je hlavným ukazovateľom nezamestnanosti, v júni dosiahol 3,97 %. Oproti máju stúpol o 0,06 percentuálneho bodu (p.b.). Na úradoch práce bolo ku koncu júna evidovaných 142 868 osôb, oproti máju pribudlo vyše 1 900 nezamestnaných. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVR) SR.

„Nezamestnanosť sa tradične v tomto období mierne zvýšila, a to predovšetkým kvôli každoročnému rastu počtu absolventov vysokých škôl v radoch uchádzačov o zamestnanie,“ priblížilo ústredie práce. Úrady práce v júni evidovali 5 983 absolventov, oproti máju ich bolo o 3 692 viac a v porovnaní s aprílom až o 5 174 viac. V júni bolo voľných 152-tisíc pracovných miest, z toho vhodných pre absolventov bolo vyše 52-tisíc pozícií.

Ako ďalej informovalo ústredie práce, analytici Inštitútu sociálnej politiky potvrdili, že júnový nárast nezamestnanosti možno považovať za štandardný sezónny vývoj súvisiaci so vstupom absolventov vysokých škôl na trh práce. „Mierny rast nezamestnanosti možno pri zachovaní súčasných trendov očakávať aj v júli. V auguste by malo dôjsť k jej postupnému poklesu, pričom v septembri možno opätovne predpokladať zvýšenie v dôsledku prílevu absolventov stredných škôl do evidencie uchádzačov o zamestnanie,“ skonštatovali analytici.


Zdroj: SITA.sk - Jún priniesol mierny rast nezamestnanosti, dôvodom je prílev absolventov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Absolventi Nezamestnanosť Produktívny vek Trh práce Voľné pracovné miesta
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