Dostál poslal Pellegrinimu oficiálny list. Žiada, aby zrušil rozhodnutie znemožňujúce prácu novinárov v parlamente

Záznamy len z Knižnice

Nerešpektovanie má krúté dôsledky

Chýba zrejmé znenie

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

20.11.2023 (SITA.sk) - Poslanec Ondrej Dostál SaS ) žiada predsedu parlamentu Petra Pellegriniho (Hlas-SD), aby zrušil obmedzenia pre médiá týkajúce sa živých vstupov z priestorov Národnej rady (NR) SR . Dnes mu adresoval oficiálny list, v ktorom na neho apeluje, aby dal pokyn na zrušenie rozhodnutia, ktoré „fakticky znemožňuje prácu novinárov v NR SR".Podľa poslanca vydané „Rozhodnutie č. 66/2023 vedúceho Kancelárie NR SR o úprave usmernenia pre zástupcov médií“ nezodpovedá svojou formuláciou ani zámeru Petra Pellegriniho a ide výrazne nad jeho rámec.Dostál poukazuje na to, že rozhodnutie zakazuje novinárom klásť otázky poslancom NR SR, členom vlády a ďalším oprávneným osobám a zaznamenávať ich odpovede na chodbách NR SR, napríklad pred dverami rokovacej sály, alebo výborov NR SR.„Zakazuje novinárom zaznamenávať vyjadrenia poslancov NR SR, členov vlády a ďalších oprávnených osôb prednesené v „diskusiách“ na rokovaní pléna NR SR, či výborov NR SR, dokonca im zakazuje robiť prenos alebo zaznamenávať priebeh tlačových besied konaných v tlačovej miestnosti, ktorá je práve na to určená. Podľa predmetného rozhodnutia môžu robiť rozhovory, živé vstupy alebo diskusie, ktoré sú zvukovo alebo obrazovo nahrávané, iba v priestoroch Knižnice,“ napísal Dostál v liste.Rozhodnutie sa odvoláva na „rozhodnutie predsedu Národnej rady SR Petra Pellegriniho, ktoré bolo prerokované na poslaneckom grémiu dňa 15. novembra 2023“. Dostál hovorí, že to nie je pravda. Zo slov Pellegriniho na poslaneckom grémiu, ako aj po skončení grémia bolo podľa neho zjavné, že obmedzenie pre médiá sa má týkať živých vstupov, respektíve živého vysielania z priestorov NR SR.Obmedzenie sa však v rozhodnutí týka aj rozhovorov a diskusií „s poslancami NR SR, členmi vlády alebo inými oprávnenými osobami, ktoré sú zvukovo alebo obrazovo nahrávané“ a stanovuje, že všetky takéto aktivity sa môžu konať len v priestore knižnice. Nerešpektovanie tohto obmedzenia môže viesť k odobratiu akreditácie dotknutého média alebo novinára.Pellegrini sa rozhodol obmedziť živé vstupy z priestorov NR SR po tom, čo mal poslanec Smeru-SD Ján Mažgút vystúpiť v živom vysielaní RTVS, po ktorom mal ísť Igor Matovič Slovensko ), ktorý však jeho osobu komentoval ešte pre začiatkom vysielania a obaja sa dostali do slovnej potýčky.„V prípade, že zotrváte na svojom zámere potrestať za nevhodné správanie jedného poslanca novinárov, žiadam Vás, aby ste tak urobili maximálne v rozsahu, o ktorom ste informovali poslanecké grémium a následne aj poslancov NR SR, teda aby sa prípadné obmedzenia netýkali rozhovorov a diskusií, ktoré sú zvukovo a obrazovo zaznamenávané, ale výlučne len živých vstupov,“ adresoval Pellegrinimu Dostál.Poslanec požaduje, aby bolo zo znenia upraveného rozhodnutia zrejmé, že sa netýka prenosov z rokovaní pléna či výborov NR SR, ani prenosov z podujatí konaných v tlačovej miestnosti, v kinosále či v priestoroch výborov.