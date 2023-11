Dosky 2023: Divadelnou inscenáciou roka je Kocúrkovo v SND, získalo štyri ceny Dosky

Ocenenia dostali aj režisér Kocúrkova Rastislav Ballek, scénograf Michal Lošonský a autor hudby Róbert Mankovecký.

V 26. ročníku ankety sa hodnotili umelecké výkony v dielach odpremiérovaných od 1. augusta 2022 do 31. júla 2023. O víťazoch hlasovali divadelní kritici a kultúrni publicisti.

Víťazi:

Mimoriadny počin v činohernom divadle

Petra Tejnorová, Marta Ljubková a kol. za inscenáciu Sme krajina: Príbeh ľudí, priehrady a času, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene

Mimoriadny počin v tanečnom divadle

Manuel Ronda za choreografiu inscenácie YOLT – You Only Live Twice, Tanečno & Manuel Ronda

Mimoriadny počin v hudobnom divadle

Ľubica Čekovská za autorstvo opery Impresario Dotcom, Opera SND v koprodukcii s Bregenzer Festspiele

Najlepšia scénická hudba

Róbert Mankovecký za hudbu v inscenácii hry Jána Chalupku Kocúrkovo, Činohra SND, Bratislava

Najlepší kostým sezóny

Bet Moth (Alžbeta Kutliaková) za kostýmy v inscenácii hry Alžbety Vzguly Toni Wolff zisťuje, že prerobila milióny, Uhol_92, Bratislava

Najlepšia scénografia

Michal Lošonský za scénografiu v inscenácii hry Jána Chalupku Kocúrkovo, Činohra SND

Najlepší mužský herecký výkon

Marek Geišberg za postavu Agamemnona, achájskeho kráľa v inscenácii hry Mariny Carr Hekuba, Slovenské komorné divadlo, Martin

Najlepší ženský herecký výkon

Lucia Jašková za postavu Hekuby, trójskej kráľovnej v inscenácii hry Mariny Carr Hekuba, Slovenské komorné divadlo, Martin

Najlepšia réžia

Rastislav Ballek (Kocúrkovo)

Najlepšia inscenácia

Kocúrkovo