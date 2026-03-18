18. marca 2026

Dostál kritizuje novelu sporového poriadku, minister Šutaj Eštok podľa neho uprednostnil osobný záujem – VIDEO


Tagy: Čurillovci Elektronizácia Minister vnútra Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií Právny štát Verejná správa

Vládna novela Civilného sporového poriadku mimo iného mení inštitút rozsudku pre zmeškanie, a to tak, že rozsudok v papierovej podobe bude mať prednosť pred elektronickým. Poukázala na to ...



66ab82f6ca7db632730271 676x451 18.3.2026 (SITA.sk) - Vládna novela Civilného sporového poriadku mimo iného mení inštitút rozsudku pre zmeškanie, a to tak, že rozsudok v papierovej podobe bude mať prednosť pred elektronickým. Poukázala na to opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) s tým, že táto zmena prišla z podnetu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, keďže rezort vnútra novelu koncom roka 2025 pripomienkoval.

Ochrana verejného záujmu


Poslanec Ondrej Dostál z tohto dôvodu avizoval podanie podnetu na parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Má totiž podozrenie na porušenie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. Verejný funkcionár totiž pri výkone verejnej funkcie nesmie uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom.

„V tomto prípade podľa môjho názoru došlo jednoznačne k uprednostneniu osobného záujmu ministra vnútra,“ skonštatoval Dostál. Pripomenul pritom spor Šutaja Eštoka s tímom policajtov známym ako čurillovci, ktorý minister prehral rozsudkom pre zmeškanie, keďže si nekontroloval elektronickú schránku.

Verejným záujmom je však podľa Dostála právna istota, predvídateľnosť doručovania, rovnosť účastníkov konania a dôvera v právny štát. Pripomenul tiež desiatky miliónov eur vynaložené na elektronizáciu verejnej správy vrátane súdov.

Osobné zlyhanie


Minister vnútra však podľa Dostála celú vec, namiesto priznania si svojho osobného zlyhania, prezentuje ako zlú právnu úpravu. „V tomto prípade je úplne zjavné, že Matúš Šutaj Eštok má na tejto veci osobný záujem,“ vyhlásil dostál.

Aj keď spätne už zmena podľa opozičného poslanca platiť nebude, ministrovi pomôže reputačne. „Bude to môcť prezentovať ako - nie ja som urobil chybu, ale zákon bol zlý,“ uviedol Dostál. Pripomienkovanie novely zo strany rezortu vnútra preto podľa neho určite nie je náhoda.

Ministerstvo vnútra SR žiadalo koncom minulého roku do pripravovanej novely Civilného sporového poriadku z dielne rezortu spravodlivosti zahrnúť vylúčenie fikcie doručenia pri doručovaní do elektronickej schránky. „Pri doručovaní súdom do elektronickej schránky sa toto doručovanie má riadiť len ustanoveniami Civilného sporového poriadku, ktorý je potrebné v tejto súvislosti upraviť,“ uviedlo vtedy ministerstvo.


Zdroj: SITA.sk - Dostál kritizuje novelu sporového poriadku, minister Šutaj Eštok podľa neho uprednostnil osobný záujem – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

