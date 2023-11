Ospevovaná kapela Black Pumas, kultová Morcheeba, punk rockoví The Armed a popoví Jockstrap sú nové mená Pohody 2024

Black Pumas dnes oznámil v živom vysielaní Rádia_FM šéf festivalu Pohoda Michal Kaščák.



Americké duo Eric Burton a Adrian Quesada založili Black Pumas v roku 2017, no už teraz majú na konte 7 nominácií na ceny Grammy (vrátane nominácie za Najlepší album). Čerstvú nomináciu na Grammy získali pred pár dňami v kategórii Best Rock Perfomance. Ich skvelý debutový album Black Pumas ich vystrelil na hudobné výslnie v roku 2019 a stal sa najospevovanejším debutom za ostatné roky. Koncom októbra vydali očakávaný druhý album Chronicles of a Diamond, ktorým kapela potvrdila, že aj napriek skvelému debutu dokážu priniesť ďalšiu nahrávku, ktorá je vyšperkovaná k dokonalosti. Skvelý mix psychedelického soulu, R&B, jazz-funku a symfonického popu si budú môcť návštevníci a návštevníčky vychutnať v júli na letisku v Trenčíne.

Kultová britská skupina Morcheeba formovala zvuk nielen ostrovnej trip hopovej a downtempo hudobnej scény. Ich album Big Calm z roku 1998 sa radí medzi albumy, ktoré si musíte vypočuť a zároveň patrí medzi legendárne nahrávky, ktoré aj v dnešnej dobe znejú futuristicky. Ich najväčšie hity Rome Wasn't Built in a Day, The Sea, Part of the Process, Trigger Hippie, ale aj veľa ďalších sú dnes už overenou klasikou po celom svete.

"Morcheeba patrí k mojim najobľúbenejším skupinám, ich hudba je nádherným hudobným pohladením. Videl som ich viackrát, naposledy v septembri tohto roku v anglickom Margate a bol to jeden z najsilnejších koncertov, aké som kedy videl, sú vo výnimočnej forme. Na koncerte bolo krásne všetko. Úžasná hudba, skvelá komunikácia s publikom, perfektne vystavaný set, zamatový hlas Skye a skupina hrajúca so zjavnou radosťou. Celý svet fungoval v absolútnej harmónii. Veľmi sa teším, že rovnakú krásu zažijeme v lete na trenčianskom letisku," dodáva ku kapele šéf Pohody Michal Kaščák.





The Armed je punk rocková kapela z Detroitu. Ich albumy sú pravidelne zaraďované medzi najlepšie albumy vo výročných rebríčkoch. V lete 2023 predskakovali na koncertoch legendárnych Queens of the Stone Age. V klipe k ich songu Sport of Form hral hlavnú úlohu Iggy Pop. Pesnička Night City Aliens bola zaradená na oficiálny soundtrack k videohre Cyberpunk 2077. The Armed potešia všetkých návštevníkov a návštevníčky, ktorí majú radi mix punku, rocku, hardcore, noise a popu.



Britské duo Jockstrap patrí k tomu najlepšiemu, čo sa v ostatných rokoch na hudobnej scéne zrodilo. Sofistikovaný zvuk a nepredvídateľná produkcia sú popretkávané jemným vokálom speváčky. Post-dubstep, alternatívny pop ale aj experimental sa miešajú v každom tracku tak, že nikdy neviete, čo očakávať a zároveň vám to príde vždy povedomé. Svoju tvorbu vyšperkovali do dokonalosti na debutovom albume I Love You Jennifer B. Za album boli nominovaní na prestížnu Mercury Prize 2023.



Aktuálne má Pohoda pre ročník 2024 zverejnených už dvanásť mien: Pendulum (live), Black Pumas, Morcheeba, Jockstrap, The Armed, DEADLETTER, Pražský výběr, Para, Le Payaco, Berlin Manson, Katarzia a Fvck_Kvlt.



Organizátori zároveň oznámili, že v najbližších dňoch budú pokračovať vo zverejňovaní nových medzinárodných mien Pohody 2024.