Streda 18.3.2026
Meniny má Eduard
18. marca 2026
Lucia Gurbáľová ohlásila kandidatúru na post košickej županky, so súčasným vedením vyjadrila veľkú nespokojnosť – VIDEO
Viceprimátorka Košíc Lucia Gurbáľová (KDH) ohlásila kandidatúru na post ...
18.3.2026 (SITA.sk) - Viceprimátorka Košíc Lucia Gurbáľová (KDH) ohlásila kandidatúru na post predsedníčka Košického samosprávneho kraja (KSK). Ide o prvú ženu, ktorá ohlásila, že sa na jeseň tohto roka bude uchádzať o post košickej županky.
Kandidatúru ohlásila za účasti širokého tímu odborníkov na samosprávu, kandidátov na poslancov a za účasti predstaviteľov Kresťanskodemokratického hnutia (KDH). Motívom Gurbáľovej kandidatúry je zabojovať za ľudí naprieč celým krajom.
"Keďže na košickej župe niekto na ľudí už nadobro zabudol, a pomoc ľuďom si pomýlil s vlastnou kariérou a osobným prospechom, rozhodla som sa uchádzať o službu predsedníčky KSK. Vstupujem do volebného zápasu v mene všetkých, ktorí túžia po zmene a želajú si vedenie kraja, ktoré slúži ľuďom, nie sebe," uviedla kandidátka.
Kritizovala súčasného predsedu KSK Rastislava Trnku, ktorý podľa nej zabudol na ľudí. Dala tiež verejný prísľub, že ak sa stane župankou, na ľudí nezabudne. Gurbáľová pôsobí aj ako krajská poslankyňa a členka predsedníctva KDH, so súčasným vedením KSK vyjadrila veľkú nespokojnosť.
Volebný program chce predstavovať postupne, no medzi jeho prioritami sú pomoc rodinám, seniorom a mladým, sociálna pomoc, bezpečnosť a lepšie podmienky na dôstojnú prácu a bývanie.
"Dnes sa musia rodiny neraz rozdeliť na dlhé týždne, aby mohli o dôstojnejší život zabojovať v zahraničí. Začínajúce rodiny nemajú kde bývať. Seniorov či chorých nemá kto doopatrovať. Mladí tu nevidia perspektívu a odchádzajú preč už ako študenti. Opatrovateľky idú za hranice svojich možností, stali sa ohrozeným druhom, a kraj žalostne málo investuje do centier a domovov sociálnych služieb, do starostlivosti o odkázaných," myslí si.
Osobitne sa chce venovať téme bezpečnosti, ktorú vníma v dvoch hlavných rovinách, ktorými sú doprava a ochrana slabších. "Dokedy budeme pozerať na zanedbané cesty a mosty v správe kraja? Dokedy sa budú zvlášť ženy v mnohých lokalitách báť vychádzať večer von?" spytovala sa. Stavať chce aj na tom, že ako žena a skúsená lokálna a regionálna politička má na kraj iný pohľad ako ďalší kandidáti.
Gurbáľová je v súčasnosti už druhé funkčné obdobie viceprimátorkou mesta Košice. Venuje sa oblasti vzdelávania a sociálnej oblasti, vzdelaním je pedagogička.
Počas ohlásenia kandidatúry jej podporu vyjadrili podpredsedovia KDH Igor Janckulík a Peter Stachura, ale aj poslankyňa Národnej rady SR a exprimátorka Prešova Andrea Turčanová. O Gurbáľovej kandidatúre sa hovorilo už dlhšie, ešte koncom minulého roka jej kandidatúru naznačil aj samotný predseda KDH Milan Majerský.
Kandidatúru na post košického župana dosiaľ oficiálne ohlásili Karel Hirman zo strany Demokrati, a tiež kandidát hnutia Progresívne Slovensko Marián Porvažník.
Zdroj: SITA.sk - Lucia Gurbáľová ohlásila kandidatúru na post košickej županky, so súčasným vedením vyjadrila veľkú nespokojnosť – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Volebný program chce predstavovať postupne
Venovať sa chce téme bezpečnosti
Podpora politikov
