Preukázateľne klame a je užitočným idiotom Putinovej vlády, pustila sa Ďuriš Nicholsonová do Matoviča

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.4.2021 - Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR) vo svojom profile na sociálnej sieti uviedla, že podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič (OĽaNO) by mal odísť nielen z postu ministra financií, ale možno aj z politiky celkovo. Matovič podľa nej poškodzuje dobré meno Slovenska, dehonestuje novinárov a preukázateľne klame.„Ukazuje prstom na Ivana Korčoka (nom. SaS) a Martina Klusa (SaS) a nazýva ich idiotmi, pritom užitočným idiotom Putinovej vlády je on sám. Dnes je to Igor Matovič, ktorý preukázateľne klame tak, že by sa za to nemuseli hanbiť ani Fico a Kaliňák. Matovič musí odísť z vlády, najlepšie z politiky. Len nájsť toho, kto ho k tomu prinúti. Premiér Heger, ani koaliční partneri to asi nebudú, že?,“ napísala Ďuriš Nicholsonová.