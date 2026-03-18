Streda 18.3.2026
Meniny má Eduard
18. marca 2026
Opozícia kritizuje premiéra, namiesto odpovedí mal na výbore pre európske záležitosti šíriť propagandu – VIDEO
Predseda vlády Robert Fico v stredu na Výbore NR SR pre európske záležitosti pred štvrtkovým rokovaním Európskej rady ...
18.3.2026 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico v stredu na Výbore NR SR pre európske záležitosti pred štvrtkovým rokovaním Európskej rady neodpovedal na otázky, všetkých urážal a potom utiekol. Upozornil na to predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka, ktorý sa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) pýtal, odkiaľ má snímky ropovodu Družba, ktorými argumentuje, že nie je poškodený.
Na otázku, či ich má od ruských tajných služieb, premiér neodpovedal. „Predseda vlády priznal vlastnú impotenciu, pokiaľ ide o dosiahnutie akýchkoľvek cieľov v európskej politike. Sám povedal, že napriek jeho úsiliu nie je v záveroch Európskej rady ani zmienka o ropovode Družba “ povedal Šimečka po rokovaní výboru.
Predseda PS dodal, že ak niekto denne kope do EÚ, je ťažké čakať, že sa niekto bude pozerať na jeho záujmy. Slovensko a občania tým podľa neho strácajú. „Toto spôsobuje tá ´suverénna´ zahraničná politika Roberta Fica - na naše záujmy nikto nehľadí,” zdôraznil Šimečka. Líder PS kritizuje, že premiér na väčšinu otázok na výbore neodpovedal, no zato všetkých opäť urážal.
„Pýtal som sa ho, odkiaľ má tie snímky Družby, či to má od ruských tajných služieb. Neodpovedal,” dodal Šimečka. Poslankyňa Beáta Jurík (PS) upozornila súčasne na to, akým spôsobom Fico pristupuje k parlamentnej kontrole vlády. „Ráno nám arogantne oznámil, že si bol na hodinu a pol zacvičiť. Ale na výbor, ktorému sa zodpovedá, si vyhradí úbohých 45 minút. Príde, na všetkých nabrýzga a potom zdrhne. Opozícia opäť takmer nemala priestor položiť svoje otázky. Premiér sa očividne bojí konfrontácie, preto uteká,” uzavrela.
Premiér si podľa poslankyne a predsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej pomýlil parlamentný výbor so straníckou tlačovkou. Fico namiesto toho, aby odpovedal na otázky, ktoré poslanci kladú v mene občanov, opakuje podľa Remišovej stranícku propagandu a hrubo zavádza.
„Od premiéra sme očakávali, že pred zasadnutím Európskej rady predstaví strategický plán na riešenie energetickej krízy. Ako zázračné riešenie na vyschnuté pumpy však premiér len zopakoval riešenie ´tankovanie podľa ŠPZ´, ktoré je nielen v rozpore s legislatívou EÚ, kde nám hrozia miliónové pokuty, ale hlavne rozoštváva naše dobré vzťahy so susednými krajinami, ako je Poľsko,“ povedala Remišová.
Premiér podľa nej na výbore priznal, že je v rámci EÚ úplne izolovaný a žiadna z priorít Slovenska sa nedostala do záverov Európskej rady. „Situácia je dokonca taká, že Slovensko a Maďarsko nie sú pripustené k technickej inšpekcii ropovodu Družba, čo považujem za chybu a zlyhanie Ficovej diplomacie. Namiesto Slovenska tam pravdepodobne pôjdu zástupcovia Českej republiky, ktorí však ruskú ropu neodoberajú vôbec,“ dodala Remišová. Politika na všetky štyri svetové strany je tak podľa nej veľkým fiaskom.
Zdroj: SITA.sk - Opozícia kritizuje premiéra, namiesto odpovedí mal na výbore pre európske záležitosti šíriť propagandu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Výhrady k zahraničnej politike
Remišová hovorí o propagande
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Dostál kritizuje novelu sporového poriadku, minister Šutaj Eštok podľa neho uprednostnil osobný záujem – VIDEO
Dostál kritizuje novelu sporového poriadku, minister Šutaj Eštok podľa neho uprednostnil osobný záujem – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Pellegrini vyčítal Rašimu odsúvanie opozičných návrhov, koalíciu obvinil zo zneužívania svojej väčšiny – VIDEO
Pellegrini vyčítal Rašimu odsúvanie opozičných návrhov, koalíciu obvinil zo zneužívania svojej väčšiny – VIDEO