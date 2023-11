Video: Robo Opatovský predstavil videoklip k fanúšikmi milovanej skladbe V bájnom Betlehéme

Priznáva, že skladbu pôvodne neplánoval zaradiť do programu koncertov, stalo sa tak náhodou a reakcie publika podnietili vznik videoklipu.

„Skladbu V bájnom Betlehéme som pri nahrávaní bral ako moju intímnu výpoveď, môj vzťah k tejto biblickej téme. Je to náročnejšia skladba, ktorú sme minulý rok ani neplánovali na turné hrať. Vyskúšali sme to však a diváci sa uprostred repertoáru postavili a zatlieskali. Toto sa opakovalo následne na každom koncerte, a tak mi fanúšikovia vlastne vybrali vianočný singel na tento rok,“ povedal o skladbe, ktorá pochádza z albumu Šťastné a Veselé, spevák Robo Opatovský.

Videoklip ku skladbe pripravil Robov overený tím - Kubo Točič Chochula a Filip Cemper. Nakrúcali v Jezuitskom kostole v Skalici, ktorý si vybrali pre jeho akustiku. Tá je najlepšia v strednej Európe. „Dnes už je to vlastne koncertná sála a mám tento kostol rád aj pre to, že má nádherný interiér. Okrem synchrónov z kostola sa Kubo vynašiel aj pri príbehových záberoch. Tie dotvárajú celkovú atmosféru videoklipu V bájnom Betlehéme,“ prezradil spevák.

Robo Opatovský – V bájnom Betlehéme:

Robo Opatovský počas uplynulého týždňa absolvoval viacero rozhlasových predpremiér aktuálneho singla a prezradil, že aj v tomto prípade bola nálada trochu iná ako obvykle. „Zvyčajne, keď sa pustí pesnička, tak sa hneď debatuje. V tomto prípade ostalo ticho a spoločne sme ju počúvali. To bolo veľmi príjemné a aj moderátori sa vyjadrili, že je nádherná a chceli vedieť ako znie naživo. Asi má svoje čaro, ktoré z pódia, prešlo k divákom do hľadiska a z rádia verím, že prejde toto čaro aj k poslucháčom,“ povedal o svojej skúsenosti R. Opatovský. Zároveň je aj veľmi zvedavý, či sa niečo podobné udeje aj v prípade videoklipu.

Spevák, ktorého si široká verejnosť spája práve s Vianocami, v súčasnosti finalizuje prípravy na svoje turné Šťastné a Veselé Tour 2023. „Pre mňa je vlastne každý deň vianočný. Som vianočné dieťa a pre mňa sú Vianoce o stíšení a iba bytí s rodinou. Každý deň robím to, čo milujem a milujem to, čo robím. To sú Vianoce každý deň,“ povedal s úsmevom. Vianočnú atmosféru bude aj tento rok sprostredkovávať po celom Slovensku. Šťastné a Veselé Tour 2023 sa začne 26. novembra v Bratislave, pokračovať bude v Piešťanoch (29.11.), Bošanoch (3.12.), Martine (4.12.), Starej Turej (6.12.), Košiciach (11.12.), Poprade (13.12.), Cíferi (15.12.), Kysuckom Novom Meste (17.12) a vyvrcholí v Trenčíne 20. decembra 2023.

Vstupenky na Šťastné a Veselé Tour 2023 sú k dispozícii v sieti Predpredaj.sk.