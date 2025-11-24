|
Pondelok 24.11.2025
24. novembra 2025
Dosky 2025: Najviac ocenení Dosky získali Outcast a Příhody lišky Bystroušky
Dosky za najlepší mužský herecký výkon sezóny si odniesol Roman Poláčik za postavu Bérangera v hre Eugéna Ionesca Nosorožec v réžii Júlie Rázusovej v Činohre Slovenského národného divadla (SND).
Zdieľať
Asociácia súčasného divadla vyhlásila v pondelok počas slávnostného ceremoniálu v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi víťazov ankety 28. ročníka divadelných ocenení sezóny - Dosky 2025. Cenu za najlepšiu inscenáciu získal titul Outcast podľa memoárov Stefana Zweiga z produkcie nezávislého divadla Slzy Janka Borodáča pôsobiaceho v Prešove. Inscenácia vznikla pod režijným a autorským vedením Júlie Rázusovej, ktorej udelili zároveň aj cenu za najlepšiu réžiu sezóny.
Dosky za najlepší mužský herecký výkon sezóny si odniesol Roman Poláčik za postavu Bérangera v hre Eugéna Ionesca Nosorožec v réžii Júlie Rázusovej v Činohre Slovenského národného divadla (SND). Najlepší ženský herecký výkon podala Táňa Pauhofová v postave francúzskej herečky v inscenácii, ktorú pripravil režisér Martin Čičvák podľa filmovej drámy Marguerite Durasovej Hirošima, moja láska v bratislavskom Divadle Aréna.
Celkovo tri Dosky udelili opere Leoša Janáčka Příhody lišky Bystroušky inscenovanej v Opere SND. Ocenenie jej patrí za najlepšiu scénografiu, vytvoril ju Volker Hintermeier, za najlepší kostým Dosky dostala Tereza Kopecká. Cenu za Mimoriadny počin v hudobnom divadle kritici udelili Sláve Daubnerovej za réžiu tejto magickej opery.
Martin Husovský premenil svoje dve nominácie na Dosku za najlepšiu scénickú hudbu v inscenácii hry Federica Garcíu Lorcu Krvavá svadba z produkcie Činohry SND.
Cenu za Mimoriadny počin v tanečnom divadle získal Michal Heriban za choreografiu a tanečný výkon v inscenácii Ja som placebo, ktorú pripravilo Divadlo Jedným dychom. Doska za Mimoriadny počin v činohernom divadle patrí kolektívu tvorcov projektu Slováci ožijú. Hymna pre 21. storočie v koncepte Alžbety Vrzguly a réžiách Adama Draguna, Silvie Vollmann a Júlie Rázusovej z nezávislého divadla Uhol_92, Bratislava.
Ceny Dosky sa udeľujú od roku 1996. Sú ocenením tvorivých činov v oblasti profesionálneho divadla na Slovensku, a to vo všetkých žánroch: činoherné divadlo, opera, muzikál, bábkové divadlo, balet, súčasný tanec. Nominácie aj víťazov určila odborná divadelná obec. V aktuálnom ročníku ankety hlasovalo 42 divadelných kritikov. Ocenenia udelili za umelecké výkony, ktoré mali premiéru v divadlách na území Slovenska v období od 1. augusta 2024 do 31. júla 2025. Udeľovanou cenou je doska s postriebreným štítkom. Autorom výtvarného návrhu ceny je Aleš Votava, jej realizátorom akademický sochár Tomáš Lupták.
